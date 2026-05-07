قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن تحليلاً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قُدّم إلى صناع القرار في أميركا هذا الأسبوع خلص إلى أن إيران في وسعها تحمل الحصار البحري الأميركي ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل مواجهة مصاعب اقتصادية شديدة، وذلك نقلاً عن أربعة مصادر اطلعت على الوثيقة. وأشارت إلى أن نتائج التحليل يبدو أنها تطرح تساؤلات جديدة حول التفاؤل الذي يبديه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن التحليل توصل أيضاً إلى أن طهران ما زالت تحتفظ بقدرات مهمة على صعيد الصواريخ الباليستية رغم الضربات الجوية العنيفة التي شنتها طيلة أسابيع أميركا وإسرائيل، وفق ما أكده ثلاثة من المصادر المطلعة. وقال مسؤول أميركي إن إيران تحتفظ بنحو 75% من مخزوناتها لما قبل الحرب من منصات الإطلاق المتنقلة، ونحو 70% من مخزوناتها لما قبل الحرب من الترسانة الصاروخية. وتحدث المسؤول نفسه عن وجود أدلة على أن النظام تمكّن من استعادة ما يقارب جميع منشآت التخزين تحت الأرض وإعادة فتحها، وإصلاح بعض الصواريخ التالفة، بل وتجميع صواريخ جديدة كانت على وشك الاكتمال حين اندلعت الحرب.

وقال الرئيس الأميركي، أمس الأربعاء، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد تنتهي ويعاد فتح مضيق هرمز إذا التزمت طهران بما تم الاتفاق عليه. وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشال": "بافتراض أن إيران وافقت على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير، ستنتهي عملية (ملحمة الغضب الأسطورية) بالفعل، وسيسمح الحصار الفعال بفتح مضيق هرمز أمام الجميع، ومن بينهم إيران". وتابع "إذا لم توافق، فسيبدأ القصف، وسيكون للأسف على مستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه من قبل".

ورداً على ما حصلت عليه "واشنطن بوست" من معلومات، حاول مسؤول أميركي كبير التركيز على تداعيات الحصار على إيران. وقال في تصريح دون كشف اسمه: "الحصار الذي يفرضه الرئيس يلحق أضراراً حقيقية ومتراكمة؛ إذ يقطع شرايين التجارة، ويسحق العائدات، ويُسرّع الانهيار الاقتصادي بشكل ممنهج. لقد تقهقر الجيش الإيراني بشكل حاد، ودُمرت بحريته، فيما بات قادته يختبئون". وتابع: "ما تبقي هو شهية النظام في التسبب في معاناة المدنيين، أي إطالة أمد حرب قد خسرها فعلاً".

وقال أحد المسؤولين لـ"واشنطن بوست" إنهم يعتقدون أن قدرة إيران على الصمود بوجه المصاعب الاقتصادية المطولة تفوق بكثير حتى تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية. وأضاف: "لقد غدت القيادة أكثر تشدداً، وأكثر تصميماً وثقة بأنها تستطيع الصمود بوجه الإرادة السياسية الأميركية ومواصلة القمع الداخلي للتصدي لأي مقاومة" داخل إيران. وتابع: "بالمقارنة، نرى أنظمة مماثلة صمدت سنوات في وجه حصار متواصل وحروب تقتصر على الغارات الجوية".

وأعربت باكستان عن تفاؤلها بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال وقت قريب، مؤكدة دعمها حل التوتر بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن إسلام أباد تتابع من كثب المسار القائم بين الطرفين.

وأوضح أندرابي أنّ بلاده "متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل"، مضيفاً أنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت مسودة الاتفاق ستكون في صفحة واحدة أم أكثر. وأكد أن باكستان تدعم حل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف أعرب عن أمله في أن يتحول "الزخم الحالي" إلى اتفاق دائم يحقق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة وخارجها.