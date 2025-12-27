تحذيرات فلسطينية من مخططات التهجير بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

- عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضه للاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبراً ذلك محاولة لتهجير الفلسطينيين، مؤكداً دعمه لوحدة الأراضي الصومالية. - حذرت حركة حماس من مخططات إسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة إلى "أرض الصومال"، ووصفت الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم بأنه "سابقة خطيرة" ورفضت محاولات إضفاء شرعية على كيان "فاشي ومحتل". - قوبل الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" برفض دولي واسع، حيث أكدت عدة دول ومنظمات إقليمية التزامها بوحدة الصومال ورفضها للخطوة الإسرائيلية غير القانونية.

عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، عن رفضه الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات يائسة من تل أبيب لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال. فيما حذرت حركة حماس من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير فلسطينيي قطاع غزة، ومحاولات استخدام إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وجهةً محتملةً لهذا التهجير.

وأعرب عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن دعمه وحدة الأراضي الصومالية وسلامتها، ورفضه الكامل لأي خطوات تمس السيادة الصومالية أو تقوّض الاستقرار في البلاد. وشدد على دعم دولة فلسطين لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية. كما أشاد بمواقف الدول الرافضة هذه الخطوة، التي قال إنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى الصومال.

وكان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الجمعة، الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة، في خطوة قوبلت برفض دولي واسع. وأثار إعلان الاعتراف الإسرائيلي المتبادل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي مخاوف من أن تكون الخطوة مقدمة لتهجير فلسطينيي القطاع إلى الإقليم.

وخلال أشهر الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعدت التصريحات الرسمية الإسرائيلية بشأن المضي قدماً في مخططات تهجير فلسطينيي غزة إلى خارج القطاع، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجهات محتملة شملت دولاً أفريقية، بينها الصومال.

حماس: لا شرعية لكيان مجرم ولا قبول بالتهجير

من جانبها، شدّدت حركة حماس، السبت، على رفضها القاطع لجميع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير فلسطينيي قطاع غزة قسراً، بما في ذلك ما وصفته بمحاولات استخدام إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وجهةً محتملةً لهذا التهجير. ورداً على إعلان نتنياهو، الجمعة، عن اعترافه الرسمي بـ"جمهورية أرض الصومال"، وصفت حماس الاعتراف بأنه "سابقة خطيرة" ومحاولة مرفوضة لإضفاء شرعية على كيان "فاشي ومحتل"، متورط بجرائم حرب وإبادة جماعية ويواجه عزلة دولية متصاعدة. وأكدت الحركة رفضها التام لمخططات الاحتلال في هذا الإطار، وشددت على أن إعلان الاعتراف المتبادل بالإقليم الانفصالي يعكس حجم العزلة التي تعانيها إسرائيل.

كما دعت إلى مواصلة الجهود الدولية لمحاصرة إسرائيل ومحاسبة قادتها، مشيدة بمواقف الدول العربية والإسلامية التي أدانت الخطوة واعتبرتها سلوكاً خطيراً ينتهك القانون الدولي. وحذّرت حماس مما وصفته بـ"السياسات الصهيونية" الساعية إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها خدمة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي.

رفض دولي واسع وتحذيرات من المساس بسيادة الصومال

ويُعد إقليم "أرض الصومال" كياناً انفصالياً أعلن الانفصال عن جمهورية الصومال عام 1991، من دون أن يحظى باعتراف دولي رسمي، فيما يتصرف كأنه دولة مستقلة إدارياً وسياسياً وأمنياً، وسط عجز الحكومة المركزية عن فرض سلطتها عليه. وفي بيان حكومي عقب إعلان تل أبيب، شدّد الصومال على التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بوحدته الوطنية وسلامة أراضيه، ورفضه القاطع "للخطوة غير القانونية" الإسرائيلية.

وسارعت عدة دول ومنظمات إقليمية إلى رفض الاعتراف الإسرائيلي، بينها مصر، تركيا، السعودية، قطر، الأردن، فلسطين، جيبوتي، اليمن، الجامعة العربية، مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.