تراجع قوى إضافية عن دعم نوري المالكي يوسع انقسام "الإطار التنسيقي"

- تراجعت بعض قوى "الإطار التنسيقي" عن دعم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة بسبب الرفض الأميركي والمخاوف من تداعيات سلبية على الوضع العراقي. - النقاشات داخل "الإطار التنسيقي" تسعى لخيارات توافقية مع المجتمع الدولي، مع إصرار بعض الأطراف على ترشيح المالكي كقرار سيادي. - التدخل الأميركي في ترشيح المالكي أثار جدلاً وعمّق الخلافات داخل "الإطار التنسيقي"، مما يستدعي إعادة صياغة التفاهمات لضمان استقرار العراق.

في ظل تعقيدات المشهد السياسي العراقي وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، برزت مؤشرات واضحة على تراجع بعض قوى "الإطار التنسيقي" عن دعم ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة. ويأتي هذا التحول في المواقف على خلفية استمرار الرفض الأميركي المعلن لهذا الترشيح، وما يرافقه من مخاوف جدية لدى أطراف داخل الإطار من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية قد تنعكس سلباً على الوضع الداخلي العراقي في حال الإصرار على المضي به. وجاء تغيير مواقف تلك الأطراف السياسية داخل "الإطار التنسيقي" في ظل حساسية المرحلة المقبلة، وحاجة العراق إلى استقرار سياسي ودعم دولي متوازن.

وقال مصدر مسؤول في "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، إن حراكاً داخلياً ضمن التحالف يرتكز على نقد قرار ترشيح المالكي، ضمن قراءة واقعية للتطورات السياسية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها استمرار الرفض الأميركي الواضح والمعلن لهذا الترشيح. وبيّن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "عدداً من قوى الإطار، غير كتل 'صادقون' والحكمة والنصر، بات يرى أن الإصرار على المضي بترشيح المالكي قد يفتح الباب أمام تعقيدات سياسية واقتصادية وأمنية غير محسوبة، والتحذيرات الأميركية لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي فحسب، بل تمتد إلى احتمالات تأثر العلاقات الخارجية للعراق، والتعاون المالي والاقتصادي، فضلاً عن انعكاس ذلك على الاستقرار الداخلي، في مرحلة توصف بالحساسة".

وأضاف أن "بعض الأطراف داخل 'الإطار التنسيقي' عبّرت صراحة عن خشيتها من أن يؤدي تجاهل الموقف الأميركي إلى توتير العلاقة مع الولايات المتحدة، وما قد يترتب عن ذلك من ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسات الدولة، فالأولوية اليوم يجب أن تكون للحفاظ على استقرار العراق، وتفادي أي سيناريوهات تصعيدية قد يدفع ثمنها المواطن". وأكد المصدر المسؤول أن "النقاشات الجارية حالياً لا تعني بالضرورة حسم البدائل، لكنها تعكس توجهاً عاماً نحو البحث عن خيارات توافقية أقل تصادماً مع المجتمع الدولي، وأكثر قدرة على إدارة المرحلة المقبلة".

وأكد أن المرحلة تتطلب قرارات عقلانية بعيدة عن الحسابات الضيقة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة العليا قبل أي اعتبارات أخرى، والساعات المقبلة ستشهد تكثيفاً للاجتماعات داخل "الإطار التنسيقي" لحسم الموقف النهائي، في ظل قناعة متنامية بأن أي حكومة مقبلة تحتاج إلى غطاء سياسي داخلي متماسك وعلاقات خارجية متوازنة تضمن الاستقرار وتدعم مسار الدولة. من جهته، قال النائب جاسم الموسوي، عن كتلة "منتصرون" التابعة لـ"كتائب سيد الشهداء"، والتي تُعدّ من أبرز حلفاء المالكي، في تصريحات صحافية، إن "الفاعل الجديد الذي دخل على هذه المرحلة كان غير متوقع، وهو التدخل الأميركي الذي يحدث لأول مرة بهذه الطريقة، ما أعاد التفاهمات إلى المربع الأول، وكان هناك اتفاق مسبق على رئاسة الوزراء والاستحقاقات الأخرى، باستثناء تحفظات طرفين داخل الإطار، والآن تعمقت هذه التحفظات على ضوء التدخل الخارجي، خشية أن ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للبلاد".

وأضاف: "نلاحظ اليوم توسع رقعة الخلاف داخل 'االإطار التنسيقي' حول مدى خطورة هذا التدخل، خاصة أننا نعيش ظرفاً اقتصادياً صعباً، والقادة في الإطار، وبالأخص المالكي، لديهم رأيهم وكلمتهم الأخيرة، ولكن في حال ذهبنا إلى الخيار الثاني وهو البديل، فسنحتاج إلى بعض الوقت لإعادة صياغة التفاهمات". وبيّن أن "العراق بلد نفطي وتربطنا علاقات اقتصادية وثيقة بالولايات المتحدة لا يمكن تلافيها، لذا من الممكن أن نمضي بخيارنا، أو ربما نعيد النظر في المشروع بالكامل (ترشيح المالكي)، والحديث عن البديل يُطرح الآن داخل أروقة الإطار، والانسدادات الحالية تختلف عن سابقتها التي كانت تسببها التظاهرات والمواجهات، فانسداد اليوم على الطاولة، ويمكن تجاوزه، لكن الأمر يحتاج إلى وقت قليل".

في المقابل، قال عضو ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، لـ"العربي الجديد"، إن "الإطار التنسيقي ماضٍ بإصرار واضح على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، وهذا الترشيح قرار عراقي داخلي نابع من التفاهمات السياسية بين قوى الإطار، ولا توجد أي نية لمراجعته أو تغييره تحت أي ضغوط خارجية، سواء كانت أميركية أو من أي جهة أخرى". وبيّن الكريطي أن "الإطار التنسيقي يرى في المالكي شخصية سياسية تمتلك خبرة طويلة في إدارة الدولة، ولها دور محوري في المرحلة الحالية التي تتطلب قيادة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية، ومعيار الاختيار يستند إلى رؤية وطنية ومصلحة عليا، وليس إلى مواقف أو اعتراضات دولية".

وأضاف أن "التدخلات الخارجية في الشأن العراقي مرفوضة جملة وتفصيلاً، وقرار تشكيل الحكومة واختيار رئيسها شأن سيادي يخص القوى السياسية العراقية وحدها، والإطار التنسيقي يرفض منطق الإملاءات أو الضغوط، ويتمسك بحق العراق في تقرير مساره السياسي وفق الدستور والآليات الديمقراطية". وأكد عضو ائتلاف دولة القانون أن "الحديث عن رفض أميركي لترشيح المالكي لا يغير من واقع المواقف داخل الإطار، بل يعزز القناعة بضرورة تحصين القرار الوطني وعدم ربطه بمواقف خارجية، والقوى المنضوية ضمن الإطار التنسيقي متفقة على المضي في هذا الترشيح حتى نهاية الاستحقاقات الدستورية".

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختارت 10 أحزاب من أصل 12 حزباً من تحالف "الإطار التنسيقي"، المظلة الجامعة لمفردات الأحزاب الشيعية في العراق، نوري المالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، إلّا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سرعان ما رد على هذا القرار محذراً من أن واشنطن ستتوقف عن دعم العراق إذا عاد المالكي إلى السلطة. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، غرق البلد في الفقر والفوضى العارمة. يجب ألّا يتكرر ذلك... بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا جرى انتخابه، فإن الولايات المتحدة لن تقدم مستقبلاً أي مساعدة للعراق".