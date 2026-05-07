تحذير من مخطط لإقامة مركز تراث استيطاني بموقع مطار القدس الدولي

- حذّرت محافظة القدس من مشروع إسرائيلي لإقامة مركز تراث استيطاني في موقع مطار القدس الدولي بقلنديا، بمبادرة من وزير التراث عميحاي إلياهو، تزامنًا مع ذكرى عملية "عنتيبي" العسكرية. - يهدف المشروع إلى تحويل الموقع إلى مركز تراثي وسياحي يخدم الرواية الإسرائيلية، من خلال إعادة تأهيل مباني المطار القديمة وإنشاء معارض توثق تاريخ الطيران والاستيطان في شمال القدس. - يتضمن المشروع جناحًا لتخليد ذكرى يوني نتنياهو، وتبلغ تكلفة المرحلة التخطيطية نحو 3 ملايين شيقل، ضمن سلسلة مشاريع استيطانية تقودها الحكومة الإسرائيلية.

حذّرت محافظة القدس اليوم الخميس، من مغبة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل، على مشروع لإقامة مركز تراث استيطاني في موقع مطار القدس الدولي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، وذلك بمبادرة من وزير التراث في حكومة الاحتلال الحاخام عميحاي إلياهو، تزامنًا مع مرور 50 عامًا على عملية "عنتيبي" العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في أوغندا عام 1976.

وسيُقام المركز بحسب بيان للمحافظة في مبنى استقبال مطار القدس الدولي، الذي أُنشئ خلال فترة الانتداب البريطاني وتم توسيعه في العهد الأردني، قبل أن يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عقب احتلال القدس عام 1967، إلا أنه بقي تحت الاستخدام حتى إغلاقه لاحقًا مع اندلاع انتفاضة الأقصى.

ويهدف المشروع إلى تحويل الموقع إلى مركز تراثي وسياحي وتعليمي يخدم الرواية الإسرائيلية في القدس، من خلال إعادة تأهيل مباني المطار القديمة، وعلى رأسها مبنى المسافرين التاريخي، وإنشاء معارض ومرافق توثّق تاريخ الطيران في المدينة، وما تسميه سلطات الاحتلال "تاريخ الاستيطان" في منطقة شمال القدس؛ التي يطلق عليها الاحتلال مسمى "عطروت" الاستيطانية والمقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

كما يتضمن المشروع جناحًا خاصًا لتخليد ذكرى يوني نتنياهو، شقيق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قُتل خلال عملية عنتيبي (أرسلت فيها إسرائيل قوات خاصة لإنقاذ رهائن بعد اختطاف فلسطينيين لطائرة كانت متجهة من تل أبيب لباريس)، إلى جانب أقسام لعرض تفاصيل العملية التي تعتبرها إسرائيل من أبرز عملياتها العسكرية الخاصة. ووفق المعطيات الإسرائيلية، ستبلغ تكلفة المرحلة التخطيطية للمشروع نحو 3 ملايين شيقل بالعملة الإسرائيلية، سيتم تمويلها من موازنة وزارة التراث الإسرائيلية لعام 2026 التي أُقرت مسبقًا. ويأتي المشروع ضمن سلسلة مشاريع استيطانية ضخمة تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في تقرير سابق، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية سرعت وتيرة التوسع الاستيطاني بشكل قياسي بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025. كما تمت الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة عام 2022.