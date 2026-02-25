تحطم مقاتلة تركية من طراز إف 16 ومقتل طيارها

- تحطمت مقاتلة تركية من طراز إف 16 في ولاية باليكسير، مما أدى إلى مقتل الطيار، وبدأت السلطات تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة. - وزارة الدفاع التركية أكدت انقطاع الاتصال اللاسلكي وفقدان معلومات التتبع للطائرة بعد إقلاعها من قاعدة باليكسير الجوية، وتم العثور على حطام الطائرة. - أظهرت مشاهد سقوط الطائرة على طريق رئيسي في ظل أجواء ماطرة، وأعلن وزير العدل فتح تحقيقات رسمية بمشاركة النيابة العامة.

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة حربية تركية من طراز إف 16 ومقتل طيارها في ولاية باليكسير شمال غربي البلاد، فيما أطلقت تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة. وقال والي ولاية باليكسير إسماعيل أوسطة أوغلو في منشور له على منصة إكس "تحطمت مقاتلة من طراز إف 16 تابعة لقيادة قاعدة باليكسير الجوية التاسعة الرئيسية أثناء مهمة جوية في حوالى الساعة 00:50، وقتل طيارها".

من ناحيتها، أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان لها بانقطاع "الاتصال اللاسلكي مع المقاتلة وفقدان معلومات التتبع للطائرة التي أقلعت من قاعدة باليكسير الجوية التاسعة، ونتيجة لعمليات البحث والإنقاذ تبين تحطم الطائرة، وتم الوصول إلى حطامها حيث قتل الطيار". وأضافت أنه "سيتم تحديد سبب الحادثة من خلال التحقيقات التي سيجريها فريق التحقيق".

وأظهرت مشاهد ملتقطة لحظة سقوط المقاتلة وتحطمها على إحدى الطرق الرئيسية في الولاية بعد إقلاعها بفترة قصيرة، فيما تسيطر أجواء ماطرة على المنطقة.

لحظة تحطّم طائرة حربية تركية من طراز "إف-16" أثناء تحليقها في أجواء مدينة #باليكسير #العربي_الجديد pic.twitter.com/1PON8QWtA4 — العربي الجديد (@alaraby_ar) February 25, 2026

وأعلن وزير العدل آكن غورلك من جانبه، فتح تحقيقات في الحادثة، قائلاً في تصريح له "تحطمت طائرة من طراز إف 16 وقتل طيارها، وباشرت النيابة العامة في باليكسير تحقيقاً في الحادثة، وتوجه رئيس النيابة العامة ونائبه واثنان من المدعين العامين إلى موقع الحادث".