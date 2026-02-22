تجمعات طلابية في جامعات إيرانية لليوم الثاني

- شهدت الجامعات في طهران ومدن أخرى تجمعات طلابية متباينة بين مؤيدين ومعارضين للجمهورية الإسلامية، تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الجديد لإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات. - نظم طلاب "الباسيج" تجمعات لإحياء أربعينية الضحايا، بينما نظم طلاب محتجون تجمعات منددة بالسلطات، مع تأكيد جامعة طهران على ضرورة الالتزام بالضوابط. - تطورت بعض التجمعات إلى توترات وأعمال تخريبية، مع إصابات وأضرار بممتلكات جامعية، وأُفرج عن أربعة طلاب من جامعة "الشهيد بهشتي" بعد اعتقالهم.

شهد عدد من الجامعات في طهران ومدن أخرى، اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، تجمعات طلابية مضادة لأنصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة، ومجموعات طلابية معارضة من جهة أخرى. وكانت هذه التحركات الطلابية قد انطلقت يوم أمس، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الجديد، لإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات الأخيرة وإقامة مراسم أربعينية لهم.

وشملت هذه التجمعات جامعات بهشتي، وطهران، وعلم وصنعت، وشريف، وأميركبير، وخواجه نصير الدين الطوسي في العاصمة طهران، إضافة إلى جامعة مشهد للعلوم الطبية وجامعة فردوسي في مدينة مشهد. وأفاد موقع "فرارو" الإصلاحي الإيراني بأن بعض هذه التجمعات تطور إلى توترات وأعمال تخريبية.

وبحسب مقاطع مصورة متداولة، نظم طلاب منتمون إلى "الباسيج" تجمعات لإحياء أربعينية ضحايا الاحتجاجات، رُفعت خلالها هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل والتيار البهلوي الملكي، مع إحراق العلم الإسرائيلي. وفي المقابل، نظم طلاب محتجون تجمعات منددة بالسلطات، اتهموها فيها بقمع الاحتجاجات، ورفعوا شعارات ضدها وأخرى مؤيّدة للتيار البهلوي.

في السياق ذاته، قال مسؤول الشؤون الثقافية والاجتماعية بجامعة طهران، حسين غلدانساز، اليوم الأحد، إن الجامعة تشهد تنظيم تجمعين؛ أحدهما بطلب من "الباسيج الطلابي" وقد مُنح الترخيص اللازم مع توجيه توصيات بالالتزام بالضوابط، معرباً عن أمله في الالتزام بها. وأضاف أن تجمعاً آخر دُعي إليه عبر منشورات ليلية مجهولة المصدر، من المقرر تنظيمه أمام المكتبة المركزية للجامعة اعتباراً من الظهر، وقد تضمن منذ بدايته الترويج لشعارات وصفها بـ"الهدامة".

ونقلت وكالة "مهر" المحافظة عن غلدانساز قوله إن "أجواء الجامعة متأثرة بحالة التوتر والحزن السائدة في المجتمع"، مشيراً إلى أن الجامعة تسمح بإقامة التجمعات داخل الحرم الجامعي شريطة الحصول على ترخيص مسبق والالتزام بـ"الخطوط الحمراء". وأشار نائب رئيس جامعة طهران إلى أنه أجرى خلال الأيام الماضية حوارات مع اثنين أو ثلاثة من الطلاب الذين يُحتمل أن يكون لهم تأثير في هذه التجمعات، محذراً من السعي إلى "إثارة الضجيج أو لفت الأنظار"، ومؤكداً ضرورة الالتزام بأطر عمل التنظيمات الطلابية واحترام النظام العام للجامعة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمنع انزلاق التجمعات إلى أعمال عنف، قال غلدانساز إن "الجامعة تأمل ألا تشهد أحداثاً مؤسفة"، موضحاً أنه طُلب من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين الثقافيين الوجود بين الطلاب المحتجين للمساهمة في تهدئة الأجواء والحد من التوتر.

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" المحافظة بأن عدداً من جامعات طهران شهد، اليوم، تجمعات واعتصامات طلابية بتوجهات متباينة، تراوحت بين إقامة صلاة جماعية وترديد شعارات مناهضة للولايات المتحدة، وإحراق أعلام أميركية وإسرائيلية وصورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابل وقوع توترات أدت في بعض الحالات إلى إصابة طالب وإلحاق أضرار بممتلكات جامعية. وأضافت الوكالة أن طلاب جامعات شريف وطهران وبهشتي نظموا، اليوم الأحد، تجمعات لإحياء ذكرى "ضحايا اضطرابات يناير"، مشيرة إلى أن طلاباً في عدة جامعات بطهران عبّروا عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ"أعمال الشغب وانتهاك حرمة البيئة العلمية"، إلى جانب السياسات الأميركية والإسرائيلية، في إشارة إلى تجمع طلبة محافظين.

وبحسب "فارس"، أقدم عدد من الطلاب المحتجين في جامعة خواجه نصير الدين الطوسي على تحطيم نوافذ كلية الهندسة الكهربائية، كما وردت تقارير عن ترديد شعارات وُصفت بـ"الهدامة" ضد السلطات في جامعات أميركبير الصناعية، وشريف، وعلم وصنعت. وذكرت الوكالة أن طالبين في جامعة شريف رفعا، لفترة وجيزة، علم "الأسد والشمس" العائد للعهد البهلوي، معتبرة أن الخطوة ذات طابع إعلامي وتهدف إلى إرسال صور إلى وسائل إعلام معارضة لإيران. كما أفادت الوكالة بوقوع إصابة خطيرة لطالب في جامعة طهران بعد تعرضه لإصابة في العين جراء رشق بالحجارة من عدد من الطلاب المحتجين. وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن "أعداداً كبيرة" من الطلاب في جامعتي شريف وأميركبير في طهران نظموا تجمعات احتجاجية داخل الحرم الجامعي، مرددين شعارات سياسية معارضة.

إلى ذلك، وفي ظل استمرار التوتر بعدد من الجامعات الإيرانية، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الأحد، أنه أُفرِج عن أربعة طلاب من جامعة "الشهيد بهشتي" في طهران، كانوا قد اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. وجاء إطلاق سراحهم بعد قيام رئيس الجامعة محمود رضا آقاي ميري بمراسلة رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.