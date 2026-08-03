تحقيق برلماني مع نائب زعيم الإصلاح البريطاني بسبب إسرائيل

- بدأت لجنة برلمانية تحقيقاً مع ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب الإصلاح البريطاني، لعدم إبلاغه عن تعارض في المصالح يتعلق بتمويل من "أصدقاء إسرائيل في حزب الإصلاح"، مما يُعتبر خرقاً لقواعد سلوك النواب. - زار تايس إسرائيل بتمويل من الجماعة المذكورة، وأثار جدلاً بتصريحاته الداعمة لإسرائيل ورفضه الاعتراف بدولة فلسطينية، مما أدى إلى انتقادات محلية ودولية. - يخضع تايس لتحقيقات إضافية من الشرطة البريطانية بشأن تبرعات مشبوهة لحزب الإصلاح، تشمل علاقاته مع فيونا كوتريل وزعيم الحزب نايجل فاراج.

بدأت لجنة برلمانية تحقيقاً مع ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف وعضو البرلمان، بشأن احتمال خرقه القواعد البرلمانية بعدم إبلاغه عن تعارض في المصالح يتعلق بإسرائيل. وأعلن مفوض لجنة "المعايير البرلمانية" اليوم الاثنين أن التحقيق بدأ يوم الثلاثاء الماضي، فيما اكتفى موقع اللجنة الالكتروني الرسمي بالإشارة إلى أن سبب التحقيق مع نائب زعيم "الإصلاح" البريطاني هو "عدم الإفصاح عن مصلحة"، دون ذكر أي تفاصيل.

ورداً على أسئلة "العربي الجديد"، قالت اللجنة إنها "لا تُدلي بأي تعليق بشأن سلوك النواب الأفراد". غير أن اللجنة أشارت، في إعلانها الرسمي إلى أن التحقيق يستهدف التأكد مما إذا كان النائب عن حزب "الإصلاح" البريطاني قد خالف القاعدة السادسة من قواعد سلوك النواب. وتلزم هذه القاعدة أعضاء البرلمان "بأن يتحلوا دائماً بالانفتاح والصراحة عند الإفصاح عن أي مصلحة ذات صلة في أي إجراء من إجراءات المجلس أو لجانه". وينبغي على النواب أن يتلزموا بالقاعدة نفسها "في أي اتصالات مع الوزراء، أو الأعضاء، أو المسؤولين العموميين، أو شاغلي المناصب العامة".

نائب زعيم الإصلاح البريطاني يقرّ بخضوعه لتحقيق

من ناحيته، أقر تايس بأنه يخضع لتحقيق يتعلق بعدم إفصاحه عن تضارب مصالح عند حديثه عن إسرائيل خلال مناقشة جرت في إحدى قاعات مجلس العموم. وفي منشور على منصة إكس زعم تايس أن التحقيق يهدف إلى التحقق "مما إذا كان ينبغي علي الإشارة إلى سجل مصالحي في بداية نقاش حول الديمقراطية في المملكة المتحدة والنفوذ الإسرائيلي".

تكفلت جماعة "أصدقاء إسرائيل في حزب الإصلاح" بمصاريف زيارة تايس لإسرائيل

ووفقاً للمعايير البرلمانية، فإنه كان ينبغي أن يعلن تايس عن مصالحه والتمويل الذي تلقاه من جماعة "أصدقاء إسرائيل في حزب الإصلاح" قبل مشاركته في النقاش. وحسب سجل "مصالح النواب"، فقد زار نائب زعيم حزب "الإصلاح" البريطاني إسرائيل بين 26 و30 سبتمبر/أيلول 2025 بهدف "التعلم والاجتماع مع الرئيس ووزير الخارجية" الإسرائيليين. ويشير السجل إلى أن جماعة "أصدقاء إسرائيل في حزب الإصلاح" هي التي تكفلت بمصاريف الزيارة التي بلغت 6250 جنيهاً استرلينياً. يذكر أن هذه الجماعة أنشئت حديثاً بهدف الضغط لخدمة مصالح إسرائيل، الذي يصف تايس نفسه بأنه مؤيد قوي لها.

وخلال زيارته لإسرائيل وصف تايس حزب "الإصلاح" البريطاني بأنه "الشريك السياسي البريطاني الأكثر موثوقية" لإسرائيل. وبعد عودته إلى لندن، وصف التقارير الدولية الموثوقة بشأن المجاعة التي تسببها حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة بأنها "أكاذيب صارخة"، ما أثار حملة انتقادات واسعة له، محلية ودولية. وعارض بشدة اعتراف حكومة بريطانيا بدولة فلسطينية. وأيد أفعال إسرائيل التي قال إنها يجب أن تحقق نصراً عسكرياً كاملاً على المقاومة الفلسطينية.

وتعليقاً على سبب التحقيق معه، قال تايس إنه جاء بناء على "شكوى من جماعة ضغط معادية للسامية ومعادية لإسرائيل". ورداً على سؤال لـ "العربي الجديد"، رفضت اللجنة تأكيد أو نفي هذا الزعم. وفي انتقاد مباشر للجنة التحقيق، قال القيادي بحزب "الإصلاح" إنّ الجماعة التي تحدث عنها "لم تخطر المفوض (مفوض المعايير البرلمانية) بأن النائب أيوب خان لم يُفصح عن التبرع الكبير الذي تلقاه من مجموعة مؤيدة لفلسطين"، واصفاً هذا الأمر بأنه "أمر عجيب".

الإصلاح البريطاني مؤيد قوي لإسرائيل

ووفقاً لسياسته الخارجية، يؤكد حزب "الإصلاح" تبنيه موقفاً "صلباً كالصخر" في تأييد إسرائيل، التي يعتبرها "حليفاً حيوياً وطويل الأمد، لا غنى عنه في مجال الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية" مع بريطانيا.

يخضع تايس لتحقيق آخر من الشرطة بشأن مبالغ دفعتها شركة يسيطر عليها إلى حزب "الإصلاح"

ويخضع تايس لتحقيق آخر من الشرطة البريطانية بشأن مبالغ مالية دفعتها شركة يسيطر عليها إلى حزب "الإصلاح"، بما يخالف قواعد الكشف عن مصادر التبرعات. وحسب تايس، فإن الأموال قُدمت لشركته من فيونا كوتريل، وهي واحدة من كبار المتبرعين للحزب ووالدة شخص مُدان بالاحتيال تربطه علاقات وثيقة مع زعيم حزب "الإصلاح" البريطاني نايجل فاراج، الذي يخضع أيضاً لتحقيق من جانب لجنة المعايير البرلمانية بشأن تبرعات بمبالغ ضخمة لم يُفصح عنها، بالمخالفة للقواعد البرلمانية.