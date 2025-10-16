- يجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثة مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وعد بإبلاغ الجمهور بمضمونها لاحقًا، وذلك قبل زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي للبيت الأبيض للحصول على دعم عسكري إضافي. - تسعى كييف للحصول على صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى، بينما يواجه حلف شمال الأطلسي صعوبة في الرد على الغارات الجوية الروسية المكثفة على البنية التحتية للطاقة. - أبدى ترامب امتعاضه من بوتين لعدم استجابته لدعوات وقف إطلاق النار، مع تعاطف متزايد مع أوكرانيا، مشيرًا إلى إمكانية تزويدها بالأسلحة إذا لم يشارك بوتين في مفاوضات جادة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجري في الوقت الحالي مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

. وأضاف ترامب اليوم الخميس، على منصة تروث: "المحادثة مستمرة، وهي محادثة مطولة، وسأبلغكم بمضمونها، كما سيفعل الرئيس بوتين، في ختامها. شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال إن ترامب سيتحدث مع بوتين اليوم الخميس قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المقررة للبيت الأبيض سعيا للحصول على مزيد من الدعم في حرب بلاده مع روسيا.

وسيلتقي زيلينسكي مع ترامب في محاولة للحصول على مزيد من الدعم العسكري، في وقت تصعد فيه كل من كييف وموسكو هجماتهما المكثفة على البنية التحتية للطاقة، بينما يواجه حلف شمال الأطلسي صعوبة في الرد على موجة الغارات الجوية الروسية.

وتسعى كييف للحصول على صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى، والتي من شأنها أن تضع موسكو ومدنا روسية كبرى في مرمى نيران الصواريخ القادمة من أوكرانيا. وقال الرئيس الأميركي إن من الممكن أن يزود أوكرانيا بالأسلحة في حال رفض بوتين المشاركة في مفاوضات جادة.

وفي الأشهر الأخيرة، أبدى ترامب امتعاضا متزايدا حيال بوتين الذي تجاهل دعواته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وبموازاة ذلك، أعرب عن تعاطف أكبر مع أوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي منذ العام 2022، وذلك بعدما كان قد حمّل زيلينسكي مسؤولية هذا الغزو.

ويوم الأحد، أشار ترامب إلى احتمال إجراء محادثة مع بوتين بهذا الشأن. وقال للمراسلين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته من الشرق الأوسط: "قد أتحدث معه، قد أقول "أنظر، إذا لم يتم وضع حد لهذه الحرب، سأُرسل إليهم صواريخ توماهوك" قد أقول ذلك". وأضاف: "صاروخ توماهوك هو سلاح رائع، وسلاح هجومي جدا، وبصراحة روسيا ليست بحاجة إلى ذلك".

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين الأربعاء إنّ الأوكرانيين "لا يريدون (الانتقال إلى) شنّ هجوم"، مضيفا أنّه ستتم مناقشة طلب كييف الحصول على صواريخ كروز. وتحسّنت العلاقة بين ترامب وزيلينسكي منذ فبراير/شباط، بعدما شهدت توترا على أثر مشادة كلامية بينهما خلال اجتماع أمام عدسات الكاميرات في البيت الأبيض. ويسعى الرئيس الأميركي أيضا إلى ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.