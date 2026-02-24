تحركات الجيش الإسرائيلي قد تكون مؤشراً لاقتراب الهجوم على إيران

- تُقدّر الجهات الأمنية الإسرائيلية أن الجيش سيُطلب منه رفع الجاهزية الدفاعية بالتزامن مع أي عملية أميركية محتملة على إيران، بما في ذلك استدعاء قوات الاحتياط وتعزيز القوات في المناطق الحساسة. - في حال وقوع هجوم أميركي، ستقوم إسرائيل بتفعيل جميع منظومات الدفاع والهجوم، مع تجهيز الجبهة الداخلية ورفع مستوى التأهب لدى القوات الجوية والبرية. - طالب مراقب الدولة الإسرائيلي الحكومة بالاستعداد لإجلاء السكان، مشيرًا إلى فشل سابق في هذا المجال، فيما تستعد المشافي لمواجهة طويلة محتملة مع إيران.

تقدّر جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أنه، بالتزامن مع أي عملية أميركية محتملة على إيران، سيُطلب من الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من الخطوات لرفع مستوى الجاهزية الدفاعية داخل إسرائيل. وبحسب صحيفة معاريف العبرية، التي أوردت الخبر وتفاصيله اليوم الثلاثاء، فإن تلك الخطوات لا ينفّذها الجيش إلّا في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات. ومن بين الإجراءات المتوقّعة، استدعاء قوات الاحتياط لصالح قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، وقيادة المنطقة الشمال، وقيادة الجبهة الداخلية.

ويشغّل جيش الاحتلال خمس كتائب نظامية تابعة للواء الجبهة الداخلية، إضافة إلى عدة كتائب احتياط تعمل دائماً في مهام تشغيلية، وتنفّذ نشاطات مشاة خفيفة في مناطق الضفة الغربية المحتلة وعلى مقربة من الأردن. وبحسب الصحيفة ذاتها، فإنّ لهذه الكتائب دوراً عملياتياً في الإنقاذ والإخلاء أثناء حالات الطوارئ. لذلك، فور بدء الهجوم الأميركي، سيحوّلها الجيش الإسرائيلي إلى مهامها العملياتية الأصلية. وعليه؛ سيقوم الجيش بتجنيد كتائب احتياط إضافية لتتولى مواقعها على الخطوط، بدلاً من هذه الكتائب.

وأضاف التقرير العبري أنّه انطلاقاً من التقدير بأن حزب الله قد ينضم إلى القتال من لبنان في حال بدء الهجوم على إيران، سيعزّز الجيش الإسرائيلي حجم قواته عبر استدعاء قوات احتياط في بعض تشكيلات الفرقة 91، وكذلك فرقة "البشان" في هضبة الجولان السوري المحتل. ومن بين القوات التي ستُعزَّز قوات الجيش الإقليمية، ووحدات خاصة، إضافة إلى قوات طبية ووحدات إخلاء.

وفي حال وقوع هجوم أميركي، فإن معظم عمليات استدعاء قوات الاحتياط ستقوم بها قيادة الجبهة الداخلية، التي قد تستدعي جميع كتائب الإنقاذ والإخلاء، ووحدات الارتباط مع السلطات المحلية والمستشفيات. إضافة إلى ذلك، يقول الجيش إن جميع منظومات الدفاع والهجوم التابعة لسلاح الجو ستُفعَّل في حال حدوث تطورات مع إيران. وقد أكمل سلاح الجو نشر منظومات الدفاع، وفي الأسابيع الأخيرة حسّن جاهزيته لسيناريوهات دفاعية وهجومية.

ويقدّر جيش الاحتلال أن إسرائيل ستحصل على إنذار قبل الهجوم بعدة ساعات، ما سيتيح لها تنفيذ خطوات مختلفة لرفع الجاهزية، وفي الوقت نفسه تجهيز الجبهة الداخلية، ورفع مستوى التأهب لدى سلاح الجو والفرقتين 91 والبشان، إلى حالة استعداد أعلى. وذكرت "معاريف" أن مثل هذه التحرّكات، ستشكّل مؤشرات للجمهور الإسرائيلي على أن الهجوم على إيران على وشك البدء. في سياق متصل، تتواصل استعدادات جهاز الصحة في إسرائيل لمواجهة طويلة محتملة مع إيران. واستجابت عدة مشافي لطلب وزارة الصحة، وفي الأيام الأخيرة بدأت بتجهيز طوابق محمية تحت الأرض، فضلاً عن تجهيز الغرف المحصّنة.

إلى ذلك، طالب مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنغلمان، اليوم، الحكومة بالاستعداد لإجلاء عشرات الآلاف من السكان على ضوء التوترات مع إيران. جاء ذلك في تقرير لإنغلمان، تناول ما وصفه بـ"فشل" الحكومة والجيش والسلطات المحلية الإسرائيلية في التعامل مع إجلاء الإسرائيليين من سكّان ما يسمى "غلاف غزة" والحدود الشمالية بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق هيئة البث العبرية.

وقال إنغلمان: "يجب على الدولة تصحيح أوجه القصور في معاملة المُهجّرين، والاستعداد لإجلاء عشرات الآلاف في ضوء الوضع الأمني الراهن (في إشارة للتوترات مع إيران)"، وأضاف: "وجدنا صورة قاتمة لفشل مُمنهج في الاستعداد لاستيعاب السكان في حالات الطوارئ".