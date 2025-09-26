ترامب: أعتقد أننا قريبون من اتفاق بشأن غزة

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين لدى حماس، بعد محادثات مع قادة عرب ومسلمين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. - كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خطة أميركية لوقف الحرب، عرضها ترامب خلال اجتماعاته في الأمم المتحدة، وتعمل إدارته على مناقشتها مع دول عربية مثل السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن. - شدد ترامب على ضرورة إنهاء الحرب لتجنب عزلة إسرائيل، وتعهد بمنع نتنياهو من ضم الضفة الغربية، مع توقعات بمناقشة الخطة مع نتنياهو قريباً.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه بات قريباً من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة وإعادة المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى نيويورك لحضور بطولة كأس رايدر للغولف.

وكان ترامب قد أعرب، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أمس الخميس في البيت الأبيض، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى "اتفاق ما" بشأن غزة. وقال ترامب إنه عقد اجتماعاً جيداً للغاية مع أردوغان وقادة عرب ومسلمين بشأن غزة في مقر الأمم المتحدة. وأكمل: "أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما". وأضاف: "يجب أن اجتمع مع الجانب الإسرائيلي.. أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن". وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأميركي إنه أجرى "محادثات جيّدة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة، مشيراً إلى أن "التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن بات قريباً جداً".

والأربعاء، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أنّ ترامب قد يعلن خلال الأيام المقبلة خطة لوقف الحرب على غزة، موضحةً أنه عرض خطوطها العريضة خلال اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعمل إدارته على نقاشها مع السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن. وقالت القناة إن هذه هي المرة الأولى التي يقدّم فيها ترامب خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي. وبحسب أحد المصادر، شدّد ترامب أمام القادة العرب والمسلمين على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، لافتاً إلى أن استمرارها يزيد من عزلة إسرائيل في العالم، متعهداً بمنع نتنياهو من ضم الضفة الغربية.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو على دراية عامة بالمبادئ التي تتضمنها الخطة الأميركية، موضحين أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أجرى في الآونة الأخيرة محادثات بشأنها مع صهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ووفقاً لمصدر مطّلع على الاجتماع، أبلغ ترامب القادة العرب بأنّ الخطوة التالية ستكون مناقشة الخطة مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل بهدف الحصول على دعمه.

(رويترز، العربي الجديد)