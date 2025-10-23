- التوتر المستمر بين أفغانستان وباكستان: رغم اتفاق وقف إطلاق النار، يبقى الوضع هشًا بسبب سلوك طالبان الأفغانية تجاه طالبان الباكستانية، مع تأكيد كابول على سيادتها. - تباين في تفسير الاتفاق وتصاعد التوتر حول خط ديورند: الخلاف حول مسؤوليات طالبان الأفغانية وخط ديورند يزيد التوتر، مما أدى إلى تعديل بيان الخارجية القطرية. - محاولات الحوار المباشر وتصاعد العنف: باكستان تسعى لحوار مباشر مع طالبان الأفغانية، لكن الأخيرة تفضل الوساطة، فيما تستمر هجمات طالبان الباكستانية، مما يثير القلق حول مستقبل السلام.

لا تزال الأجواء بين أفغانستان وباكستان متوترة، على الرغم من صمود وقف النار حتى الآن، والذي تمّ الاتفاق عليه خلال مفاوضات ضمّت وفدين من البلدين، وعقدت في الدوحة يوم السبت الماضي. وجاء كلام وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، خلال الأيام الماضية، وفي أكثر من مناسبة، والذي اعتبر فيه أن استمرار وقف النار مرهون بسلوك حركة طالبان الحاكمة في كابول، وما إذا كان ستعمل على مواجهة حركة طالبان الباكستانية، ليؤكد هشاشة الوضع، رغم ما حظي به وقف النار من تأييد ودعم من دول عدة، من بينها السعودية وقطر وعدد من الدول العربية، إضافة إلى الأمم المتحدة. وبينما تواصل إسلام أباد وضع الشروط، ردّت كابول بأنها مصممة على الدفاع عن سيادتها، ولن تسمح لأي دولة بانتهاكها.

وقال آصف، الذي ترأس وفد باكستان في مفاوضات الدوحة، يوم الاثنين الماضي، في حوار مع وكالة رويترز، إن صمود وقف النار مرهون بقدرة "طالبان" الأفغانية على كبح جماح المسلحين الذين يهاجمون باكستان عبر الحدود المشتركة. وحذّر في حديث إعلامي آخر، من أنه "إذا حصل أي نوع من التدخل من المسلحين عبر الحدود، حينها هناك احتمال لانهيار وقف النار، ونحن سنكون مرغمين لأن ندافع عن أراضينا"، وفق تعبيره.

شفاعت علي خان: طالبان الباكستانية بإمكانها القيام بأعمال عنف دون الحاجة لأفغانستان

وأثارت تصريحات وزير الدفاع الباكستاني استياء كابول، التي أكدت وزارة دفاعها أن "مثل هذه التصريحات لا تخدم أحداً، بل ستكون لها انعكاسات سلبية على جهود التهدئة". وقالت الوزارة في بيان، إن "مثل هذه التصريحات لا تبشر بأمور إيجابية"، لافتة إلى أن "بنود وقف النار واضحة، فأفغانستان مسؤولة عمّا يجري على حدودها وليس عما يجري في الداخل الباكستاني". من جهته، أكد قائد الجيش الأفغاني قاري فصيح الدين فطرت، في كلمة له أمام المسؤولين في كابول، مساء الثلاثاء، أن بلاده "لا تريد الحرب، ولكن ليعرف الجميع أننا لن نقبل أي نوع من المساومة على سيادة بلادنا، ومن ينتهك أراضينا فسوف يتلقى الجواب المناسب". وطمأن فطرت الشعب الأفغاني بـ"أننا على أهبة كاملة، نراقب كل شيء ولن نساوم على كرامتكم وعلى أرض الوطن".

تباين في تفسير التوافق

ورأى المحلل الأمني الباكستاني شفاعت علي خان في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المعضلة الأساسية بين أفغانستان وباكستان تكمن في تفسير بنود التوافق، ففي باكستان، يرى كل الوزراء والمسؤولين أن ما وافقت عليه "طالبان" الأفغانية بألا تسمح لأي جماعة باستخدام أراضيها، يعني أنه يجب ألا تقع أي أعمال عنف في باكستان، لأنهم (في باكستان) يرون أن ما يحدث لديهم مرتبط بأفغانستان. أما حكومة طالبان، وفق قوله، فترى أن مسؤوليتها تقتصر على مراقبة الحدود، أما ما يحدث في الداخل الباكستاني فهذا لا يعنيها. وأقرّ بأن "طالبان" الباكستانية موجودة في باكستان حيث لها نفوذ وقوة، وبإمكانها القيام بأعمال عنف دون الحاجة لأفغانستان، لكن من المعلوم أن القضية لها ارتباط مع أفغانستان، حيث يشارك في أعمال العنف مئات من المقاتلين الأفغان، كذلك بعض قادة "طالبان" الباكستانية هناك، وفق اعتباره.

