ترامب: أريد تأجيل زيارتي إلى الصين بسبب الحرب مع إيران

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تأجيل زيارته إلى الصين لمدة شهر بسبب الحرب على إيران، مشيرًا إلى أهمية بقائه في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة. - دعا ترامب الصين لتقديم المساعدة في مضيق هرمز، حيث تعتمد بكين بشكل كبير على النفط الذي يمر عبره، وأكد أن بعض الدول أبدت حماسها للمساعدة بينما ترددت أخرى. - انتقد ترامب حلفاء الولايات المتحدة الذين رفضوا المساعدة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي تحميها الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لدعمها عند الحاجة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه طلب تأجيل زيارته إلى الصين المقررة من 31 مارس/آذار إلى الثاني من إبريل/نيسان، لمدة شهر تقريبا بسبب الحرب على إيران. وأضاف: "لقد طلبنا تأجيلها شهرا أو نحو ذلك".

جاء ذلك خلال مراسم توقيع أمر رئاسي في المكتب البيضوي بحضور نائب الرئيس جيه دي فانس، أجاب خلالها ترامب عن أسئلة الصحافيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بإيران.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيجري الزيارة إلى الصين في موعدها المعلن سابقا، قال ترامب: "نجري محادثات مع الصين. كنت أرغب كثيرا في القيام بالزيارة، لكن بسبب الحرب أريد البقاء هنا. أشعر بأن وجودي هنا ضروري، لذلك طلبنا تأجيلها لمدة شهر".

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى أن الصين ينبغي أن تشكر الولايات المتحدة وتقدم لها المساعدة في ما يتعلق بمضيق هرمز، لافتا إلى أن بكين تؤمّن نحو 90% من احتياجاتها النفطية عبر هذا المضيق.

وفي وقت سابق الاثنين، كشف ترامب أن بعض الدول لا تريد التورط في أي عملية لإعادة فتح مضيق هرمز قبالة إيران، بينما تبدو دول أخرى متحمسة للمساعدة استجابةً للدعوة التي وجهها سابقا بشأن هرمز.

وأضاف ترامب في تصريحات من البيت الأبيض: "نشجع الدول الأخرى التي تعتمد اقتصاداتها على المضيق أكثر بكثير من اقتصادنا. عدة دول أخبرتني أنها ستساعد. بعضها متحمس جدا وبعض الدول التي ساعدناها كثيرا في مواجهة مخاطر خارجية كبيرة لم تكن متحمسة كثيرا. مستوى الحماس يهمني".

وانتقد ترامب حلفاء الولايات المتحدة الذين رفضوا المساعدة، مشيرا إلى أنه توقع سابقا أنه عندما تحتاج الولايات المتحدة المساعدة لن يقفوا معها، وقال: "بعض الدول التي لدينا فيها 45 ألف جندي يحمونها من الخطر، عندما سألناها هل لديكِ كاسحات ألغام، قالت: سيدي نفضل عدم التورط. لمدة 40 عاما نحميها.. كنت دائما ناقدا كبيرا للحماية لهذه لدول، لأنني أعرف أننا نحميها، وإذا احتجنا يوما إلى مساعدتها، لن تكون موجودة من أجلنا. عرفت ذلك منذ فترة طويلة".

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)