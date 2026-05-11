ترامب: أفكر بجدية في جعل فنزويلا الولاية الأميركية الـ51

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفكيره في جعل فنزويلا الولاية الـ51 للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية مواردها النفطية التي تُقدر بـ40 تريليون دولار. - في يناير، شنّ الجيش الأميركي هجومًا على فنزويلا، مما أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مع إعلان ترامب عن إدارة أميركية مؤقتة لشؤون البلاد. - في مارس، اتفقت الولايات المتحدة وفنزويلا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد محادثات مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه يفكر "بجدية" في جعل فنزويلا الولاية الـ51 للولايات المتحدة الأميركية.

وخلال مقابلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أضاف ترامب أن "فنزويلا تحب ترامب"، في إشارة إلى ما وصفه بعلاقته مع البلاد.

وأشار ترامب إلى أن فنزويلا تمتلك ما يُقدَّر بنحو "40 تريليون دولار" من النفط، مؤكداً أن مواردها الطبيعية تمثل أهمية كبيرة للولايات المتحدة.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، شنّ الجيش الأميركي هجوماً على فنزويلا، أسفر عن سقوط قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، قبل نقلهما إلى الولايات المتحدة.

كما أعلن ترامب لاحقاً أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال مرحلة انتقالية، مع إرسال شركات أميركية للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني واضح.

وفي مطلع مارس/آذار الحالي، اتفق الجانبان على إعادة العلاقات الدبلوماسية، عقب مباحثات أجرتها واشنطن مع حكومة الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز.

(الأناضول)