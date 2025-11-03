ترامب: أدرس مجموعة واسعة من الخيارات بشأن التدخل العسكري في نيجيريا

- كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بشن عملية عسكرية في نيجيريا لحماية المسيحيين، مشيرًا إلى إمكانية إرسال قوات برية أو شن غارات جوية، مع تحذيره من وقف المساعدات إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين. - في الشأن الأوكراني، أبدى ترامب تحفظه تجاه بيع صواريخ توماهوك لأوكرانيا، مشيرًا إلى عدم رغبته في تصعيد الحرب مع روسيا، لكنه لم يستبعد تغيير رأيه في المستقبل. - أعرب ترامب عن اعتقاده بأن أيام نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا باتت معدودة، مستبعدًا اندلاع حرب وشيكة ضد فنزويلا.

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد تهديده بشن عملية عسكرية في نيجيريا "للدفاع عن المسيحيين"، على حد وصفه، فيما أعرب عن اعتقاده بأن أيام نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا باتت معدودة.

وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس على متن الطائرة الرئاسية عما إذا كان يفكر في إرسال قوات برية إلى نيجيريا أو شن غارات جوية، أجاب ترامب "هذا ممكن، أعني، هناك الكثير من الخيارات (...) في تصوري هناك الكثير منها". وأضاف "إنهم يقتلون المسيحيين، ويقتلونهم بأعداد كبيرة. لن نسمح بحدوث ذلك".

وكان ترامب قد قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من البنتاغون وضع خطة لهجوم محتمل، وذلك بعد يوم واحد من تحذيره من أن المسيحية "تواجه تهديدا وجوديا في نيجيريا". وأضاف "إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، ستوقف الولايات المتحدة فورا كل المساعدات لنيجيريا، وقد تذهب إلى هذا البلد +مدججة بالسلاح+ للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".

وفي الشأن الأوكراني، قال ترامب إنه لا يفكر حاليا في صفقة تتيح لأوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى لاستخدامها ضد روسيا. وأبدى ترامب تحفظا تجاه خطة للولايات المتحدة لبيع صواريخ توماهوك لدول حلف شمال الأطلسي التي ستنقلها إلى أوكرانيا، قائلا إنه لا يريد تصعيد الحرب.

وتشير أحدث تعليقاته للصحافيين على متن طائرة الرئاسة إلى أنه لا يزال مترددا بشأن هذه المسألة. وقال ترامب للصحافيين في أثناء توجهه إلى واشنطن قادما من بالم بيتش بولاية فلوريدا ردا على سؤال عما إذا كان يفكر في صفقة لبيع الصواريخ "لا، ليس تماما". وأضاف أنه قد يغير رأيه.

ترامب: أيام مادورو رئيسا لفنزويلا باتت معدودة

وفي مقابلة تلفزيونية بثت الأحد، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن أيام نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا باتت معدودة، لكنه قلل من المخاوف بشأن اندلاع حرب وشيكة ضد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية، قال ترامب في رد على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم شن حرب ضد فنزويلا "أشك في ذلك. لا أعتقد ذلك". لكنه عندما سئل إن كانت أيام مادورو رئيسا معدودة، أجاب ترامب "بامكاني القول نعم. أعتقد ذلك، نعم".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)