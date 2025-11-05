تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل في وسط الولايات المتحدة

- تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" من طراز "مكدونيل دوغلاس إم دي-11" قرب مطار لويفيل في كنتاكي بعد إقلاعها، وكانت متجهة إلى هاواي، مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود. - أكدت إدارة الطيران الفيدرالية وقوع الحادث في الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي، بينما تتعامل الشرطة مع تقارير عن إصابات جراء الحادث. - لم تقدم "يو بي إس" معلومات عن الضحايا، لكن الصور الجوية أظهرت حطامًا واسعًا وعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن طائرة شحن تحطمت الثلاثاء قرب مطار لويفيل في كنتاكي (وسط شرق الولايات المتحدة) بعد وقت قصير من إقلاعها. وأفادت الإدارة بأن "طائرة الرحلة 2976 التابعة لشركة ’يو بي إس’ تحطمت قرابة الساعة 17,15 بالتوقيت المحلي"، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز "مكدونيل دوغلاس إم دي-11" وكانت متجهة إلى هاواي.

بدورها، أعلنت الشرطة أنها تتعامل مع تقارير تفيد بتحطم طائرة بالقرب من مطار لويفيل الدولي. وأضافت إدارة شرطة لويفيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سحبا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء. ووقع الحادث عند الطرف الجنوبي من مطار لويفيل الدولي.

وقالت شركة "يو بي إس" في بيان إن ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا في الطائرة وقت الحادثة، لكنها لم تقدم أي معلومات بشأن أي ضحايا أو إصابات. وأظهرت لقطات جوية من موقع التحطم مساراً طويلاً من الحطام فيما يعمل عناصر إطفاء على إخماد حريق ناجم عن الحادثة، مع تصاعد الدخان من الموقع.

والشهر الماضي، انحرفت طائرة شحن عن المدرج أثناء هبوطها في هونغ كونغ ما أدى إلى مقتل شخصين يعملان على الأرض في المطار.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)