تحقيق عسكري أميركي يرجح مسؤولية واشنطن عن قصف مدرسة للبنات بإيران

- محققون عسكريون أميركيون يشتبهون في مسؤولية القوات الأميركية عن هجوم على مدرسة للبنات في إيران، لكن التحقيق لم يكتمل بعد ولم تُحدد الأدلة بشكل نهائي. - وزير الحرب الأميركي يؤكد فتح تحقيق في الحادثة، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تستهدف أهدافًا مدنية عمدًا، بينما يطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحقيق سريع ونزيه. - الهجوم الذي وقع في ميناب أسفر عن مقتل 165 طفلة، وسط دعوات دولية لتقديم معلومات حول ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين الجمعة، قولهما، إن محققين عسكريين أميركيين يرجحون أن تكون القوات الأميركية هي المسؤولة عن هجوم استهدف مدرسة للبنات في إيران وأسفر عن مقتل عشرات الأطفال يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية ولم يُكملوا تحقيقهم. وبحسب ما تذكر الوكالة فإنه لم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل بشأن التحقيق، بما في ذلك الأدلة التي استند إليها هذا التقييم الأولي أو نوع الذخيرة المستخدمة أو الجهة المسؤولة أو سبب احتمال أن تكون الولايات المتحدة قد استهدفت المدرسة.

ولم يستبعد المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما احتمال ظهور أدلة جديدة قد تُبرئ الولايات المتحدة من المسؤولية وتُشير إلى طرف آخر مسؤول عن الهجوم. وقالت وكالة رويترز إنها لم تتمكن من تحديد المدة التي سيستغرقها التحقيق أو نوع الأدلة التي يسعى المحققون الأميركيون للحصول عليها قبل استكمال التقييم.

وأقر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يوم الأربعاء بأن الجيش يحقق في الواقعة. وأضاف: "فتحنا تحقيقا في هذا الشأن. نحن بالطبع لا نستهدف مطلقا أهدافا مدنية. لكننا ندرس الأمر ونجري تحقيقا بشأنه"، في حين قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للصحافيين يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لم تكن لتستهدف مدرسة عمدا. وأضاف "وزارة الحرب ستُجري تحقيقا في ذلك إذا كنا نحن من نفذ هذا الهجوم، وأحيل سؤالكم إليهم".

وفي اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران يوم السبت الماضي، تعرضت مدرسة للبنات في مدينة ميناب جنوبي إيران لهجوم أودى بحياة ما لا يقل عن 165 طفلة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حث الثلاثاء على التحقيق في الواقعة وتقديم المعلومات بشأنها. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي في جنيف "يدعو المفوض السامي (فولكر تورك) إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في ملابسات الهجوم. يقع عبء التحقيق على عاتق القوات التي نفذت الهجوم". وأضافت "هذا أمر مروع بكل معنى الكلمة"، مضيفة أن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تجسد "جوهر الدمار واليأس والعبثية والوحشية في هذا الصراع". وذكرت شامداساني أن مكتب تورك لا يملك معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الهجوم يشكل جريمة حرب.

(رويترز، العربي الجديد)