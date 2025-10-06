- وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أعربت عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بسوء معاملة الناشطة غريتا تونبرغ من قبل السلطات الإسرائيلية، مؤكدة على أهمية احترام الحقوق الأمنية والقنصلية. - قناة i24News العبرية أفادت بأن إسرائيل سترحل تونبرغ إلى اليونان مع ناشطين آخرين، بعد احتجازهم ضمن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة. - الناشط التركي أرسين تشليك أكد تعرض تونبرغ لتعذيب شديد من قبل الإسرائيليين، مشيراً إلى معاملتها بظلم وإجبارها على أفعال مهينة.

قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، الأحد، إنه إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل للناشطة السويدية غريتا تونبرغ عقب احتجازها من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، فإن هذا أمر "خطير جدا". وفي حديثها لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، تطرقت ستينرغارد إلى التقارير التي تفيد بتعرض تونبرغ لسوء المعاملة بعدما احتجزتها سلطات الاحتلال.

وتعليقا على هذه التقارير، قالت ستينرغارد: "تلقيت معلومات حول مزاعم سوء المعاملة. إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن الوضع خطير جدا". وأضافت: "يعمل ممثلو الوزارة والسفارة على إعادة مواطنينا المحتجزين (منذ) الجمعة إلى السويد في أقرب وقت ممكن". وأكدت وزيرة الخارجية أنهم أبلغوا إسرائيل بأهمية احترام الحقوق الأمنية والقنصلية حتى قبل احتجاز الناشطين السويديين.

من جانبها، قالت قناة i24News العبرية إن إسرائيل سترحل الناشطة السويدية إلى اليونان الاثنين. وذكرت القناة العبرية أن تونبرغ ستصل إلى اليونان إلى جانب مواطنين يونانيين محتجزين في إسرائيل شاركوا في أسطول "الصمود العالمي". وأشارت إلى ترحيل 165 ناشطا على متن الطائرة التي ستتجه من إسرائيل إلى اليونان الاثنين.

والسبت، أكد الناشط والصحافي التركي أرسين تشليك الذي كان ضمن "أسطول الصمود العالمي" أن الإسرائيليين عذبوا الناشطة السويدية غريتا تونبرغ "تعذيبا شديدا" أمام أعين بقية الناشطين. وقال تشليك إن الإسرائيليين "عذبوا بشدة غريتا أمام أعيننا. عاملوها بظلم، غريتا طفلة صغيرة. أجبروها على الزحف وعلى تقبيل العلم الإسرائيلي، فعلوا الشيء نفسه الذي فعله النازيون".

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم الجمعة.

(الأناضول، العربي الجديد)