تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب السوري

- حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري موعد الاقتراع في 5 أكتوبر، مع تمديد فترة قبول الطعون لتعزيز الرقابة الشعبية. - أعلنت اللجنة عن القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة، مؤكدةً على تمثيل واسع لمختلف مكونات المجتمع السوري، وفتح باب الطعون كضمانة للنزاهة. - تمر العملية الانتخابية بمراحل متسلسلة تشمل الطعون، إعلان القوائم النهائية، وتحديد مواعيد الترشح والحملات الانتخابية، مع تسجيل نحو 14 ألف مرشح.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية قراراً، اليوم الأحد، بتحديد موعد الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس. وحدد القرار، الذي أصدره رئيس اللجنة محمد طه الأحمد ونشرته المعرّفات الرسمية للجنة، تاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً لاختيار أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية المقرّرة للمحافظات.

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، قد أعلن أمس السبت تمديد فترة قبول الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد. وأوضح نجمة في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية أنّ التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الرقابة الشعبية على عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة.

وكانت اللجنة العليا قد قرّرت في وقت سابق تأجيل الانتخابات استجابةً لتزايد رغبة السوريين في المشاركة، وفق نجمة. وأعلنت اللجنة، الخميس الماضي، صدور القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة، مع فتح باب الطعون أمام المواطنين، في خطوة وصفتها بأنها "جزء من ضمانات النزاهة والرقابة الشعبية على العملية الانتخابية"، وقال نجمة إن اللوائح تضمنت "تمثيلاً واسعاً لمختلف المكونات والشرائح والطوائف في المجتمع السوري"، مؤكداً أن مرحلة الطعون تشكّل "السلاح الأخير للجنة لمنع تسرب داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة".

وأوضح نجمة، في تصريحات لوكالة "سانا" الثلاثاء الفائت، أن العملية الانتخابية تمر بمراحل متسلسلة عدّة، تبدأ بفتح باب الطعون على القوائم الأولية، على أن تُعلن القوائم النهائية لاحقاً، قبل الانتقال إلى تحديد جدول زمني يتضمن مواعيد الترشح والحملات الانتخابية، وانتهاءً بفتح صناديق الاقتراع. وأشار إلى أن عدد المتقدمين للترشح لعضوية الهيئات الناخبة على مستوى سورية بلغ نحو 14 ألف شخص، مؤكداً أن اللجنة ستدرس هذه الطلبات بكل نزاهة وشفافية.