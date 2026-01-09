ترامب: أخلاقي وحدها تُقيد عملياتي في الخارج ولا أحتاج إلى قانون دولي

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "أخلاقه" هي العامل الوحيد الذي يقيّد سلطته في شن عمليات عسكرية، مشيراً إلى عدم حاجته للقانون الدولي رغم اعترافه بضرورة الالتزام به. - واجه ترامب مشكلات قانونية داخلية لكنه استمر في تقديم نفسه كرئيس يسعى للسلام، بينما شن عمليات عسكرية في دول مثل إيران والعراق وسوريا، مما يعكس تناقضاً بين تصريحاته وأفعاله. - أعلن ترامب عن خطط لشن ضربات ضد كارتيلات المخدرات، مشيراً إلى سيطرتها على المكسيك، مما أثار ردود فعل دولية ودعوات لمناقشة "العدوان الإمبريالي".

قال الرئيس الأميركي

دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "أخلاقه" هي الشيء الوحيد الذي يقيّد سلطته في إصدار أوامر بشنّ عمليات عسكرية في أنحاء العالم. وأضاف للصحيفة عندما سُئل عما إذا كانت هناك أي حدود لعملياته في الخارج "نعم، هناك شيء واحد. أخلاقي... إنها الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني". وأضاف "لست في حاجة إلى قانون دولي. أنا لا أسعى لإيذاء الناس". وأشار إلى أن عليه التزام القانون الدولي، لكنه قال إن "الأمر يتوقف على تعريفك للقانون الدولي". والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم مجرمي الحرب، وقد رفضت مراراً قرارات محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وواجه دونالد ترامب مشكلات قانونية في بلاده، إذ أطلق الكونغرس مرتين إجراءات عزل بحقه خلال ولايته الأولى، ثم أدين بتهم جنائية تتعلق بمدفوعات غير معلنة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، وواجه اتهامات فيدرالية بمحاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات عام 2020، قبل أن تساهم عودته إلى السلطة في إسقاط ملفه. وفيما كان يقدّم نفسه "رئيساً للسلام" ويسعى لنيل جائزة نوبل، شنّ سلسلة من العمليات العسكرية خلال ولايته الرئاسية الثانية. فقد أمر بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران، كما أشرف العام الماضي أيضاً على ضربات على العراق ونيجيريا والصومال وسورية واليمن، وأخيراً فنزويلا.

ترامب: سنشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستشنّ ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات، دون تحديد مكانها، بعد الغارات التي استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وقال الرئيس الأميركي في مقابلة على قناة فوكس نيوز "سنبدأ ضربات برية ضد الكارتيلات. الكارتيلات تسيطر على المكسيك. من المحزن جداً رؤية ومشاهدة ما يحدث في هذا البلد".

وتأتي تصريحات ترامب بعد خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نهاية الأسبوع الماضي، بعد أشهر من الضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية المتزايدة على الزعيم اليساري. وفي جزء من تلك الحملة، قتلت الولايات المتحدة أكثر من 100 شخص في غارات على قوارب يُزعم أنها تحمل المخدرات منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن شنّ ضربات على كارتيلات في المكسيك سيكون بمثابة تصعيد عسكري أميركي كبير.

“We’re going to start hitting targets on land when it comes to the cartels. The cartels are running Mexico,” President Trump said during an interview with Fox News’ Sean Hannity that aired Thursday night.



The comments follow multiple reports indicating that, over the past… pic.twitter.com/cPKD3FEwxc — GMI (@Global_Mil_Info) January 9, 2026

ومنذ خطف مادورو، هدد ترامب عدداً من الدول الأخرى بما فيها كولومبيا، وكذلك غرينلاند التابعة للدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أولويته هي الحفاظ على التحالف العسكري أو الاستحواذ على غرينلاند، قال ترامب "قد يكون هذا خياراً". وأضاف الملياردير الجمهوري الذي جمع ثروته بصفته مطوّرا عقاريا، أن ملكية الولايات المتحدة لغرينلاند هي "ما أشعر بأنه ضروري من الناحية النفسية لتحقيق النجاح".

إلى ذلك، دعا زعيم فصيل متمرد منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المنحلة إيفان مورديسكو، وهو أبرز المطلوبين في البلاد، قادة المجموعات المتمردة الأخرى إلى اجتماع لمناقشة اعتقال الولايات المتحدة للرئيس مادورو. وقال مورديسكو في مقطع فيديو أرسل لوسائل الإعلام "اليوم نواجه عدواً مشتركاً. ندعوكم بشكل عاجل إلى قمة لقادة المجموعات المتمردة من كولومبيا ومن سائر أنحاء أميركا اللاتينية". وأضاف أنه يجب على المجموعات المتمردة المتنافسة العمل معا ضد "كل أشكال العدوان الإمبريالي". ومضى قائلاً "لنشكّل جبهة تمرد عظيمة لصد أعدائنا".

(فرانس برس، العربي الجديد)