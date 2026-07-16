تجدد هجمات المسيّرات على أربيل.. هشاشة أمنية ورسائل سياسية

- شهدت أربيل هجمات بالطائرات المسيرة، مما أثار مخاوف أمنية، خاصة مع زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن لمناقشة التعاون الأمني. تمكنت قوات التحالف من إسقاط 8 طائرات دون إصابات بشرية، لكن الأضرار المادية تعكس التحديات الأمنية المستمرة. - وجه الزيدي باتخاذ إجراءات أمنية لمنع تكرار الهجمات، مشدداً على التعاون بين الأجهزة الأمنية. عدم الكشف عن الجهة المنفذة يعقد المشهد الأمني ويزيد احتمالات تكرار الهجمات، مما يبرز الحاجة لتعزيز التنسيق الاستخباري. - يرى الخبراء أن الهجمات تحمل رسائل سياسية، وتختبر قدرة الحكومة العراقية على فرض تعهداتها الأمنية، خاصة مع التركيز على العلاقة العسكرية مع الولايات المتحدة. استمرار الهجمات يمثل تحدياً للحكومة في إثبات قدرتها على منع التهديدات.

أعادت الهجمات المتجددة بالطائرات المسيرة على مدينة أربيل أمس الأربعاء المخاوف بشأن هشاشة الوضع الأمني في شمال العراق، رغم تصدي الدفاعات الجوية لثماني طائرات في أقل من نصف ساعة. ويرى مراقبون أن توقيت الهجمات يحمل رسائل سياسية وأمنية تتجاوز حدود الإقليم، لتزامنها مع زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، والتي يتصدر جدول أعمالها مستقبل التعاون الأمني وملف حصر السلاح بيد الدولة.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان أن "قوات التحالف الدولي تمكنت، مساء الأربعاء، من إسقاط وتدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة في أجواء أربيل"، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية، في حين أفاد مصدر بأن "ثلاث مسيرات أسقطت قرب القنصلية الأميركية، فيما تسببت شظاياها في أضرار مادية طاول سيارة مدنية، قبل أن تتجدد عمليات الاستهداف بعد نحو ثلاثين دقيقة، وتتولى الدفاعات الجوية اعتراضها".

الزيدي يوجه بإجراءات تمنع تكرار الهجمات

من جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من واشنطن باتخاذ الإجراءات الأمنية لمنع تكرار الهجمات. وقال في بيان: "نؤكد عدم التهاون إزاء هذه المحاولات الآثمة، التي تحاول بيأس أن تنال من استقرار شعبنا ومساره الواثق في بناء الدولة والسلم المجتمعي". وأضاف: "وجهنا الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة ببذل كل الجهود، مع القوات الأمنية في الإقليم، لاتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وقطع دابر كل من يحاول الإساءة إلى أمن مجتمعنا العراقي الكريم، في كل مكان".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الرسائل السياسية والأمنية التي قد تحملها هذه الهجمات المتجددة على أربيل؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمنع تكرار هذه الهجمات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

مطالبات كردية بإعلان الجهة المنفذة

وحتى الآن، لم يتبن أي من الفصائل المسلحة العراقية تنفيذ الهجوم، كما أن الجهات الأمنية العراقية لم تصدر أي توضيح يحدد مكان إطلاق الطائرات، ولا الجهة المنفذة. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن الهركي لـ"العربي الجديد" إن "تجدد الهجمات يثير قلقاً متزايداً لدى سكان المدينة"، مبيناً أن "نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط المسيرات لا يعني انتهاء الخطر، لأن استمرار محاولات الاستهداف يؤكد أن الجهات المنفذة ما زالت تمتلك القدرة على التخطيط وإطلاق الطائرات والوصول إلى محيط المدينة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية في الإقليم تواصل التنسيق مع حكومة بغداد وقوات التحالف لتحديد مسارات الطائرات ومصادر إطلاقها، إلا أن غياب الكشف عن الجهة المنفذة يعقد المشهد الأمني ويجعل احتمالات تكرار الهجمات قائمة، في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية تمنعها مستقبلاً".

اختبار لحكومة الزيدي

من جانبه، قال الخبير الأمني عبد الفتاح النعيمي، وهو ضابط برتبة عميد متقاعد في جهاز الشرطة العراقية، إن "الهجمات تحمل أبعاداً سياسية أكثر من كونها عمليات عسكرية، وإن استهداف أربيل في هذا التوقيت يبعث برسائل إلى أكثر من طرف، وفي مقدمتها الحكومة العراقية والولايات المتحدة، مفادها أن الجماعات المسلحة ما زالت قادرة على التأثير في المشهد الأمني، رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة للحد من نشاطها". وأضاف أن "عدم تبني أي جهة الهجمات لا يعني غياب المؤشرات، إذ إن طبيعة الطائرات المسيرة وأسلوب تنفيذ العمليات يشبهان هجمات سابقة شهدها العراق، وتورطت في تنفيذها فصائل حليفة لإيران، الأمر الذي يجعل تحديد المسؤولية النهائية واضحة".

ويرى الخبير أن الرسالة الأبرز للهجمات تتمثل في اختبار قدرة الحكومة على فرض تعهداتها الأمنية، خصوصاً أن زيارة الزيدي إلى واشنطن تركز على مستقبل العلاقة العسكرية مع الولايات المتحدة، وآليات تنظيم التعاون الأمني، فضلاً عن ملف حصر السلاح بيد الدولة، الذي يعد من أكثر الملفات حساسية داخلياً.

وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت خلال الأيام الماضية سلسلة إجراءات لتعزيز السيطرة على الملف الأمني، وتنظيم أوضاع الفصائل المسلحة ومتابعة ملف السلاح خارج إطار الدولة، فضلاً عن تكثيف التنسيق الاستخباري بين بغداد وأربيل لمنع تكرار الهجمات بالطائرات المسيرة. إلا أن تجدد الهجمات كشف عن أن هذه الإجراءات لم تتحول بعد إلى ضمانات ميدانية قادرة على منع التهديدات، وأن نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض المسيرات لا يلغي حقيقة استمرار وجود جهات قادرة على تنفيذ هجمات. وتواجه الحكومة في المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً، ليس فقط في كشف الجهة المنفذة، بل أيضاً في إثبات قدرتها على منع تكرار مثل هذه الهجمات التي باتت تمثل أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في البلاد.