تحطم قاذفة قنابل أميركية في كاليفورنيا وترجيح مقتل طاقمها

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16 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 02:32 (توقيت القدس)
من موقع تحطّم قاذفة أميركية في كاليفونيا، 15 يونيو 2026(لقطة شاشة)
من موقع تحطّم قاذفة بي-52 في كاليفونيا، 15 يونيو 2026 (لقطة شاشة)
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- تحطمت قاذفة بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي في قاعدة إدواردز الجوية بكاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها، وكان على متنها ثمانية أشخاص، مع عدم وجود ناجين وفق المؤشرات الأولية.
- أظهرت لقطات جوية منطقة متفحمة ضخمة مع تصاعد عمود كبير من الدخان الأسود، وشوهدت مركبات الطوارئ في الموقع، حيث استجابت الفرق بسرعة للحادث.
- تُستخدم طائرة بي-52 منذ خمسينيات القرن الماضي، وتتميز بمدى قتالي يصل إلى 16 ألف كيلومتر وقدرتها على حمل أسلحة نووية، وشاركت في نزاعات عديدة.

أعلن الجيش الأميركي أن ثمانية أشخاص كانوا على متن قاذفة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تحطمت الاثنين في كاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها، مضيفا أن كل المؤشرات تفيد بعدم وجود ناجين.  وقالت قاعدة إدواردز الجوية، في بيان، إن "طائرة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي كانت تقل ثمانية أشخاص خلال مهمة اختبار روتينية، تحطمت اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها في تمام الساعة 11,20 صباحا (بالتوقيت المحلي). وتفيد المؤشرات الأولية بعدم وجود ناجين".

وأظهرت لقطات جوية منطقة متفحمة ضخمة، إذ لم يتبقَّ من الطائرة سوى بعض الحطام، وأفاد صحافي موجود في مروحية بث بتصاعد "عمود كبير" من الدخان الأسود في أعقاب الحادث. وشوهدت مركبات طوارئ عدة بالقرب من البقعة المحترقة.

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وطائرة بي-52 هي قاذفة قنابل بعيدة المدى تستخدمها القوات الجوية الأميركية منذ خمسينيّات القرن الماضي. وبمدى قتالي أقصى يتراوح بين 14 ألف كيلومتر و16 ألفاً، فإن الطائرة قادرة على حمل أسلحة نووية. ونشرت الولايات المتحدة هذه الطائرات في نزاعات في فيتنام والخليج والعراق وأفغانستان، ومؤخراً في إيران.

(فرانس برس)

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