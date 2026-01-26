- تراجعت نسبة التأييد لرئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، إلى أقل من 70% لأول مرة منذ توليها المنصب، حيث أظهرت استطلاعات الرأي انخفاض التأييد إلى 57% في بعض الحالات، مما يعكس تزايد الشكوك تجاه سياساتها الاقتصادية. - تسعى تاكايتشي لتحويل شعبيتها الشخصية إلى دعم لسياساتها المالية التوسعية من خلال الدعوة لانتخابات مبكرة، رغم أن حزبها الديمقراطي الحر يعاني من تأييد منخفض يبلغ حوالي 30%. - تواجه تاكايتشي انتخابات غير متوقعة في فبراير، حيث يعتمد مصير الحزب الديمقراطي الحر على قدرتها في تعزيز قبضتها على السلطة وسط تدهور شعبيته بسبب الفضائح والتضخم.

تراجعت نسبة التأييد لرئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، في استطلاع جديد للرأي قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل. وأظهر استطلاع نشرته صحيفة نيكي، اليوم الاثنين، انخفاض نسبة التأييد لحكومة تاكايتشي إلى أقل من 70% للمرة الأولى منذ توليها رئاسة وزراء اليابان في أكتوبر/تشرين الأول، حيث انخفضت النسبة إلى 67% من 75% في ديسمبر/كانون الأول.

وكشف استطلاع منفصل للناخبين أجرته وكالة كيودو اليابانية تراجع التأييد لرئيسة الوزراء إلى 63% من 68%، في حين أظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة ماينيتشي أن نسبة التأييد تراجعت عشر نقاط إلى 57%.

وتسعى تاكايتشي من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لحسم جميع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 465 مقعداً، إلى تحويل شعبيتها الشخصية إلى دعم لسياساتها المالية التوسعية، وتعزيز قبضتها على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، حيث تتمتع هي وشريكها في الائتلاف، حزب التجديد الياباني (إيشين)، بأغلبية مقعد واحد في المجلس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تزايد شكوك الناخبين تجاه خططها الاقتصادية. ففي الاستطلاع الذي أجرته صحيفة نيكي قال 56% من المشاركين إنهم لا يعتقدون أن حزمة التحفيز التي طرحتها تاكايتشي ستخفف من تبعات ارتفاع تكاليف المعيشة. وأدى قلق السوق من احتمال اضطرار اليابان إلى إصدار سندات دين إضافية لتمويل هذه الإجراءات إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية.

وتخوض تاكايتشي انتخابات الثامن من فبراير/شباط وهي تقود حزباً أقل شعبية بكثير مما تحظى به شخصياً، حيث بلغت نسبة التأييد للحزب الديمقراطي الحر حوالي 30% في عدد من استطلاعات الرأي الأخيرة. وقال توبياس هاريس، مؤسس شركة "جابان فورسايت" للاستشارات السياسية، إنها ستكون "أكثر انتخابات لا يمكن التنبؤ بها منذ سنوات". وأضاف في تقرير "يعرف أعضاء الحزب الديمقراطي الحر أن مصيرهم سيكون بين يدي تاكايتشي".

ولا يملك الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي وحزب الابتكار الياباني، سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب. ويحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان بلا انقطاع تقريباً منذ عقود، غير أن شعبيته تدهورت في ظلّ فضائح عدّة وعجزه عن احتواء تضخّم جامح. وتبوّأت تاكايتشي منصبها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد تولّيها رئاسة الحزب إثر خسارته الأغلبية في مجلسي البرلمان في عهد سلفها شيغيرو إيشيبا.

(رويترز، فرانس برس)