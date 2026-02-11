ترامب أخبر قائد شرطة في 2006 أن "الجميع يعلمون بما يفعله إبستين"

- كشفت وثائق مكتب التحقيقات الاتحادي عن تناقضات في تصريحات دونالد ترامب بشأن معرفته بجرائم جيفري إبستين، حيث كان على علم بسلوكياته منذ 2006، مما يزيد الضغوط السياسية على إدارة ترامب بعد الإفراج عن ملفات إبستين. - تعرض وزير التجارة هوارد لوتنيك لانتقادات بسبب علاقته السابقة بإبستين، حيث أظهرت رسائل زيارته لجزيرة إبستين في 2012، مما أدى إلى دعوات لاستقالته، رغم تأكيده عدم ارتكاب أي خطأ. - أثارت وفاة إبستين في زنزانته عام 2019 جدلاً واسعاً، حيث اعتبرت انتحاراً، لكن وثائق جديدة كشفت عن أعطال في كاميرات السجن، مما أثار تساؤلات حول ظروف وفاته.

أثارت مقابلة لمكتب التحقيقات الاتحادي كُشف عنها حديثا تساؤلات حول تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أنه لا يعلم شيئا عن جرائم جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، في حين سلّطت وثائق جديدة الضوء على استجواب موظف في السجن بشأن أنظمة الكاميرات، فضلا عن حدوث لبس بشأن تاريخ وفاته.

وتؤكد هذه التطورات كيف أن تداعيات فضيحة إبستين لا تزال تشكل صداعا سياسيا كبيرا لإدارة ترامب، وذلك بعد أسابيع من إفراج وزارة العدل عن ملايين الملفات المتعلقة بإبستين امتثالا لقانون اقترحه الحزبان الجمهوري والديمقراطي. وتسببت الملفات في أزمات في الخارج بعد الكشف عن تفاصيل جديدة عن علاقات إبستين بشخصيات كبيرة في مجالات السياسة والمال والأعمال والأوساط الأكاديمية.

ووفقا لملخص مقابلة أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي مع قائد شرطة بالم بيتش بولاية فلوريدا في 2019، وكانت من بين الملفات، فقد تلقى قائد الشرطة مكالمة من ترامب في يوليو/ تموز 2006 عندما أصبحت التهم الأولى الموجهة إلى إبستين بارتكاب جرائم جنسية علنية.

ونقل قائد الشرطة مايكل رايتر عن ترامب قوله: "الحمد لله أنك ألقيت القبض عليه، فالجميع يعلمون أنه يفعل ذلك". ووفقا للوثيقة، أخبر ترامب رايتر أن سكان نيويورك يعرفون ما يفعله إبستين، وقال له أيضا إن جيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، شخصية "شريرة". وردا على سؤال حول المحادثة المذكورة، قالت وزارة العدل: "لا علم لنا بأي دليل يؤكد أن الرئيس اتصل بسلطات إنفاذ القانون قبل 20 عاما".

وكان ترامب صديقا لإبستين لسنوات، لكن ترامب قال إنهما اختلفا قبل القبض على إبستين أول مرة. وقال الرئيس مرارا إنه لم يكن يعلم بجرائم إبستين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيث للصحافيين الثلاثاء إن ترامب "صادق وشفاف" بشأن إنهاء علاقته بإبستين. وقالت: "مكالمة هاتفية ربما حدثت أو لم تحدث في 2006. لا أعرف الإجابة نى هذا السؤال".

ويأتي ذلك في وقت واجه فيه وزير التجارة هوارد لوتنيك وابلا من الأسئلة من مشرعين الثلاثاء حول علاقته بالممول الراحل. وفي جلسة استماع منفصلة بمجلس الشيوخ، سعى لوتنيك إلى النأي بنفسه عن إبستين، مدعيا أنه "لم يكن له أي علاقة تُذكر" به. وتضمنت ملفات وزارة العدل رسائل بريد إلكتروني تُظهر أن لوتنيك زار على ما يبدو جزيرة إبستين الخاصة في الكاريبي لتناول الغداء عام 2012، أي بعد سبع سنوات من ادعائه قطع جميع العلاقات. وقد أثارت هذه المعلومات دعوات من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء لاستقالته. وأبلغ لوتنيك أعضاء مجلس الشيوخ أن الرجلين التقيا ثلاث مرات فقط على مدار 14 عاما، وأن الغداء، الذي حضرته عائلته، كان لمجرد وجوده على متن قارب بالقرب من الجزيرة. وقال لوتنيك في جلسة الاستماع: "أعلم، وزوجتي تعلم، أنني لم أرتكب أي خطأ على الإطلاق".

لكنّ الرسائل الإلكترونية تناقضت مع تصريحات لوتنيك السابقة التي تعهّد فيها عام 2005 بعدم رؤية إبستين مجددا، بعد أن أراه إبستين، جاره آنذاك، طاولة تدليك في منزله وأدلى بتعليق ذي إيحاءات جنسية. وصرح النائب الجمهوري توم ماسي لشبكة "سي.إن.إن" يوم الأحد بأنه ينبغي للوزير لوتنيك "أن يُسهّل الأمور على الرئيس، بصراحة، وأن يستقيل". وقالت ليفيت للصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء إن ترامب "يدعم لوتنيك دعما كاملا".

كاميرات معطلة وتاريخ وفاة مثير للجدل

وعثر على إبستين ميتا في زنزانة بسجن في نيويورك في 2019 بينما كان ينتظر المحاكمة. ورغم أن وفاته اعتبرت رسميا انتحارا، إلا أنها أثارت نظريات مؤامرة استمرت لسنوات، بما في ذلك بعض النظريات التي روج لها ترامب نفسه بين مؤيديه خلال حملته الرئاسية في 2024.

وفي هذا السياق، تضمنت وثائق جديدة كشف عنها إفادة موظف مسؤول عن أنظمة الكاميرات في "مركز إصلاحية مانهاتن" بنيويورك، أشار فيها الموظف (حجب اسمه) إلى أنه تولى عام 2016 مسؤولية الكاميرات في السجن، لافتا إلى أنها كانت من طرز قديمة، وأن أجهزة التسجيل كانت تتعرض لأعطال متكررة. وأوضح أن خللا وقع في نظام التسجيل بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2019، وفي 8 أغسطس/ آب تعطلت اللوحة الرئيسية للجهاز، فيما تعرض القرص الصلب لعطل يوم 10 أغسطس/ آب، وهو اليوم الذي عُثر فيه على إبستين ميتا.

وبيّن الموظف أنه كان لديهم قرصان صلبان جديدان، إلا أن تركيبهما كان سيؤدي إلى حذف البيانات الموجودة، لافتا إلى أن مدير السجن طلب التسجيلات وأمره بإعادة تركيب جهاز التسجيل. وأضاف أنه بدأ بإزالة الأقراص المعطلة لإعادة تركيب جهاز التسجيل، وأن مسؤولا من مكتب التحقيقات الفيدرالي هو من قام بإخراج جهاز التسجيل من مكانه. وأكد أنه كان يعلم أن استبدال القرصين الصلبين سيؤدي إلى محو جميع البيانات في النظام، وأنه أبلغ مسؤولي السجن بذلك مسبقا. وتشير الوثائق كذلك إلى وجود وثيقة لوزارة العدل الأميركية بشأن وفاة إبستين تحمل تاريخ 9 أغسطس 2019، أي قبل يوم واحد من التاريخ المعلن لوفاته.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)