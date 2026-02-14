تجربة سرية في النرويج تعيد الشكوك حول استهداف دبلوماسيين أميركيين

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن تجربة سرية أجراها باحث حكومي في النرويج عام 2024، باستخدام جهاز يصدر نبضات قوية من طاقة الموجات الدقيقة، أثارت مخاوف داخل دوائر أميركية من احتمال أن تكون أجهزة مماثلة قد استخدمت بالفعل ضد دبلوماسيين وجواسيس أميركيين في ما يُعرف بـ"متلازمة هافانا". وبحسب الصحيفة، فإن الباحث الذي سعى لإثبات أن هذه الأجهزة غير ضارة بالبشر، اختبر الجهاز على نفسه، لكنه أصيب بأعراض عصبية مشابهة لتلك التي أبلغ عنها مئات المسؤولين الأميركيين خلال السنوات الماضية، ما أثار العديد من المخاوف داخل الإدارة الأميركية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أربعة أشخاص مطلعين على الواقعة، أن الباحث عانى من أعراض عصبية، في تطور اعتبر مفاجئاً، نظراً لكونه من أبرز المشككين في قدرة أسلحة الطاقة النبضية على إحداث تأثيرات بيولوجية في الدماغ. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة النرويجية أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بنتائج التجربة، ما دفع مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والبيت الأبيض إلى زيارة النرويج مرتين على الأقل في عام 2024 للاطلاع على التفاصيل.

وبحسب التقرير، لا يشكل الاختبار دليلاً قاطعاً على أن "الحوادث الصحية الشاذة" (وهو المصطلح الذي تستخدمه الحكومة الأميركية) ناجمة عن هجوم متعمد من خصم أجنبي. إلا أن الواقعة عززت، وفقاً لمصادر تحدثت للصحيفة، موقف من يرون أن أجهزة الطاقة النبضية، التي تطلق حزماً كهرومغناطيسية قصيرة وعالية الشدة، يمكن أن تؤثر في البيولوجيا البشرية، وأن تطويرها من قبل خصوم الولايات المتحدة ليس أمراً مستبعداً.

وفي سياق متصل، ذكرت "واشنطن بوست" أن الحكومة الأميركية حصلت سراً، في أواخر إدارة الرئيس جو بايدن، على جهاز آخر مصنع في الخارج ينتج موجات راديوية نبضية، ويخضع حالياً لاختبارات من قبل وزارة الدفاع. وأفادت الصحيفة بأن الجهاز يحتوي على مكونات ذات منشأ روسي، من دون حسم الجهة التي قامت بتصنيعه. كذلك أشارت الصحيفة إلى أن وكالتين استخباراتيتين أميركيتين عدلتا في تقييمهما السابق، وخلصتا في مطلع عام 2025 إلى أن بعض الحوادث قد تكون من فعل جهة أجنبية تمتلك قدرة على إحداث تأثيرات بيولوجية تتوافق مع الأعراض المبلغ عنها. غير أن غالبية وكالات الاستخبارات الأميركية ما زالت تعتبر أن من "غير المرجح للغاية" أن تكون الحوادث ناجمة عن سلاح أجنبي سري.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن أسباب "متلازمة هافانا"، التي ظهرت أول مرة عام 2016 بين موظفي السفارة الأميركية في كوبا، قبل أن تسجل حالات مماثلة في دول عدة. ووفق ما نقلته "واشنطن بوست"، فإن مسؤولين في البيت الأبيض خلال أواخر إدارة بايدن أبلغوا بعض الضحايا بأنهم "يصدقونهم"، في إشارة إلى الاعتراف بجدية الأعراض، حتى مع استمرار الغموض بشأن مصدرها. وتشير الوقائع التي كشفتها الصحيفة إلى أن تجربة النرويج، رغم طابعها المحدود، أعادت فتح النقاش داخل المؤسسات الأمنية الأميركية حول ما إذا كانت تقنيات الطاقة الموجهة قد استخدمت بالفعل في استهداف أفراد يعملون في مواقع حساسة حول العالم، أو ما إذا كانت لا تزال في طور التطوير من قبل قوى دولية منافسة.