تحديات ومصاعب تنتظر الحكومة العراقية التاسعة

- تواجه الحكومة العراقية التاسعة تحديات كبيرة تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وتعقيدات الفصائل المسلحة، والضغوط الخارجية، بالإضافة إلى أزمات الديون والخدمات والاقتصاد، مع استمرار الخلافات حول توزيع المناصب. - من بين الملفات الثقيلة: إنهاء سطوة الجماعات المسلحة، وعودة النازحين، وإعمار المناطق المتضررة، وتقليص الاعتماد الاقتصادي على إيران، وسط تحديات خدمية ومعيشية. - تعتبر الولايات المتحدة ملف الفصائل المسلحة أولوية، وتستخدم العقوبات الاقتصادية كوسيلة ضغط، بينما يُعد التحدي الاقتصادي الأخطر، مع ترقب تشكيل الحكومة الجديدة وقدرتها على تجاوز التحديات.

تواجه الحكومة العراقية التاسعة، المرتقب تشكيلها قريبًا، تحديات ثقيلة تُعد تركة مباشرة لفشل وتعثر الحكومات السابقة، يتصدرها ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتعقيدات الفصائل المسلحة، إلى جانب الضغوط الأميركية والغربية، والتهديدات الإسرائيلية، فضلًا عن أزمات الديون، والخدمات، والاقتصاد، التي باتت تؤرق الداخل العراقي. ورغم مرور أكثر من 45 يومًا على إعلان تشكيل لجنة داخلية ضمن "الإطار التنسيقي"، لاختيار رئيس الحكومة الجديد، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي عن مرشح متفق عليه، وسط تأكيدات بوجود خلافات معقّدة داخل التحالف، بشأن الاستحقاق السياسي المتعارف عليه بمنح رئاسة الحكومة للقوى الشيعية، مقابل البرلمان للسنة، والجمهورية للأكراد.

ومن بين الملفات الثقيلة التي تنتظر الحكومة الجديدة: إنهاء سطوة الجماعات المسلحة، وعودة النازحين، وإعمار المناطق التي أُفرغت من سكانها وتخضع لسيطرة تلك الجماعات، إضافة إلى محاولة تقليص الاعتماد الاقتصادي على إيران، خاصة في ملفي الكهرباء والغاز، إلى جانب التحديات الخدمية والمعيشية في بلد يعاني من نسب بطالة وفقر مرتفعة. وبينما تستمر المباحثات لاختيار رئاسة الحكومة والجمهورية (جرى انتخاب هيبت الحلبوسي لرئاسة البرلمان)، تبرز تحذيرات من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية جسيمة، تستوجب مراعاتها في عملية اختيار رئيس الحكومة.

وبحسب عضو في "تيار الحكمة" الذي يتزعمه عمار الحكيم، فإن ملف الفصائل المسلحة بات على رأس أولويات واشنطن في تعاملها مع الحكومة المقبلة، معتبرًا أن العقوبات الاقتصادية تمثل ورقة الضغط الأساسية على العراق، وليس العمل العسكري، مضيفًا أن "قضايا الإصلاح الحقوقي والإنساني، وحصر السلاح بيد الدولة، تُعد ملفات ضغط خارجي، بينما تبقى الخدمات ومعالجة الفقر والبطالة والمياه ملفات ضغط داخلي، لم تحقق فيها الحكومة الحالية تقدمًا يُذكر".

من جانبه، رأى الكاتب السياسي العراقي، فلاح المشعل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تشكيل الحكومة المقبلة سيصطدم بالمطالب الأميركية الرامية إلى تحييد إيران، وإنهاء سطوة الفصائل المسلحة، معتبرًا أن "تحالف الإطار التنسيقي سيكون في موقف صعب، خصوصًا أن الفصائل حصلت على عدد مقاعد كبير في البرلمان"، مشيرًا إلى أن المشاكل الداخلية، خصوصًا المتعلقة بالعلاقة مع إقليم كردستان، واتفاقية سنجار، ورواتب موظفي الإقليم، تشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الحكومة القادمة. أما أستاذ الإعلام السياسي في جامعة بغداد، علاء مصطفى، فرأى أن التحديات الأمنية المرتبطة بالسلاح لن تكون العقبة الأهم، موضحًا لـ"العربي الجديد" أن الفصائل المسلحة أصبحت جزءًا من المشهد السياسي وتسعى للحفاظ على مكاسبها. لكنه اعتبر أن التحدي الاقتصادي هو الأخطر، خصوصًا في ظل إرث حكومة محمد شياع السوداني، التي لجأت إلى الاقتراض الداخلي بشكل كبير لتغطية الرواتب، ما أرهق النظام المصرفي، وقلّل من فرص تمويل المشاريع، وأدى إلى تضخم في الدين العام.

ومنذ 2003، تناوبت على حكم العراق ثماني حكومات، بدءًا من حكومة إياد علاوي، مرورًا بحكومات إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، وصولًا إلى حكومة مصطفى الكاظمي، ثم حكومة محمد شياع السوداني التي تسلمت السلطة عام 2022، في أعقاب أزمة سياسية حادة أعقبت انتخابات 2021، ورفض التيار الصدري لحكومة التوافق. وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي، عائد الهلالي، المقرّب من السوداني، إن الأخير يدرك التحديات المقبلة، وقد بدأ فعلًا بخطوات لحل العديد من الأزمات، ويتمتع بخبرة وخطة عمل تؤهله للاستمرار، معتبرًا أن "إعادة الثقة بالسوداني لولاية ثانية ستكون خيارًا صائبًا"، محذرًا من تداعيات استبعاده.

ومن المنتظر تشكيل الحكومة العراقية التاسعة خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب داخلي وخارجي لمسار التفاهمات السياسية، وإمكانية تخطي إرث التعثر والتجاذبات التي ظلت سمة ملازمة لمعظم الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.