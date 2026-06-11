تراجع تأييد "الحزب الاشتراكي" رغم تصدره نيات التصويت في إسبانيا

- أظهرت نتائج استطلاع "مركز البحوث الاجتماعية" الإسباني تراجعاً في نيات التصويت للحزب الاشتراكي بقيادة بيدرو سانشيز إلى 31.3%، بانخفاض 4.9% مقارنة بالشهر السابق، بينما زاد تأييد "حزب الشعب" المعارض إلى 27.1%. - تعود أسباب تراجع الحزب الاشتراكي إلى قضايا فساد وتحقيقات تطال شخصيات بارزة فيه، أبرزها اتهامات لرئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو بقيادة شبكة للاتجار بالنفوذ وغسل الأموال. - أظهر الاستطلاع تراجع شعبية سانشيز وفيخو، بينما تحسنت شعبية زعيم حزب "فوكس" سانتياغو أبسكال، مع أزمة ثقة عامة بالقادة السياسيين حيث عبّر 47% عن عدم ثقتهم بسانشيز.

يبدو أن تداعيات قضايا الفساد والتحقيقات التي تخضع لها حالياً شخصيات محسوبة على الحزب الاشتراكي في إسبانيا، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، أثّرت على نيات تصويت الناخبين في آخر استطلاع للرأي أجراه "مركز البحوث الاجتماعية" الإسباني (CIS). وعلى الرغم من أن الحزب لا يزال يحافظ على صدارة المشهد السياسي في حال حصلت انتخابات عامة اليوم، لكنه سجل تراجعاً ملحوظاً على مستوى الأصوات وتأييد الناخبين مقارنة مع الأشهر الفائتة.

أظهرت نتائج الاستطلاع التي نُشرت اليوم الخميس أن الحزب الاشتراكي، بقيادة زعميه بيدرو سانشيز، حصل على 31.3% من نيات التصويت، في انخفاض لافت مقداره 4.9%، مقارنة مع استطلاع الشهر الفائت الذي قارب فيه نسبة 36.2%. ومع ذلك، أظهرت النتائج أن الحزب لا يزال يحافظ على تقدمه على "حزب الشعب" المعارض الذي يقوده ألبرتو نونيوز فيخو، والذي رفع، بدوره، رصيده إلى 27.1%، وهي زيادة بلغت ما يقرب 2.2%.

ويعود تراجع الحزب الاشتراكي، بحسب مراقبين، إلى تداعيات القضايا السياسية والقضائية التي طاولت شخصيات مرتبطة بالحزب على مدى الأشهر الفائتة، وأبرزها التحقيقات المرتبطة برئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو، حيث وجهت المحكمة الوطنية اتهامات رسمية إليه للاشتباه به في "قيادة شبكة منظمة للاتجار بالنفوذ" و"غسل الأموال" مرتبطة بعملية الإنقاذ التي قامت بها الحكومة الإسبانية لشركة الطيران "بلس ألترا" عقب جائحة كورونا، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بتدخلات بعض شخصيات الحزب الرئيسية في عمليات تحقيق تمس الحزب والحكومة.

واحتل حزب "فوكس" اليميني المتطرف المرتبة الثالثة في الاستطلاع، حيث حصل على نسبة تأييد بلغت 15.8%، في تراجع طفيف مقارنة مع الشهر السابق. أما تحالف "سومار" اليساري الذي ترأسه حالياً يولاندا دياز، فقد سجل تقدماً نسبياً وصل إلى 6.4%، كما ارتفعت نسبة تأييد حزب "بوديموس" لتصل إلى 2.8%.

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وكشف الاستطلاع عن تراجع ملحوظ في شعبية رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إذ تراجعت نسبة الراغبين في استمراره في رئاسة الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس المعارضة ألبرتو فيخو. أما زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف سانتياغو أبسكال، فقد أظهر الاستطلاع تحسناً ملحوظاً في شعبيته. وفي ما يخص ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، أظهرت نتائج الاستطلاع وجود أزمة ثقة، إذ عبّر 47% من 4020 شخصاً شملهم الاستطلاع من مختلف أنحاء البلاد عن عدم ثقتهم مطلقاً بسانشيز، وأعرب 42% عن الموقف نفسه تجاه فيخو.