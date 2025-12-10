تحطم طائرة عسكرية سودانية شرقي البلاد ومقتل جميع أفراد طاقمها

- تحطمت طائرة نقل عسكرية سودانية من طراز إليوشن 76 أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية بشرق البلاد، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها بسبب عطل فني. - لم يكشف الجيش السوداني عن عدد الضحايا، وتأتي هذه الحادثة بعد تحطم طائرة أنتونوف روسية الصنع في فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل عسكريين ومدنيين. - السودان يعاني من أزمة إنسانية حادة بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

تحطّمت طائرة نقل عسكرية سودانية، أمس الثلاثاء، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية بشرق البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها، وفق ما أفاد مصدران عسكريان وكالة فرانس برس. وقال مصدر عسكري تحدث شرط عدم كشف هويته، إذ إنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام، إن "عطلاً فنياً تسبب في تحطم طائرة شحن تتبع للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية".

وأفاد مصدر عسكري آخر بـ"مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76"، ولم يكشف الجيش السوداني عن عدد الأفراد الذين كانوا في الطائرة العسكرية، ولم يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا. ولطالما كانت طائرة الشحن إليوشن-76، المصممة في الاتحاد السوفييتي، بمثابة العمود الفقري للجيش السوداني وتُستخدم لنقل الإمدادات والأفراد عبر خطوط المواجهة.

وكانت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني من طراز أنتونوف، روسية الصنع، تحطمت في فبراير/شباط الماضي بعد دقائق من إقلاعها من مطار وادي سيدنا العسكري غربي مدينة أم درمان، الجزء الآخر من العاصمة الخرطوم، ما أدى لمقتل عدد من العسكريين والمدنيين، وبحسب بيان أصدره الجيش السوداني وقتها فإن الطائرة "تحطمت أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا ليلاً، وسقطت في الحارة السكنية 75، وقُتل جراء ذلك عدد من العسكريين والمدنيين، ووقع مصابون جرى إسعافهم إلى المستشفى".

ويأتي هذا الحادث في وقت يعاني فيه السودان من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأسفرت الحرب المتواصلة منذ إبريل/نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ودفعت نحو 12 مليوناً إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها، وأدت إلى تدمير البنية التحتية.

(فرانس برس، العربي الجديد)