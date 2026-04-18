تدمير حاويات بهجمات إيرانية على عدد من السفن في مضيق هرمز

- تعرضت عدة سفن تجارية لهجمات إيرانية في مضيق هرمز بعد إعلان طهران إعادة القيود على العبور، ردًا على الحصار البحري الأميركي. وأفادت تقارير بوقوع ثلاث هجمات على الأقل، مع إصابة سفينة واحدة بأضرار طفيفة دون إصابات بشرية. - أكد الجيش البريطاني تعرض سفينة حاويات لهجوم، مما أدى إلى تدمير بعض الحاويات. وأشار مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن الهجوم وقع على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال شرق سلطنة عمان. - صرح مسؤول استخباري بأن مضيق هرمز تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، مع إجبار عدة سفن على العودة. وأكد الجيش الأميركي امتثال 23 سفينة لأوامره بالعودة إلى إيران.

تعرض عدد من السفن التجارية في مضيق هرمز لهجمات إيرانية، اليوم السبت، بعد إعلان طهران إعادة القيود على العبور من الممر الحيوي، رداً على استمرار الحصار البحري الأميركي على موانئها. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول عسكري أميركي وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن إيران أطلقت النار على ناقلات نفط في المضيق.

وصرح المسؤول الأميركي بوقوع ثلاث هجمات على الأقل على سفن تجارية، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع هجومين. وأُصيبت سفينة واحدة على الأقل بأضرار طفيفة، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. ووفق "أكسيوس"، أشارت التسجيلات الصوتية للهجمات إلى أن إحدى السفن مُنحت تصريحًا بدخول المضيق، ثم تعرضت لإطلاق نار، ما دفع مسؤول الاتصالات إلى الإبلاغ عن عودتها. ووفقًا لموقع "تانكر تاركرز" المختص بتتبع حركة السفن، فإن اثنتين من السفن التي استُهدفت كانتا سفينتين هنديتين، إحداهما تحمل مليوني برميل من النفط العراقي.

وقال الجيش البريطاني اليوم السبت إن سفينة حاويات تعرضت لهجوم بالقرب من مضيق هرمز، مما أسفر عن تدمير حاويات على متنها. وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني إن قذيفة مجهولة أصابت السفينة، على بعد 25 ميلاً بحرياً (46 كيلومتراً) إلى شمال شرق سلطنة عمان. وأضاف المركز أن بعض الحاويات لحق بها الدمار. وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، فإن الهجوم هو الثاني اليوم السبت بعد فتح زوارق الحرس الثوري الإيراني النار على ناقلة في مضيق هرمز.

إلى ذلك، صرح مسؤول استخباري إقليمي لشبكة "فوكس نيوز" بأن مضيق هرمز "تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الكاملة ومغلق فعلياً في هذه اللحظة". وقال المسؤول: "أُجبرت عدة سفن على العودة منذ صباح اليوم في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز". وأضاف أن الحرس الثوري الإسلامي "أطلق النار على سفينة واحدة على الأقل في إطار سياسة الإغلاق التي أعلنها الليلة الماضية".

وفي خضم الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، قال الجيش الأميركي اليوم السبت إن 23 سفينة امتثلت لأوامر قواته بالعودة إلى إيران منذ أن بدأت الولايات المتحدة الحصار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، أن المضيق عاد إلى وضعه السابق بسبب "نكث الأميركيين المتكرر بعهودهم واستمرار الحصار". وقال ذو الفقاري وفق بيان أذاعه التلفزيون الإيراني، إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "التزاماً بالاتفاقات السابقة في المفاوضات وبحسن نية، وافقت على مرور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مُدار ومنسق. غير أنّ الأميركيين، بسبب نكثهم المتكرر للعهود، كما هو معهود في سجلّهم، يواصلون عمليات القرصنة البحرية والسطو تحت ذريعة ما يسمّى بالحصار".

وأضاف المتحدث العسكري الإيراني أنه "لهذا السبب عادت السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعها السابق، وأصبح هذا المضيق الاستراتيجي تحت إدارة ورقابة مشددة من قبل القوات المسلحة". وأكد ذو الفقاري "أنّه ما لم تُنْهِ أميركا القيود المفروضة على حرية مرور السفن من إيران وإليها، فسيظلّ وضع مضيق هرمز خاضعاً لرقابة مشددة وبحالته السابقة".