من جهته، قال المتحدث باسم "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد لـ"العربي الجديد": "نحن من طرفنا لن نسمح لأي جماعة بأن تستخدم الأراضي الأفغانية ضد باكستان أو أي دولة أخرى، هذه سياستنا ونبقى على نفس النهج، ولكن المشكلة تمكن في داخل باكستان وبلادنا ليست مسؤولة عنها، نحن قلنا مراراً إننا كما لا نريد الحرب لأنفسنا، لا نريدها للآخرين".

خط ديورند بين أفغانستان وباكستان

ويرى مراقبون كثر أن الصراع الجديد بين الطرفين، حتى ولو انتهى اليوم بشكل كامل، سوف تبقى آثاره إلى أمد بعيد على المستوى الرسمي والشعبي. ومن القضايا اللافتة التي أثيرت بقوة خلال التصعيد الأخير، قضية خط ديورند. وأصدرت الخارجية القطرية بياناً بشأن التوافق، وذكرت فيها كلمة الحدود بين البلدين، ما أثار ضجة في أفغانستان وجعل وزير الدفاع الملا محمد يعقوب مجاهد، يعقد مؤتمراً صحافياً، قال فيه إن كلمة الحدود ليست مذكورة في الاتفاق، كما لم يتم طرحها خلال المفاوضات بين أفغانستان وباكستان. وبطلب من كابول، تمّ تعديل بيان الخارجية القطرية وشطب الكلمة. وجدّد الوزير موقف بلاده وهو أن خط ديورند متنازع عليه بين الدولتين وليس حدوداً رسمية.

وكان نائب وزير الداخلية، محمد نبي عمري، اعتبر في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أن التصعيد "قد يكون فرصة جيّدة لاسترجاع أراضينا المحتلة من باكستان".

وفي باكستان، كانت مواقف وسائل الإعلام حادة فيما تجنب السياسيون الحديث عن الأمر. وأكد آصف في 18 أكتوبر أن القضية لم يتم طرحها في الدوحة. إعلامياً، كانت ردود الفعل غاضبة ومليئة بالتحدي، كما أن البعض عبّر عن قلقه من أن هذه القضية قد تدمّر كل مساعي التهدئة، فإذا كانت باكستان تضغط بذريعة ملف "طالبان" الباكستانية، فإن أفغانستان يمكن لها أن تستخدم بطاقة الخط.

واعتبر الإعلامي الباكستاني عبد الستار إعوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن خط ديورند هو "كالفرس النافقة تحاول طالبان والأفغان عموماً الركوب عليها، وهذا غير ممكن، لكن لا شك أنه ورقة في يد كابول"، ما يهدد بإعادة تأجيج الصراع.

عبد الستار إعوان: خط ديورند هو كالفرس النافقة تحاول كل من طالبان والأفغان الركوب عليها

محاولات باكستانية للحوار المباشر

في الأثناء، علمت "العربي الجديد" من مصادرها في حكومة طالبان، أن باكستان، قبل حوار الدوحة وبعده، تصر على عقد حوار مباشر مع "طالبان" الأفغانية. ووفق المصادر، فإن إسلام أباد تحاول أن تناقش معها الهجمات الأخيرة، وأن تطلب منها فتح نافذة للحوار المباشر، ولكن "طالبان" ترفض ذلك. وكشفت المصادر أنه بالتزامن مع المواجهات، حاول وزير الدفاع الباكستاني والمبعوث الباكستاني الخاص محمد صادق، الحصول على تأشيرات إلى أفغانستان وزيارة كابول، ولكن سفارة "طالبان" رفضت. ولفتت إلى أن "طالبان" لا تزال يرفض الحوار المباشر بين أفغانستان وباكستان وتريد الاعتماد على الوساطة القطرية والتركية.

تساؤلات الناس

ولم تهدأ أعمال العنف في باكستان إثر الاتفاق، بخلاف ما أعلنه وزير الدفاع الباكستاني لدى عودته من الدوحة. في 20 أكتوبر (الاثنين الماضي)، أعلنت "طالبان" الباكستانية قتل 25 من عناصر الجيش في كمين في مقاطعة جنوب وزيرستان. وقبلها في 19 أكتوبر، قتل أربعة عسكريين بينهم ضابط، في هجوم لـ"طالبان" الباكستانية في منطقة ديره إسماعيل خان. تلك الأعمال تثير أسئلة الباكستانيين ومخاوفهم. وقال أحد وجهاء مدينة بيشاور، منظور أحمد خان، لـ"العربي الجديد": "أنا أرى أن باكستان تنتظر حتى الجولة الثانية من الحوار مع طالبان في تركيا (25 أكتوبر) لطرح الأمر هناك".