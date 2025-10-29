- حذّرت محافظة القدس من تحركات جماعات "الهيكل" المزعوم التي تهدف لتغيير طابع المسجد الأقصى، مؤكدة أنها مشروع استعماري مدعوم سياسياً ودينياً لفرض سيادة على المسجد. - أشارت المحافظة إلى تكثيف الأنشطة العلنية لجماعات "الهيكل"، مثل تدريب الكهنة وتصميم مجسمات للمعبد، بهدف تهيئة الرأي العام للبناء على أنقاض المسجد، وسط تصريحات متطرفة من مسؤولين إسرائيليين. - نبهت المحافظة إلى أن هذه الأنشطة جزء من خطة استعمارية لتغيير الواقع الديني والسياسي في القدس، داعية لتحرك دولي لوقف الانتهاكات، مؤكدة أن الهدف هو اقتلاع الوجود العربي والإسلامي.

حذّرت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، من خطورة تحركات علنية ومتسارعة لجماعات "الهيكل" المزعوم، والتي باتت تتخذ طابعاً عملياً ممنهجاً يهدف إلى المساس المباشر بالمسجد الأقصى المبارك وهدمه وتغيير طابعه التاريخي والديني. وأكدت محافظة القدس في بيان صحافي أن ما يُعرض اليوم من تجهيزات وطقوس واستعدادات لم يعد مجرد حلم ديني أو فكرة خرافية، بل أصبح مشروعاً استعمارياً منظماً تديره وتدعمه جهات سياسية ودينية داخل منظومة الاحتلال الإسرائيلي، في مسعى خطير لفرض سيادة تامة على المسجد الأقصى، وإحلال "الهيكل" المزعوم مكانه.

وأشارت محافظة القدس إلى أن جماعات "الهيكل" تُكثّف أنشطتها وتحضيراتها الميدانية بشكل علني، عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية، ومن أبرزها مدرسة "يشيفات هارهبايت" التي نشرت أخيراً فيديوهات توثّق استعداداتها لبناء الهيكل المزعوم، بما في ذلك تدريب الكهنة على تقديم القرابين الحيوانية، وخياطة الملابس الخاصة بهم، وتصميم مجسمات هندسية تمثل شكل المعبد المزعوم، في خطوة خطيرة تهدف إلى تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة البناء على أنقاض المسجد الأقصى.

وبحسب محافظة القدس، تأتي هذه الممارسات متزامنة مع تصريحات مستمرة ومتطرفة لما يسمّى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي يسابق الزمن لفرض مخطط "التقسيم الزماني والمكاني" في المسجد، ويشجع جماعات "الهيكل" على تكثيف اقتحاماتها الجماعية لساحات المسجد، والصعود إلى ما يسمّى "جبل الهيكل". وأكدت محافظة القدس أن الحملات التحريضية المتطرفة التي تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التابعة لهذه الجماعات، باتت تحرّض علناً على هدم المسجد الأقصى أو قبة الصخرة المشرفة لبناء الهيكل المزعوم في المكان، وتنشر فيديوهات ورسومات تجسّد عملية البناء المزعوم.

وأشارت المحافظة إلى أن تلك الجماعات تدعو لأوسع مشاركة في الاقتحامات اليومية، كما أظهرت هذه المقاطع وجود مخططات تفصيلية للمعبد الجديد، في إشارة واضحة إلى أن تلك الجهات تتعامل مع المشروع كحقيقة قيد التنفيذ، لا كرمز ديني أو أسطورة تاريخية، ولفتت إلى أن هذه التحركات لا يمكن قراءتها بمعزل عن الدعم الرسمي الذي تتلقاه جماعات "الهيكل" من الحكومة الإسرائيلية، سواء من خلال التمويل المباشر، أو من خلال الغطاء السياسي الذي يوفره وزراء ومسؤولون متطرفون، على رأسهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ونواب سابقون في الكنيست أمثال موشيه فيغلين ويهودا جليك.

وأوضحت محافظة القدس أن هذه الجماعات تعمل بشكل منظم ضمن القانون الإسرائيلي، وتحظى باعتراف رسمي، ما يمنحها شرعية مزيفة تمكّنها من تنفيذ مشاريع تهويدية خطيرة، تشمل اقتحامات يومية للمسجد، وإقامة صلوات تلمودية في ساحاته، ومحاولات متكررة لإدخال القرابين الحيوانية إليه، فضلاً عن حملات لتجنيد "كهنة" صغار السن، وتوسيع المشاركة الشعبية في هذه الأنشطة العدوانية. ونبهت المحافظة إلى أن أنشطة جماعات "الهيكل" تأتي ضمن خطة استعمارية متكاملة تستهدف تغيير الواقع الديني والسياسي والقانوني في القدس، عبر السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الوقفية، والاستيلاء على منازل المقدسيين، وزرع القبور الوهمية في محيط الأقصى، وتهويد الطابع العربي والإسلامي والمسيحي للمدينة، مع مواصلة جماعات "الهيكل" الترويج لرواية باطلة تزعم أن المسجد الأقصى بُني فوق أنقاض "هيكل سليمان"، وأن "حائط البراق" هو جزء من بقايا ذلك الهيكل، وهي مزاعم دُحضت تاريخياً ودينياً وقانونياً، لكنها تُستغل باعتبارها ذريعة لشرعنة الاقتحامات المتكررة والحفريات الخطيرة تحت أساسات المسجد المبارك.

واعتبرت محافظة القدس أن استمرار هذه الأنشطة الاستفزازية وسط صمت دولي مريب وتخاذل المؤسسات الأممية عن أداء واجباتها القانونية والأخلاقية، يشجع حكومة الاحتلال وأذرعها المتطرفة على التمادي في تنفيذ مشاريعها التهويدية والتوسعية ضد المدينة المقدسة ومقدساتها، وأن التغاضي عن هذه التحركات أو التعامل معها باعتبارها أمراً عادياً وروتينياً هو خطأ جسيم قد يؤدي إلى تداعيات كارثية تمسّ الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مشددة على ضرورة تحرك عاجل من الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت محافظة القدس أن ما يجري اليوم يمثل مرحلة خطيرة من مراحل العدوان الإسرائيلي على القدس ومقدساتها، وأن هذه الاستعدادات الممنهجة لبناء "الهيكل الثالث" ليست مجرد طقوس دينية متطرفة، بل مشروع استعماري يهدف إلى اقتلاع الوجود العربي والإسلامي من المدينة المقدسة، ودعت أخيراً جميع الجهات الرسمية والشعبية والإعلامية إلى التصدي لهذه المخططات بكل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية الممكنة، وتكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات وفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم أجمع، حفاظاً على المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.