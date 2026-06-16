تحطم قاذفة قنابل أميركية في كاليفورنيا وترجيح مقتل طاقمها

- تحطمت قاذفة بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي في قاعدة إدواردز الجوية بكاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها، وكان على متنها ثمانية أشخاص، مع عدم وجود ناجين وفق المؤشرات الأولية. - أظهرت لقطات جوية منطقة متفحمة ضخمة مع تصاعد عمود كبير من الدخان الأسود، وشوهدت مركبات الطوارئ في الموقع، حيث استجابت الفرق بسرعة للحادث. - تُستخدم طائرة بي-52 منذ خمسينيات القرن الماضي، وتتميز بمدى قتالي يصل إلى 16 ألف كيلومتر وقدرتها على حمل أسلحة نووية، وشاركت في نزاعات عديدة.

أعلن الجيش الأميركي أن ثمانية أشخاص كانوا على متن قاذفة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تحطمت الاثنين في كاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها، مضيفا أن كل المؤشرات تفيد بعدم وجود ناجين. وقالت قاعدة إدواردز الجوية، في بيان، إن "طائرة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي كانت تقل ثمانية أشخاص خلال مهمة اختبار روتينية، تحطمت اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها في تمام الساعة 11,20 صباحا (بالتوقيت المحلي). وتفيد المؤشرات الأولية بعدم وجود ناجين".

ALERT: A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.



Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/x932d3HXHz — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

وأظهرت لقطات جوية منطقة متفحمة ضخمة، إذ لم يتبقَّ من الطائرة سوى بعض الحطام، وأفاد صحافي موجود في مروحية بث بتصاعد "عمود كبير" من الدخان الأسود في أعقاب الحادث. وشوهدت مركبات طوارئ عدة بالقرب من البقعة المحترقة.

🇺🇲 - Developing: A US Air Force B-52H Stratofortress crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base in California's Mojave Desert at 11:20 a.m. local time on June 15.



The base confirmed the crash on its official channels; emergency crews are on scene and the situation… pic.twitter.com/ceY6zY9pj8 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 15, 2026

وطائرة بي-52 هي قاذفة قنابل بعيدة المدى تستخدمها القوات الجوية الأميركية منذ خمسينيّات القرن الماضي. وبمدى قتالي أقصى يتراوح بين 14 ألف كيلومتر و16 ألفاً، فإن الطائرة قادرة على حمل أسلحة نووية. ونشرت الولايات المتحدة هذه الطائرات في نزاعات في فيتنام والخليج والعراق وأفغانستان، ومؤخراً في إيران.

(فرانس برس)