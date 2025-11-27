تجدد هجمات الطائرات المُسيّرة على أربيل: رسائل ابتزاز سياسية؟

- تعرض حقل كورمور للغاز في كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، مما أدى إلى خسائر مادية وانقطاع الكهرباء، وسط توترات سياسية مع ترقب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. - أدانت حكومة إقليم كردستان الهجوم وطالبت بتحقيق من بغداد، بينما اتهمت قيادات كردية فصائل مسلحة بمحاولة منع استخدام الغاز العراقي. - يعتبر المحللون أن الهجوم يحمل رسائل سياسية واقتصادية، ويعكس توتراً سياسياً في الإقليم، مما يهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة.

شهدت الساحة العراقية خلال الساعات الماضية توترا أمنياً جديداً بعد هجوم استهدف حقلا للغاز في إقليم كردستان العراق، تقوم بتشغيله شركة "دانة" الإماراتية، وأدى الهجوم لخسائر مادية ضخمة وخروج وحدات الإنتاج عن الخدمة وانقطاع كامل لمحطات الكهرباء في إقليم كردستان.

الهجوم الذي جرى تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء - الخميس، يتزامن مع ترقب انطلاق حوارات رسمية بين القوى السياسية لاستحقاق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط مخاوف من عودة صفحة الطائرات المسيرة التي نشطت خلال الأشهر الماضية باستهداف مواقع طاقة ومنشآت حيوية بإقليم كردستان العراق، دون أن تكشف السلطات عن الجهة التي تقف خلفها.

وأعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيان عسكري صباح الخميس، عن الهجوم بوصفه اعتداء "إرهابياً". وأكدت أن "حقل كورمور، في محافظة السليمانية، تعرض لاستهداف غادر وإرهابي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، مما أدى إلى احتراق أحد الخزانات الرئيسة في هذا الحقل الغازي المهم، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لمصالح العراقيين، وعملاً إرهابياً خطيراً لعرقلة الجهود الساعية لترسيخ الأستقرار الامني والاقتصادي وتأخيرها".

وجاء ذلك فيما أدان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني الهجوم، مطالبا حكومة بغداد بـ"العثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة"، مؤكدا أن من وصفهم بـ"الإرهابيين المعتادين، لا يجوز السماح لهم بتكرار هذه الجرائم أو الإفراج عنهم بكفالة كما حصل في السابق"، داعيا "الشركاء الأميركيين والدوليين إلى توفير المعدات الدفاعية الضرورية لحماية البنى التحتية المدنية"، مشددا على دعم كردستان في اتخاذ "إجراءات جدية لردع الهجمات التي تستهدف شعبنا ومسار التقدم في الإقليم".

وأبلغت مصادر أمنية عراقية في بغداد "العربي الجديد"، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل لجنة تحقيق موسعة مع الجانب الكردي في أربيل للتوصل إلى الفاعلين. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الطائرة المسيرة التي استخدمت بالهجوم انطلقت من مناطق حدودية مع إقليم كردستان قرب كركوك، وسط مخاوف من أن الهجوم بداية لاستئناف اعتداءات أخرى، كانت قد بدأت في شهر يوليو/ تموز الماضي واستمرت عدة أسابيع ضد حقول ومنشآت طاقة وأخرى مدنية وعسكرية في كردستان العراق، وصوّبت قيادات كردية في الإقليم على فصائل مسلحة بالوقوف خلفها.

استهداف سياسي واقتصادي

وحول الحدث ذاته، علّق وفاء محمد كريم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، على عودة الهجمات بأنها "استهداف سياسي واقتصادي، والهدف منه منع استخدام الغاز العراقي واستمرار الاعتماد على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الطاقة، وهذا يكشف من هي الجهات التي تقف خلف تلك الهجمات".

كريم اعتبر أن تكرار تلك الهجمات "يثبت ضعف الحكومة في بغداد وعجزها عن حماية المنشآت الحيوية والمهمة، وكذلك يثبت ضعفها في كشف الجهات التي تقف خلف الهجمات ومحاسبتها وتؤكد أنها محمية سياسياً وربما حتى حكومياً".

