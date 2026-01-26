تداعيات الإقالة المفاجئة لأبرز جنرالين في الصين

- أعلنت بكين عن تحقيق مع تشانغ يوشيا وليو تشن لي بتهمة انتهاكات تأديبية، في سياق استعدادات الصين للمؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي والذكرى المئوية لجيش التحرير الشعبي. - الإقالة المفاجئة للجنرالين تُعتبر تحذيرًا من الرئيس شي جين بينغ بعدم التسامح مع انتهاكات الانضباط، مما يترك القيادة العسكرية العليا بعضوين فقط. - حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي منذ 2012 تستهدف كبار القادة لتعزيز سيطرته، مما يعكس التزام القيادة بمكافحة الفساد.

أعلنت بكين، أول من أمس السبت، أن تشانغ يوشيا؛ نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الأول وأعلى ضابط عسكري في الصين، يخضع للتحقيق بتهمة ارتكاب انتهاكات تأديبية خطيرة، بالإضافة إلى ليو تشن لي؛ رئيس قسم الأركان المشتركة باللجنة العسكرية المركزية.

منصب تشانغ كنائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، بعد الرئيس شي جين بينغ، يجعله أعلى ضابط عسكري رتبةً في الجيش الصيني. وقالت وزارة الدفاع الوطني الصينية، في بيان مقتضب، إن تشانغ وليو يشتبه في ارتكابهما انتهاكاتٍ خطيرة للانضباط والقانون. وقال متحدث باسم الوزارة، السبت: "بعد مداولات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تقرّر بدء تحقيق مع تشانغ يوشيا وليو تشن لي، في إشارة إلى أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي". وتشانغ عضو أيضاً في المكتب السياسي، وهو مركز قوة الحزب.

يأتي هذا التحقيق في الوقت الذي تدرس فيه بكين الفرص والمخاطر قبل حدثين في العام المقبل: المؤتمر الحادي والعشرون للحزب، وهو حدث يُعقد كل خمس سنوات ويتميّز بتعديلات رفيعة المستوى، والذكرى المئوية لتأسيس جيش التحرير الشعبي، وهو الموعد النهائي لأول إنجاز رئيسي في أهداف تحديث جيش التحرير الشعبي.

وبحسب مراقبين صينيين، فإن إقالة اثنين من كبار القادة العسكريين قبل هذه الأحداث التاريخية، ستُعتبر خطوةً محفوفةً بالمخاطر، لكن مع ذلك، رأت وسائل إعلام صينية أن الخطوة كشفت عن تصميم شي على إعطاء الأولوية للانضباط والتركيز والنقاء السياسي فوق كل شيء آخر.

في تعليقها على التحقيق، قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنيغ بوست، اليوم الاثنين، إن الإقالة المفاجئة لأبرز جنرالين في الصين بمثابة تحذيرٍ صارخٍ يؤكّد تركيز الرئيس شي جين بينغ على عدم التسامح مطلقاً مع انضباط الحزب الشيوعي ونقائه السياسي قبل حدثين تاريخيين في العام المقبل. لكن الصحيفة الصينية لفتت، في نفس الوقت، إلى أن سقوط آخر جنرالين يترك القيادة العسكرية العليا ـ اللجنة الدائمة المكونة من سبعة أعضاء ـ في الصين، بعضوين فقط؛ الرئيس شي ونائب الرئيس الثاني تشانغ شنغ مين، المسؤول عن شؤون الانضباط داخل القوات المسلحة.

يشار إلى أن آخر نشاط لتشانغ كان في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، عندما تعهّد الجنرال الأعلى في الجيش الصيني بالتصدّي لـ"الولاء الزائف" و"الرجال ذوي الوجهين" وتسريع تطوير الأسلحة في السنوات الخمس المقبلة. وأدلى الجنرال تشانغ بهذه التصريحات في مقال نُشر كجزءٍ من مجموعة تدعم توصيات الحزب الشيوعي بشأن الخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة من 2026 إلى 2030. وتفصّل المقالات، التي كتبها العشرات من كبار المسؤولين من جميع مجالات السياسة، مقترح الخطة الذي أصدرته القيادة العليا بعد الجلسة العامة الرابعة، وهو اجتماع حزبي رئيسي عُقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ودعا تشانغ في مقالته إلى القضاء بشكل شامل على التأثيرات السامة والمشاكل المزمنة، من دون الخوض في التفاصيل أو تسمية أي أفراد.

هذا وكان الرئيس الصيني قد حدّد في خطابه السنوي مطلع العام الحالي أولويات السياسة العامة لخطة الصين الخمسية المقبلة من عام 2026 إلى عام 2030، والتي تضمّنت حملة مكافحة الفساد. وقال إن هيئة مكافحة الفساد في الصين يجب أن تركّز جهودها خصوصاً على كبار القادة والكوادر القيادية في المناصب الرئيسية. وأضاف أن هناك مشاكل سوء سلوك مستمرة ومتكررة وخبيثة تتزايد بين مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وفي تعليقه على ذلك، قال الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية في تايبيه (تايوان)، خون وانغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الرئيس الصيني نجح في تسويق حملته الشهيرة لمكافحة الفساد في الصين "لتضليل الرأي العام وإيجاد مبررات لتنحية قيادات في الحزب والدولة واعتقالهم". واعتبر أن "جوهر هذه العملية يقوم على تصفية الخصوم والمنافسين المحتملين لشي وحلفائهم في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي؛ أعلى هيئة قيادية في البلاد".

يُشار إلى أن الرئيس شي أطلق حملته الشهيرة لمكافحة الفساد منذ توليه السلطة في عام 2012. وتعهّد حينها بملاحقة "النمور"، وهو لقب يُطلق على القادة الأقوياء الذين يستغلّون مناصبهم. وقد طاولت الحملة مسؤولين كباراً في الحزب والدولة، من بينهم المدير السابق للشرطة الدولية مينغ هونغ وي. كذلك كان الجيش أحد الأهداف الرئيسية لحملة شي ضد الفساد، والتي دخلت الآن عقدها الثاني، واستهدفت مئات الآلاف من المسؤولين على جميع المستويات.