تحقيق للبنتاغون ينتقد هيغسيث بسبب رسائل "سيغنال" بشأن ضربات اليمن

- كشف تقرير هيئة الرقابة العليا في البنتاغون أن وزير الدفاع بيت هيغسيث عرّض سلامة الجنود للخطر بمشاركة معلومات حساسة عبر تطبيق "سيغنال"، حيث ناقش خطط هجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن. - التحقيق الذي أجراه المفتش العام ستيفن ستبينز أكد أن هيغسيث انتهك سياسة الوزارة باستخدام تطبيق غير معتمد، مما كان يمكن أن يعرّض حياة الجنود للخطر إذا اعترضت جهة أجنبية المعلومات. - رغم ذلك، دافع مسؤولو إدارة ترامب عن هيغسيث، واعتبروا أن المعلومات لم تكن سرية، بينما برّأه تقرير المفتش العام من أي مخالفة.

خلصت هيئة الرقابة العليا في البنتاغون، إلى أن وزير الدفاع بيت هيغسيث، عرّض سلامة الجنود الأميركيين للخطر من خلال مشاركة معلومات عسكرية حساسة في مارس/آذار الماضي عبر تطبيق "سيغنال"، حيث كان هيغسيث وكبار المسؤولين يناقشون خطط وموعد شنّ هجمات جوية أميركية ضد الحوثيين في اليمن، وذلك حسبما كشفت مصادر لإذاعة "أن بي آر" ومجلة "ذا أتلانتك" يوم الأربعاء.

من المتوقع أن يصدر تقرير التحقيق هذا الأسبوع، والذي بدأ إعداده بعد أن كشف الصحافي جيفري غولدبرغ أنه تمّت إضافته إلى مجموعة المحادثة دون قصد، ما أتاح له الاطلاع على جميع المعلومات وموعد الهجمات، غير أنه لم ينشر شيئاً إلا بعد الضربة بأيام. ودافع مسؤولو إدارة ترامب عن كبار مسؤولي الأمن القومي الذين تبادلوا المعلومات عبر تطبيق "سيغنال"، وقلّلوا من خطورة هذه المعلومات، وأصرّوا على أن المعلومات لم تكن سرية.

وأجرى التحقيق المفتش العام للبنتاغون ستيفن ستبينز، ووجد أنه رغم عدم تعرض المهمة للخطر، إلا أن هيغسيث انتهك سياسة الوزارة عندما استخدم تطبيق "سيغنال" التجاري غير المعتمد لمشاركة المعلومات السرية. وأشار ملخص التقرير، وفقاً لـ"أن بي آر"، إلى أنه لو اعترضت أي جهة أجنبية المعلومات الاستخباراتية التي نوقشت في المحادثة، لكان ذلك سيعرّض حياة الجنود والمهمة بأكملها للخطر.

ولخّص التقرير أن هيغسيث انتهك سياسة البنتاغون المتعلقة باستخدام الهواتف الشخصية للأعمال الرسمية، وأنه أرسل معلومات إلى مجموعتين على التطبيق، بما في ذلك زوجته وشقيقه. وأفاد التقرير أنه رفض إجراء مقابلة مع المحققين واكتفى برد مكتوب، وذكر فيه أنه "كان قادراً على رفع السرية عن المعلومات". ورد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان لـ"أن بي آر" بأن "النتائج برّأت هيغسيث من أي مخالفة"، معتبراً أن مراجعة المفتش العام تبرّئه تماماً.

وكان رئيس تحرير "ذا أتلانتك" قد نشر في مارس/آذار الماضي تفاصيل تجربة إضافته إلى دردشة جماعية تضمّ مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب، من بينهم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، لمناقشة خطط الإدارة للهجوم على الحوثيين في اليمن. وقال الصحافي إنه "إذا كان العالم قد عرف قبيل الساعة 2 ظهراً بتوقيت واشنطن في 15 مارس أن الولايات المتحدة تقصف أهدافاً للحوثيين في اليمن، فقد كنت أعلم قبل ساعتين من انفجار القنابل باحتمالية وقوع الهجوم"، وأن السبب في معرفته بذلك هو أن "وزير الدفاع بيت هيغسيث أرسل إليّ رسالة نصية تتضمن خطة الحرب الساعة 11:44 صباحاً، والتي تضمنت معلومات دقيقة عن حزم الأسلحة والتوقيت والأهداف". وأضاف أنه أثناء كتابته مادته الصحافية "لم ينشر رسائل وزير الدفاع التي تتضمن تفاصيل عملياتية للضربات القادمة على اليمن، بما في ذلك معلومات حول الأهداف والأسلحة وتسلسل الهجمات".