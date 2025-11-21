- تشكيل "اتحاد الهيبة الوطني" في الصومال يهدف إلى إعادة الثقة للدولة وترميم الوحدة الوطنية، ويضم شخصيات بارزة مثل عبدي فارح شردون وفهد ياسين. - يُعتبر الاتحاد إضافة نوعية للمشهد السياسي، حيث يجمع بين شخصيات متنافسة سابقاً، مما قد يُعيد تشكيل التحالفات قبل انتخابات 2026، مع توقعات بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الاقتراع العام المباشر. - عودة الرئيس السابق فرماجو إلى مقديشو تثير اهتماماً واسعاً، حيث يسعى لإعادة بناء حزبه وتشكيل فريق انتخابي جديد، وسط حراك سياسي واسع وتباين في الرؤى حول نموذج الانتخابات.

تشهد الساحة السياسية في الصومال عودة مرحلة الاستقطابات والتحالفات بين قوى الفاعلة في البلاد إلى الواجهة، حيث تتشكل التكتلات في الداخل والخارج، وكان آخرها ولادة تشكيل سياسي يضم وجوهاً متنوعة من السياسيين البارزين في البلاد، من بينهم أول رئيس حكومة فيدرالية معترف بها دولياً عبدي فارح شردون (2013)، ومدير جهاز الاستخبارات السابق فهد ياسين، ورئيس حكومة جلمدغ الفيدرالية الأسبق عبد الكريم حسين جوليد، إلى جانب وزراء آخرين سابقين ونواب في البرلمان. ووفق بيان تأسيس هذا الكيان المسمى "اتحاد الهيبة الوطني"، في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، فإن تشكيل هذا الاتحاد جاء بعد مشاورات موسعة ودراسة عميقة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، والهدف من هذه الخطوة هو إعادة الثقة للدولة الصومالية، وترميم جدار وحدة الوطن. وأشار البيان إلى أن الصومال عانى طويلاً من انقسام داخلي، وتراجع اقتصادي، وتدهور في الخدمات العامة، وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة، الأمر الذي يستدعي مشروعاً وطنياً جامعاً يضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبار آخر.

تكتل سياسي جديد في الصومال

وبحسب البيان، أكد القادة المؤسسون أنهم استقالوا من أحزابهم السابقة للانخراط في هذا التكتل الجديد، الذي وصفوه بأنه "تحالف وطني جامع يسعى إلى إنقاذ الصومال من أزماته المتعددة وإعادة بنائه على أسس العدالة والكفاءة والكرامة الوطنية". ويرى مراقبون سياسيون في مقديشو أن بروز "اتحاد الهيبة الوطني" يمثل إضافة نوعية في المشهد السياسي الصومالي، خصوصاً أنه يجمع بين شخصيات كانت سابقاً متنافسة في ما بينها، ما قد يُساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية قبل انتخابات 2026. ومن المنتظر أن يجري الصومال الانتخابات البرلمانية المقبلة بحلول مايو/ أيار 2026، وفقاً للجدول الزمني الذي أقرته الحكومة الفيدرالية. وستُجرى الانتخابات العامة بنظام الاقتراع العام المباشر (شخص واحد، صوت واحد)، بعدما كانت تقوم لعقود على نظام غير مباشر يعتمد على المحاصصة القبلية. أما الانتخابات الرئاسية فلم يتحدد موعدها بعد في حين لا يُستبعد أن تخضع للتأجيل.

