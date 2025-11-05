تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل في كنتاكي وسط الولايات المتحدة

- تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" قرب مطار لويفيل في كنتاكي بعد إقلاعها، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. - الطائرة من طراز "مكدونيل دوغلاس إم دي-11" كانت متجهة إلى هاواي، وشوهدت كرة نارية هائلة بعد الإقلاع، مع تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود. - أكدت الشرطة وقوع الحادث عند الطرف الجنوبي من المطار، بينما أظهرت لقطات جوية مساراً طويلاً من الحطام وعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن طائرة شحن تحطمت قرب مطار لويفيل في كنتاكي (وسط شرق الولايات المتحدة)، أمس الثلاثاء، بعد وقت قصير من إقلاعها. وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير أمس إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون بعد تحطم طائرة الشحن، حيث شوهدت كرة هائلة من النار بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأضاف بيشير "نعتقد أن هناك ثلاث وفيات على الأقل. وأعتقد أن هذا العدد سيزداد. لدينا ما لا يقل عن 11 إصابة، بعضها حالات بالغة الخطورة ويتم علاجها في المستشفيات المحلية". وأفادت الإدارة بأن "طائرة الرحلة 2976 التابعة لشركة (يو بي إس) تحطمت قرابة الساعة 17.15 بالتوقيت المحلي"، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز "مكدونيل دوغلاس إم دي-11" وكانت متجهة إلى هاواي.

The large UPS cargo plane that crashed and exploded was headed to Hawaii. Flight 2976 from Louisville, Kentucky had 3 crew members on board. In the video, it appears that the engine was on fire before gaining high altitude. pic.twitter.com/HUFK3PLVPa — Jere_Memez (@Jere_Memez) November 5, 2025

بدورها، أعلنت الشرطة أنها تتعامل مع تقارير تفيد بتحطم طائرة بالقرب من مطار لويفيل الدولي. وأضافت إدارة شرطة لويفيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث. وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سحبا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء. ووقع الحادث عند الطرف الجنوبي من مطار لويفيل الدولي.

BREAKING: Aerial footage shows the UPS cargo plane crash near Louisville, Kentucky airport. Police confirm there are victims. pic.twitter.com/Qt7hNK84e5 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 4, 2025

وقالت شركة "يو بي إس" في بيان إن ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا في الطائرة وقت الحادثة، لكنها لم تقدم أي معلومات بشأن أي ضحايا أو إصابات. وأظهرت لقطات جوية من موقع التحطم مساراً طويلاً من الحطام فيما يعمل عناصر إطفاء على إخماد حريق ناجم عن الحادثة، مع تصاعد الدخان من الموقع.

والشهر الماضي، انحرفت طائرة شحن عن المدرج أثناء هبوطها في هونغ كونغ ما أدى إلى مقتل شخصين يعملان على الأرض في المطار.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز)