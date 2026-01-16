- تحطمت مروحية بلاك هوك تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في غوش عتصيون جنوب القدس، خلال محاولة نقلها جواً، دون وقوع إصابات، ويجري تحقيق في الحادث. - كانت المروحية قد تعطلت أثناء تدريب اعتيادي بسبب خلل تقني تحت ظروف عاصفة شديدة، وهبطت اضطرارياً في المنطقة. - أثناء محاولة نقلها بواسطة مروحية "يسعور"، انقطعت الأحزمة التي ربطت بها، مما أدى إلى سقوطها، وأمر قائد سلاح الجو بتشكيل لجنة تحقيق لفحص الحادث.

تحطّمت صباح اليوم الجمعة، مروحية بلاك هوك (ينشوف) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة التجمّع الاستيطاني غوش عتصيون جنوب القدس المحتلة، وسقطت بالقرب من منازل، خلال محاولة نقلها جواً بواسطة مروحية أخرى، فيما لم ترد معلومات حول وقوع إصابات، ويحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحادث.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، كانت المروحية في تدريب اعتيادي يوم الثلاثاء الماضي في المنطقة، لكنها تعطّلت بسبب خلل تقني تحت ظروف العاصفة الشديدة، وهبطت اضطرارياً في غوش عتصيون، قرب إحدى المستوطنات اليهودية. ووصلت صباح اليوم مروحية من طراز "يسعور" لرفعها ونقلها إلى القاعدة العسكرية لإصلاحها، وتمكّنت من رفعها والتحليق بها لفترة قصيرة فوق منازل المستوطنة، لكن الأحزمة التي رُبطت بها المروحية المعطلة انقطعت، ما أدى إلى سقوطها.

אירוע חריג ביו"ש: מסוק צבאי תקול נפל מהאוויר בזמן פינוי, אין נפגעים | תיעוד@HGoldich pic.twitter.com/RDBHmgdelp — כאן חדשות (@kann_news) January 16, 2026



وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "مروحية من طراز ينشوف هبطت يوم الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية في منطقة مفتوحة ضمن لواء عتصيون. صباح اليوم، خلال محاولة نقل المروحية، وقع حادث وانفصلت المروحية المعطّلة وسقطت. لا توجد إصابات. قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، وجّه بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية لفحص الحادث".