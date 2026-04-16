تحقيق صحافي يكشف مراقبة الشرطة الفرنسية تحركات النائبة ريما حسن

- أدانت النائبة الأوروبية ريما حسن مراقبتها من الشرطة الفرنسية، بعد كشف موقع "ميديابارت" عن تعقب هاتفها وتحركاتها بين يناير ومارس، ووصفت ذلك بأنه يهدد سيادة القانون ويشكل جزءًا من حملة سياسية قضائية ضدها. - كشف تحقيق "ميديابارت" عن استخدام الشرطة لأساليب متعددة لجمع معلومات عن حسن، بما في ذلك مراقبة هاتفها وتفتيش شركات مواصلات، مما يتجاوز التحقيق الأصلي بتهمة "تمجيد الإرهاب". - أشار تحقيق "ميديابارت" إلى اتهام حسن زورًا بحيازة المخدرات، حيث تخلّى القضاء عن الدعوى لعدم وجود أدلة، مؤكداً براءتها بعد نتائج الفحوصات السلبية.

أدانت النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، اليوم الخميس، تعرّضها "للمراقبة والتعقّب" من قبل الشرطة الفرنسية، وذلك بعد وقتٍ قصير من كشف موقع "ميديابارت" الفرنسي عن تفاصيل تعقب هاتفها وتحرّكاتها بين مطلع يناير/ كانون الثاني ونهاية مارس/ آذار الماضيين.

ونشر الموقع الفرنسي مقالين، بعد ظهر اليوم، يوثّق أحدهما تفاصيل المراقبة والتتبّع اللذين سبقا إيقاف حسن من قبل الشرطة بنهاية مارس/ آذار الماضي على خلفية منشور على منصة إكس، فيما يتناول ثانيهما دور النيابة العامة في باريس في الحملة الإعلامية والسياسية الواسعة التي تعرّضت لها إثر اتهامها بحيازة مخدرات لحظة إيقافها.

ووصفت حسن في بيان المعلومات الواردة في تحقيق "ميديابارت" بأنها "بالغة الخطورة وتقوّض سيادة القانون"، مشيرةً إلى أنها تشكّل جزءاً من "الحملة السياسية القضائية" التي تستهدفها.

ويكشف تحقيق "ميديابارت" استخدام الشرطة جملة من الأساليب للوصول إلى معلومات حول السياسية الفلسطينية السورية الفرنسية، مثل مراقبة الإحداثيات الجغرافية لهاتفها، الذي كان عناصر الشرطة يتابعون من خلاله "وبشكل دقيق تنقلاتها مع تسمية للمدن (التي تمر بها) وأحياناً حتى الشوارع التي تقطعها"، بحسب ما يكتب الموقع. كما يذكر التحقيق الصحافي قيام الشرطة القضائية بباريس بتفتيش شركات مواصلات استخدمت حسن خدماتها، مثل الشركة الوطنية للقطارات SNCF وشركة القطارات الأوروبية "تاليس"، إضافة إلى تتبّع جدول أعمالها الشخصي والاطلاع على بحث أجرته من أجل السفر عبر شركة "إير فرانس" للطيران.

ووصف بيان فريق النائبة كل هذه الملاحقات بأنها "تتجاوز إلى حدّ بعيد" الموضوع الذي فُتح من أجله تحقيقٌ ضدّها بتهمة "تمجيد الإرهاب"، على خلفية استحضارها في منشور عبر منصة إكس المقاتل الياباني كوزو أوكاموتو، أحد منفذي تفجير استهدف مطار تل أبيب عام 1972. من جهة ثانية، أشار تحقيق متزامن لـ"ميديابارت" إلى أن النائبة الأوروبية "اتُهمت كذباً بحيازة المخدرات"، في دعوى تخلّى عنها القضاء لعدم وجود أدلة في التاسع من إبريل/ نيسان الجاري، مع العلم أن الشرطة حصلت على نتيجة الفحوصات المخبرية السلبية، التي تكشف براءة حسن، قبل ذلك بخمسة أيام، أي في الرابع من الشهر نفسه، بحسب الموقع الفرنسي.