يجمع "اتحاد الهيبة الوطني" شخصيات كانت سابقاً متنافسة في ما بينها

وفي هذا السياق، يقول عبد الكريم حسين جوليد، رئيس ولاية جلمدغ الفيدرالية الأسبق والعضو التأسيسي للاتحاد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن أهمية هذا التحالف تأتي في سياق محاولة جديدة لإعادة اللحمة بين السياسيين الصوماليين وبناء الثقة بين وزراء وسياسيين وبرلمانيين من أجل تشكيل اتحاد سياسي موحد قبل خوض غمار الانتخابات على خلاف ما درجت عليه العادة سابقاً، من تشكل تحالفات أو اندماج بعضها مع أخرى أثناء الانتخابات الرئاسية، وهي حالة ناتجة عن نوع التحالفات التي حدثت أثناء فترة الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، كما أن أهمية هذا الاتحاد تنبع من كونه يضم وجوهاً سياسية بارزة وحافظ على التنوع العشائري في تشكيلته، وأعضاؤه لديهم وزن سياسي في عشائرهم وولاياتهم الفيدرالية.

وحول التأثير الداخلي لهذا الاتحاد في المشهد السياسي، يقول حسين جوليد إنه بالإمكان أن يؤثر على الوضع الداخلي للبلاد، وإنه بعد إصدار بيانه التأسيسي، تبين أن الاتحاد فرض حضوراً قوياً في الساحة الصومالية، ويمكن أن يكون الحزب الثاني المنافس المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

جدل الانتخابات المباشرة وعودة فرماجو

وفي ما يتعلّق بمدى نزاهة نموذج الانتخابات المباشرة المقرّر إجراوها في منتصف العام المقبل، يرى عبد الكريم حسين جوليد أن الصيغة التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية لا تتوافر فيها معايير النزاهة الكاملة ولا تحظى بتوافق سياسي شامل بين مختلف الشركاء. ويؤكّد أن هذا النموذج الانتخابي يفتقر إلى أساس قانوني واضح، وأن موقف "الاتحاد" ينسجم مع موقف "منصة الإنقاذ الوطني" التي أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات على مستوى الولايات، معتبرةً أنها غير دستورية وأنها استندت إلى تعديلات دستورية لم تحظَ بإجماع القوى السياسية.

في موازاة ذلك، عاد الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو إلى مقديشو، الأسبوع الماضي، بعد سنوات قضاها في الخارج، وحظيت عودته بمتابعة واسعة من شرائح المجتمع المحلي. ولقي فرماجو ترحيباً كبيراً من بعض النواب في البرلمان الفيدرالي ووزراء في الحكومة، وترتبط عودته برغبته في لملمة حزبه السياسي وجمع أعضاء حملته الانتخابية المقبلة، والانخراط في المعترك السياسي الراهن.

عبد الكريم حسين جوليد: رؤية الاتحاد تتقاطع مع رؤية "منصة الإنقاذ الوطني" التي قاطعت الانتخابات المباشرة

وفي هذا السياق، يقول الكاتب والصحافي الصومالي عدنان عبدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن عودة الرئيس السابق تأتي في ظلّ استعدادات البلاد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حراك واسع تقوده شخصيات سياسية بارزة بهدف تشكيل ضغط على الحكومة الحالية ودفعها نحو صيغة توافقية تفضي إلى انتخابات حرّة وشفافة.

ويأتي فرماجو هذه المرة من دون أبرز داعميه في وصوله إلى السلطة عام 2017 فهد ياسين (انضم إلى التكتل الجديد "اتحاد الهيبة الوطني")، لكنه يسعى إلى اختبار قدرته على تشكيل فريق جديد يمكنه من خوض المنافسة بفاعلية. ورغم أن حظوظ فرماجو تبدو محدودة قياساً بظروف المرحلة الراهنة وسجل حكمه السابق الصادم بسبب محاولته تمديد فترة حكمه لعامين والتي كادت أن تدخل البلاد في أزمة أمنية وسياسية، فإن فرصه تعتمد بالأساس على قدرته في بناء فريق انتخابي يضم سياسيين ومثقفين ورجال أعمال قادرين على تمويل حملته وتوسيع قاعدة نفوذه. وفي الوقت نفسه، يفضّل الرئيس السابق الابتعاد عن التحالفات التي تشكلها قوى المعارضة، معتبراً أن الاستقلالية تمنحه فرصة لتفادي التبعات السلبية لهذه التكتلات، وفي حال تمكنت المعارضة من الوصول إلى اتفاق سياسي مع الحكومة، فإن باب الاستفادة بالنسبة إليه سيظل مفتوحاً.

