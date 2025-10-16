تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأميركي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج

- هبطت طائرة وزير الدفاع الأميركي اضطرارياً في بريطانيا بسبب تشقّق في الزجاج الأمامي، بعد مشاركته في اجتماع الناتو، وأكد البنتاغون سلامة جميع الركاب. - شهد الاجتماع مناقشات حول رفع القيود على استخدام الطائرات والمعدات العسكرية لتعزيز حماية الحدود الشرقية للناتو، وسط مخاوف من اختبارات روسية لجاهزية الحلف. - تكررت حوادث مشابهة، حيث اضطرت طائرة أميركية أخرى للعودة بسبب مشكلة في الزجاج الأمامي، مما يثير تساؤلات حول سلامة الطائرات العسكرية.

قال البنتاغون إن طائرة وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، هبطت اضطرارياً في بريطانيا بسبب تشقّق في الزجاج الأمامي خلال رحلة العودة من بروكسل إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكداً أن جميع من كانوا على متنها بخير. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في منشور على منصة "إكس"، أن الطائرة هبطت "وفقًا للإجراءات المتبعة".

وبعد مغادرة هيغسيث بروكسل، رصدت أنظمة تتبع الرحلات المفتوحة المصدر انخفاضًا في ارتفاع طائرته وبدءًا في بثّ إشارة طوارئ. وفي فبراير/ شباط الماضي، اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، إلى العودة إلى واشنطن بسبب مشكلة مشابهة في الزجاج الأمامي لقمرة القيادة. ووقع الحادث بعد نحو 90 دقيقة من إقلاع الطائرة من قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن.

وجاء اجتماع "الناتو" بعد سلسلة من الحوادث الجوية الغامضة، شملت طائرات مسيَّرة وانتهاكات متكررة للمجال الجوي من قبل المقاتلات الروسية، ما أثار مخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يسعى لاختبار جاهزية الحلف الدفاعية. واتهم بعض القادة الغربيين موسكو بشن "حرب هجينة" في قلب أوروبا، فيما نفت روسيا بشكل قاطع قيامها بأي عمليات تهدف إلى اختبار دفاعات الناتو.

وناقش الوزراء مقترحاً تقدم به قائد الحلف لرفع القيود المفروضة على استخدام الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى، بما يتيح توظيفها بشكل أكثر فاعلية في حماية الحدود الشرقية للناتو مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)