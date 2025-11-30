تحذير إسرائيلي من "سباق" تسلّح تخوضه إيران

- تسعى إيران لتعزيز مكانتها بعد هجوم إسرائيلي سابق، من خلال تسريع تسليحها وإعادة تسليح الحوثيين في اليمن وتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، مما يثير قلق إسرائيل من تصعيد محتمل. - إيران تُسلّح حزب الله في لبنان والتنظيمات في سوريا، وسط توقعات بعمل إسرائيلي في لبنان بعد مهلة واشنطن لنزع سلاح حزب الله، مما يعكس سباق تسلّح يثير قلق الجهات الأمنية. - أكد اللواء أمير حاتمي أن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية تعتمد على "الدفاع النشط والردع الذكي"، مع تدشين قاعدة بحرية جديدة وانضمام المدمّرة "سهند" للأسطول الجنوبي.

حذّر مسؤول أمني إسرائيلي من أنّ إيران تبذل جهوداً لتأهيل مكانتها المتضرّرة عقب الحرب التي شنّتها إسرائيل عليها في يونيو/ حزيران الماضي، مُسرّعةً من وتيرة تسلّحها خشية هجوم إسرائيلي جديد، على ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان 11"، اليوم الأحد، فيما يبدو أنها تبريرات وذرائع ضمن مساعٍ تحضيرية قد تسبق أي تصعيد إسرائيلي.

وطبقاً للمسؤول ذاته، فإنّ مساعي إيران الهادفة لتأهيل قدراتها، "تتبدى في إعادة تسليح الحوثيين في اليمن، وعمليات تهريب السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة بهدف تمكين الفلسطينيين من تنفيذ عمليات"، ضد الاحتلال، وأضاف محذراً من أن "إيران تُسلّح حزب الله في لبنان، والتنظيمات العاملة في سورية استعداداً لعمليات محتملة ضد إسرائيل"، على حد زعمه.

وفيما يتصل بلبنان، قال المسؤول الأمني إنّ إيران "تُدرك أن إسرائيل ستضطر للعمل (شنّ عدوان) في لبنان بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول" المقبل، في إشارة إلى التاريخ الذي حددته واشنطن مهلة أخيرة لنزع سلاح حزب الله، وختم المسؤول قائلاً إنّ "إيران تخوض سباق تسلّح يثير قلق الجهات الأمنية".

وأمس السبت، توعد قائد الجيش الإيراني العام، اللواء أمير حاتمي، بأن بلاده "لن تنتظر حتى يتعرّض لها العدو"، مؤكداً أن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية تقوم على "الدفاع النشط والردع الذكي"، بما يشمل الجاهزية لـ"أي ردّ قاطع ومُحطِّم" على أي اعتداء.

تصريحات حاتمي أتت في خلال مراسم يوم القوات البحرية، التي شهدت تدشين قاعدة بحرية جديدة تحمل اسم "كردستان"، وانضمام المدمّرة "سهند" إلى أسطول الجنوب التابع للبحرية الإيرانية؛ إذ أكد اللواء الإيراني أن الصناعة البحرية الإيرانية أصبحت في "موقع متقدم" في مجالات تصنيع القطع السطحية والغواصات وتجهيزاتها المختلفة.