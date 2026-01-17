- أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تحذيرات لشركات الطيران لتوخي الحذر عند التحليق فوق أميركا الوسطى وأجزاء من أميركا الجنوبية بسبب مخاطر أنشطة عسكرية محتملة وتشوش نظام تحديد المواقع العالمي (جي. بي. إس)، وستسري التحذيرات لمدة 60 يوماً. - تأتي التحذيرات وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وقادة المنطقة بعد هجوم أميركي على فنزويلا، وإمكانية القيام بأعمال عسكرية أخرى في المنطقة، مما أدى إلى تقليص الرحلات الجوية في منطقة البحر الكاريبي. - رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، استبعدت تدخلاً عسكرياً أميركياً في بلادها لمكافحة عصابات المخدرات، مؤكدة رفضها لعروض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحرك عسكري.

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الجمعة، إنها أصدرت سلسلة من التحذيرات لشركات الطيران لتوخي الحذر عند التحليق فوق أميركا الوسطى وأجزاء من أميركا الجنوبية، مشيرة إلى مخاطر أنشطة عسكرية محتملة وتشوش نظام تحديد المواقع العالمي (جي. بي. إس). وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أنها اصدرت إشعارات للطيارين تغطي المكسيك ودولاً أخرى في أميركا الوسطى، بالإضافة إلى الإكوادور وكولومبيا وأجزاء من المجال الجوي في شرق المحيط الهادي. وأضافت أن التحذيرات بدأت اليوم الجمعة وستسري لمدة 60 يوماً. وأضافت الإدارة في سلسلة من الإرشادات، دون أن تحدد طبيعة الأنشطة العسكرية: "توجد مخاطر محتملة على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك في أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة".

وتأتي هذه التحذيرات وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وقادة المنطقة بعد أن قامت إدارة ترامب بحشد واسع النطاق للقوات في جنوب البحر الكاريبي، وهاجمت فنزويلا وخطفت رئيسها نيكولاس مادورو في عملية عسكرية.

وأثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إمكانية القيام بأعمال عسكرية أخرى في المنطقة، بما في ذلك ضد كولومبيا. وقال ترامب الأسبوع الماضي إن عصابات المخدرات تدير المكسيك، وأشار إلى إمكانية ضرب الولايات المتحدة أهدافاً برية لمكافحتها. وبعد الهجوم على فنزويلا، حدّت إدارة الطيران الاتحادية من الرحلات الجوية في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية من قبل شركات طيران كبرى.

وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم قد قالت الاثنين الماضي، إنها تستبعد تدخلاً عسكرياً أميركياً في بلادها لمكافحة عصابات المخدرات، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الأمن ومكافحة تهريب المخدرات. وقالت شينباوم، في مؤتمر صحافي، إنها رفضت عروض ترامب بتحرك عسكري، واستبعدت التدخل العسكري الأميركي في المكسيك.