وأكد القيادي العراقي أنه "من غير المستبعد أن الهجوم يحمل رسائل سياسية تتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة، لكن نتوقع ان الهدف الأكبر من الهجوم هو اقتصادي لضرب أكبر حقل غازي في العراق، والهدف من ذلك منع العراق من إنتاج الغاز، فهذا الإنتاج سوف يسبب ضرراً اقتصادياً ومالياً للدولة التي يشتري العراق الغاز منها من أجل تشغيل المحطات الكهربائية".

مجاشع التميمي، وهو سياسي مقرب من التيار الصدري في العراق، قال لـ"العربي الجديد" إن "الجهات المتورطة بمثل هذه الهجمات، عادة ما تكون جماعات مسلحة توظف الأمن ورقة ضغط، سواء لفرض شروط في التفاوض، أو لإرسال رسائل إلى القوى الكردية بأن قدرتها الاقتصادية يمكن تعطيلها في أي لحظة، كما قد تكون هناك أطراف داخلية تسعى لتعديل موازين القوى داخل المشهد السياسي، أو أطراف إقليمية تريد التأثير في شكل الحكومة المقبلة واتجاهاتها".

ويضيف التميمي أن "الرسالة السياسية واضحة، ومن دون تفاهمات متينة بين بغداد وأربيل، ومن دون بيئة أمنية مستقرة، فإن أي حكومة جديدة ستولد تحت ضغط الفوضى وابتزاز السلاح، وبالتالي الاستهداف جزء من لعبة النفوذ، وليس مجرد خرق أمني عابر". ووصف الهجوم بأنه "ابتزاز سياسي واقتصادي، وربما الأمور تتطور بشكل أكبر، خاصة في حال وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلى طريق شبه مسدود بسبب الخلافات على المناصب وغيرها".

استهداف مدروس

في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني من أربيل ياسين عزيز، لـ"العربي الجديد"، إن "الهجوم جرى اختياره بدقة، من جهة الهدف والتوقيت". وأضاف عزيز: "تعجز الحكومة العراقية بمؤسساتها المختلفة عن محاسبة الذين يقومون بهذه الاعتداءات التي باتت متكررة، رغم معرفتها بهم، حسب تصريحات سابقة لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة".

وبين أن "توقيت الهجمات في مرحلة انغلاق وتوتر سياسي في الإقليم وانشغال الكتل السياسية برسم ملامح العملية السياسية القادمة بعد الانتخابات، كلها رسائل من أطراف دخلت العملية السياسية بقوة عقب النتائج النهائية للانتخابات، مما يعني دخول العراق في مرحلة معقدة قائمة على استقواء الفصائل سياسيا بسلاحها".

وتعرّض حقل كرومور الغازي في محافظة السليمانية، الذي تستثمر فيه شركة دانة غاز الإماراتية، لهجوم بطائرة مسيّرة، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، في حادثة هي الأولى من نوعها التي تستهدف مواقع ومنشآت في إقليم كردستان منذ عدة أشهر، بعد توقف الهجمات التي نُسبت سابقاً إلى فصائل مسلحة عراقية حليفة لإيران. وأدى الهجوم الى احتراق أحد الخزانات الرئيسة داخل الحقل وتسبب بحريق كبير أوقف بشكل كامل ضخ الغاز نحو محطات توليد الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في السليمانية ومناطق أخرى من الإقليم، بحسب تصريحات رسمية ومصادر أمنية.

وخلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، تعرض إقليم كردستان العراق شمالي البلاد إلى أكثر من 20 هجوما بطائرات مسيرة، استهدف معظمها حقولا نفطية ومنشآت حيوية. وأكد مسؤولون كرد أن الهجمات كلفت الإقليم خسارة بما يقارب 200 ألف برميل من إنتاج النفط. ووجه مسؤولون في الإقليم اتهامات لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، بالوقوف وراء تلك الهجمات. وبعد سلسلة الهجمات التي استهدفت حقول النفط في الإقليم، اضطرت عدة شركات أجنبية إلى تعليق الإنتاج مؤقتًا في بعض المواقع في إجراء احترازي لحماية العاملين وتقييم الأضرار.