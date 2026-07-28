رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عملية "الرمح الجنوبي"، التي شملت هجمات عسكرية على قوارب في بحر الكاريبي يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، أنهت عمليات تهريب المخدرات، خلص تقييم لإدارة مكافحة المخدرات إلى أن هذه الضربات لم تؤدِّ إلى تقليل كمية الكوكايين التي تدخل الولايات المتحدة، وهو ما أكدته أيضاً إفادة قُدمت في جلسة مغلقة الشهر الماضي. واطلعت صحيفة واشنطن بوست على تقييم حديث، قدّر فيه محللو إدارة مكافحة المخدرات أن الضربات لم تؤثر في الكميات المعروضة من الكوكايين أو أسعاره في الولايات المتحدة، وأن المهربين غيّروا وسائلهم، فتجنبوا المياه الدولية وفضّلوا استخدام قوارب أكبر حجماً تبحر بمحاذاة السواحل، ما يقلل احتمال تعرضها للهجمات، بدلاً من القوارب السريعة. كما أبلغ البنتاغون مشرعين، في جلسة مغلقة الشهر الماضي، بأن الضربات التي نُفذت قبالة سواحل أميركا الجنوبية والوسطى لم تؤدِّ إلى خفض درجة نقاء المواد المخدرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الوسائل الجديدة التي يتبعها المهربون لتجنب الضربات العسكرية؟ كيف أثرت هذه التكتيكات الجديدة على أسعار الكوكايين ومدى توفره في الولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووجد المهربون مسارات جديدة، تتضمن رحلات أطول عبر المحيط الهادئ، والاعتماد بصورة أكبر على السفن التجارية، فيما لا يزال التهريب عبر الطرق البرية يشكل المسار الرئيسي، مع زيادة طفيفة في عمليات التهريب. كما تُنقل كميات عبر مسارات جوية بديلة، ويعتمد المهربون على طائرات تقلع من أماكن سرية على طول الحدود الكولومبية الفنزويلية، وتتجه شرقاً نحو غيانا وسورينام لتجنب القوات الأميركية، وفقاً لتقييم إدارة مكافحة المخدرات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، لصحيفة واشنطن بوست، إن عملية "الرمح الجنوبي" حققت أهدافها "من خلال رصد وتفكيك المنظمات الإرهابية والشبكات التي تعتمد عليها في تهريب المخدرات وتحقيق إيرادات غير مشروعة وتهديد أمن الولايات المتحدة ونصف الكرة الغربي"، مضيفاً أن "المنظمات الإجرامية العابرة للحدود تغيّر تكتيكاتها باستمرار منذ عقود، غير أن ذلك لا يعني أن الضغط غير فعال".

في المقابل، كتب المحللون في تقريرهم، بحسب الصحيفة، أن "المهربين نجحوا في التكيف مع الضغوط المتزايدة، ولم تتأثر الأسعار أو مدى توفر الكميات بشكل ملحوظ". وأفادوا بأن النتائج الأولية، بعد شهرين من بدء الضربات في سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت عن تعطل في مسارات التهريب في البداية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة العنف المرتبط بالمخدرات، غير أن الأسعار عادت لاحقاً إلى مستوياتها السابقة. وضرب المحللون مثالاً بشبه جزيرة لاغواخيرا الكولومبية، حيث يدفع المهربون أموالاً لمسؤولين للكشف عن مواقع السفن الأميركية، غير أن وزارة الدفاع الكولومبية لم ترد على طلب التعليق. وذكر مسؤولون في البنتاغون، الشهر الماضي، لأعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن تحليل إدارة مكافحة المخدرات للكوكايين الذي تتم مصادرته أظهر مستويات عالية من النقاء، وهو ما يعني، طبقاً لمسؤول في الإدارة، ثبات كمية الإمدادات، وأن التجار لا يحتاجون إلى تخفيف المخدر لزيادة حجم المخزون.

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وتتعارض هذه التقارير مع تصريحات ترامب العلنية، إذ أكد، في 15 مناسبة على الأقل، آخرها الشهر الماضي، أن الضربات أدت إلى خفض تهريب المخدرات بحراً بنسبة تراوح بين 97% و98%. وكانت إدارة ترامب قد أطلقت حملة عسكرية للحرب على المخدرات وربطتها بالإرهاب، وهاجمت العام الماضي أكثر من 76 قارباً في البحر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 221 شخصاً منذ سبتمبر/ أيلول، واختطفت رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وقال المسؤولون إنها إجراءات "تستهدف الحد من تدفق المخدرات" إلى البلاد. ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، عن الحملة، وقالت في بيان للصحيفة إنها "قضت على تجار المخدرات المرتبطين بالإرهاب، وأدت إلى تراجع العناصر الإجرامية عن محاولة تهريب المخدرات إلى البلاد خوفاً من المصير نفسه"، واعتبرت أن "أي تلميح إلى أن جهود إدارة الرئيس ترامب لم تكن فعالة يعد أمراً مثيراً للسخرية".

في المقابل، اعتبر مسؤول أمني كولومبي رفيع المستوى، اشترط عدم ذكر اسمه، أن عمليات استهداف القوارب "كان لها تأثير ضئيل". وقال للصحيفة إنها أثرت في نوع واحد من عمليات النقل، ما أجبر المهربين على البحث عن وسائل أخرى، وأدى إلى زيادة عمليات إخراج المخدرات عبر الموانئ وتخزينها في السفن الكبيرة. وكان قائد القيادة الجنوبية الأميركية، الجنرال فرانسيس دونوفان، المسؤول المشرف على عملية "الرمح الجنوبي"، قد قال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، في شهر مارس/آذار، إن هذه الضربات "ليست الحل الأمثل، وربما ليست الأداة الأكثر فعالية، لكنها تساهم في خلق عوائق أمام التهريب تمتد من نقطة الإنتاج حتى نقطة التسليم".