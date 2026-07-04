- تعاني الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية من تدهور خطير في سجن "نيتسان" بإسرائيل، حيث يتعرض لتعذيب ممنهج وظروف اعتقال قاسية، مما يثير مخاوف من محاولات تصفيته. - دعت منظمات حقوقية دولية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحمايته والإفراج عنه، مشددة على ضرورة نقله فوراً وإجراء فحص طبي مستقل لتجنب خطر حقيقي على حياته. - يُحتجز أبو صفية منذ ديسمبر 2024 دون تهم رسمية بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، وسط رفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه، بينما يعاني آلاف الأسرى الفلسطينيين من ظروف مشابهة.

أطلقت منظمات حقوقية، اليوم السبت، تحذيرات من خطر فوري يهدد حياة مدير مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، الطبيب حسام أبو صفية في ظل تدهور خطير في حالته الصحية داخل سجن "نيتسان" بإسرائيل. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المعطيات الخطيرة التي نقلها ناصر عودة، محامي حسام أبو صفية تكشف بصورة قاطعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في تصعيد استهدافها المباشر لأبو صفية، عبر إخضاعه لمنظومة تعذيب ممنهجة وظروف اعتقال قاسية تهدف إلى استنزافه جسدياً ونفسياً، في امتداد واضح لمحاولات تصفيته داخل السجون.

وأكد نادي الأسير، في بيان، أن المطلوب اليوم من المنظومة الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الانتقال من دائرة الإدانة وإبداء القلق إلى خطوات عاجلة وفاعلة تفرض حماية فورية لحسام أبو صفية، والعمل على الإفراج عنه وعن جميع الكوادر الطبيين المعتقلين في سجون الاحتلال، في ظل ما يواجهونه من جرائم متواصلة تهدد حياتهم بصورة مباشرة.

وأضاف النادي أن ما يتعرض له أبو صفية يؤكد أن الاحتلال يواصل استخدام السجون باعتبارها أدوات للقتل البطيء، من خلال بيئة اعتقال قائمة على التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بما يجعل حياة المعتقلين عرضة للخطر في كل لحظة. وأشار إلى أن إصرار سلطات الاحتلال على استمرار اعتقال حسام أبو صفية تعسفياً، رغم الجهود القانونية المكثفة المبذولة للإفراج عنه، ومن دون توجيه أي تهمة، استنادًا إلى ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، يكشف حجم التواطؤ بين مختلف أجهزة الاحتلال في تكريس اعتقاله، ويوفر غطاءً قانونياً زائفاً لاستمرار استهدافه وتعريض حياته لخطر متصاعد، بما يعزز المخاوف الجدية من المضي في تصفيته داخل المعتقل.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير حسام أبو صفية، وعشرات الكوادر الطبيين

المعتقلين، وجميع الأسرى الفلسطينيين، كما حمّل الدول والجهات التي تواصل توفير الحماية والدعم السياسي والعسكري للاحتلال مسؤولية استمرار هذه الجرائم، وما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

بدوره، أعلن رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن حسام أبو صفية وزميله الأسير مروان الهمص، يتعرضان لمحاولات تصفية وتعذيب ويواجهان خطراً على حياتهما. وقال عبده في منشور على منصة "إكس" إن حياة الطبيب حسام أبو صفية في خطر، مشيراً إلى وجود مخاوف حقيقية من تصفيته جسدياً، وفق آخر معلومات من محاميه.

وأضاف عبده: "وفق المعلومات المتوفرة لدينا، يتعرض أيضا الطبيب مروان الهمص، لجولات تعذيب يومية أوقفت قلبه، وتتعرض حياته لخطر فوري". ولفت إلى أن المرصد الأورومتوسطي (مقره جنيف) طلب اليوم زيارات عاجلة للطبيبين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جهتها، قالت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل"، وهي منظمة غير حكومية، في بيان اليوم، إن معلومات قدّمها محامي أبو صفية، عقب زيارته في قسم التحقيقات بسجن "نيتسان"، تشير إلى تعرضه لاعتداءات متكررة وإصابات خطيرة، إضافة إلى معاناته من صعوبة في التنفس والتحدث، وحالة إنهاك شديد. وأضافت أن الطبيب المحتجز بدا في وضع صحي ونفسي متدهور، وأنه لم يتلقَ العلاج الطبي المناسب.

وحذرت المنظمة من أن التأخر في التدخل قد يعرّض حياته لخطر حقيقي. وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بنقله فوراً من مكان احتجازه، والسماح بإجراء فحص طبي مستقل وزيارة عاجلة من جهة رسمية. وأكدت المنظمة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى لديها.

ويُحتجز حسام أبو صفية منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 دون توجيه تهم رسمية بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، فيما رُفض استئناف للإفراج عنه الشهر الماضي. وفي 14 فبراير/ شباط 2025، كشف "مركز الميزان لحقوق الإنسان" أن قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان أصدر أمراً بتحويل أبو صفية إلى الاعتقال بموجب ما يعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي".

وجرى نقل الطبيب أبو صفية في 3 يونيو/ حزيران الماضي من سجن النقب إلى "العزل الانفرادي في سجن نفحة" جنوبي إسرائيل، قبل أن ينقل أخيراً إلى سجن "نيتسان"، وفق محاميه. وسبق أن دعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية وطبية دولية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة أبو صفية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قالت منظمة "العفو الدولية"، نقلاً عن محامية زارته ومحتجزين آخرين، إن حسام أبو صفية "تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة" خلال احتجازه. وذكرت المنظمة، في تقرير سابق، أن أبو صفية واصل إدارة مستشفى كمال عدوان وتقديم الرعاية الطبية للأطفال رغم تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، وحتى بعد استشهاد نجله في غارة إسرائيلية، قبل أن يعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى.

وتواصل إسرائيل احتجاز أبو صفية رغم نفيه المتكرر ممارسة أي نشاط خارج إطاره المهني الطبي، وسط مطالبات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بالإفراج الفوري عنه. وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، أقر الكنيست الإسرائيلي عام 2002 "قانون المقاتل غير الشرعي"، الذي يتيح احتجاز أشخاص لفترات غير محددة دون توجيه لائحة اتهام أو عرض أدلة كافية أمام المحكمة.

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ويحرم القانون الأسير بموجبه من الضمانات الممنوحة لأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو للمعتقلين المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وفق المركز، كما يمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتمديد الاحتجاز استناداً إلى شبهات أمنية دون إلزام السلطات بالكشف للأسير أو محاميه عن الأسباب التفصيلية للاعتقال.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعاً وتعذيباً وإهمالاً طبياً، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، وفقاً لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

(الأناضول، العربي الجديد)