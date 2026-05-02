صرح أندريه بيلوسوف، رئيس الوفد الروسي لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

، اليوم السبت، بأن "التصرفات الهدامة للغرب" أدت إلى تدهور عميق في العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. وقال الدبلوماسي الروسي، خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إنه "نتيجة للتصرفات الهدامة للغرب، حدث تدهور عميق في العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، والذين يعدّون في الوقت ذاته دولًا نووية بحكم القانون ويتحملون مسؤولية خاصة عن حفظ السلم والأمن الدوليين" بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ولفت بيلوسوف، وهو سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أيضاً، إلى أن "هذا الوضع أدى إلى تزايد المخاطر الاستراتيجية، التي تنذر بوقوع اشتباكات عسكرية مباشرة بين الدول الخمس، وما يترتب على ذلك من عواقب كارثية محتملة على البشرية بأسرها". وتضم قائمة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، والذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) بموجب ميثاق الأمم المتحدة: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة (بريطانيا)، وفرنسا، وروسيا، والصين.

في 24 سبتمبر/أيلول 2009، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1887، بهدف تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية والعمل نحو عالم خالٍ منها، ويدعو القرار الدول للالتزام بمعاهدة عدم الانتشار، وتقليص الترسانات النووية، ويشدد على حظر الإرهاب النووي والتزام "الأمن غير المنقوص للجميع"، والالتزام بنهج تدريجي وعملي لنزع السلاح النووي بناءً على المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)