ويتزامن تشكيل تحالفات سياسية جديدة وعودة فرماجو مع ما تشهده البلاد من حراك سياسي موسع يضم رؤساء ولايتي بونتلاند وجوبالاند وسياسيين بارزين تحت مظلة "مجلس المستقبل الصومالي" إلى جانب منصة الإنقاذ الصومالية التي تضم برلمانيين ووزراء سابقين، إلا أن المخاوف المتعلقة من تفكك كيانات المعارضة وعدم وجود رؤية سياسية موحدة هي التي تعرقل جهود تلك التكتلات، ما يعطي الحكومة الفيدرالية قدرة أكبر على استغلال عنصر الزمن وممارسة سياسة "العصا والجزرة" لترويض المعارضة، من خلال ضمّ بعض أعضائها ودمجها في الحكومة الفيدرالية.

حظوظ الرئيس السابق فرماجو تبدو محدودة قياساً بظروف المرحلة الراهنة

ووفق عدنان عبدي، فإن "مجلس مستقبل الصومال"، الذي يضم ولايتي جوبلاند وبونتلاند باعتبارهما من أبرز الفاعلين، يمكن أن يشكل مساراً سياسياً لإعادة إنتاج تحالفات شبيهة بتلك التي لعبت دوراً مهماً في انتخابات سابقة. إلا أن هذا التحالف يواجه واقعاً مختلفاً، إذ إن من كان يصنع التحالفات في الماضي هو اليوم من يقود الحكومة، وهو ما يجعله أكثر دراية بنقاط قوتها وأدوات تأثيرها، بما في ذلك توظيف الضغوط الأمنية والسياسية خلال فترات الانتقال. وبينما تتمسك الحكومة بخيار الاقتراع المباشر، تطالب المعارضة بالعودة إلى النموذج غير المباشر، في وقت تبدو فيه التحالفات السياسية، بما فيها تحالف "اتحاد الهيبة الوطني"، أقرب إلى أدوات للضغط على الحكومة أكثر من كونها تحالفات قائمة على رؤية مشتركة. ويتمتع هذا التحالف (اتحاد الهيبة) بقيادة عبدي فارح شردون بقدرات تنظيمية وخبرة في الحملات الانتخابية، إلى جانب تنوع قبلي واسع، غير أن مرشحه الرئاسي (شردون) لا يمتلك بعد الحضور السياسي الكافي الذي يضمن فرصاً قوية، رغم قدرته على خوض حملة مبتكرة.

ويرى عدنان أن مستقبل التسويات السياسية يبدو أنه مرهون بإمكانية الوصول إلى اتفاق يحظى بدعم داخلي وخارجي، إذ لا يمكن للعملية الانتخابية أن تستقيم من دونه. غير أن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود يسعى إلى كسب مزيد من الوقت قبل إبرام أي اتفاق قد يحد من نفوذه، مستفيداً من تشتت المعارضة وتباين أجنداتها، الأمر الذي يمنحه مساحة واسعة للمناورة. وقد يلجأ إلى خيار تنظيم الانتخابات في ولايات جنوب غربي الصومال وجلمدغ وهيرشبيلي عبر إدارات موالية له تضمن له نفوذاً في تشكيل البرلمان الفيدرالي في حال تعثر خيار الانتخابات المباشرة الذي يدفع باتجاهه. ورغم أن فرص إعادة انتخاب حسن شيخ محمود تبدو صعبة، فإن تصدّع التحالفات داخل صفوف معارضيه قد يمنحه أفضلية في تعزيز حملته الانتخابية، خصوصاً مع قدرته على استقطاب أطراف سياسية أخرى تدعم موقفه في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الانتخابات المباشرة المقررة العام المقبل في البلاد ستكون أول انتخابات عامة منذ عقود، إذ لم تشهد البلاد اقتراعاً شعبياً مباشراً منذ عام 1969.