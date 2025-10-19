تجدد التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة

توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في محيط قرية صيدا الحانوت جنوب محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، وذلك في تواصل لعمليات التوغل شبه اليومية في المحافظة. وقال الإعلامي فادي الأصمعي مدير مؤسسة جولان الإعلامية لـ"العربي الجديد"، إن القوة توغلت عند قرابة الساعة السابعة والنصف صباحاً، في محيط قرية صيدا الحانوت بواسطة 11 عربة عسكرية.

وتقع البلدة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، وسبق أن توغلت قوات الاحتلال فيها قبل نحو أسبوع، حيث استقرت لفترة قصيرة قبل الانسحاب. وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، في منطقتين بمحافظة القنيطرة السورية الحدودية، وقامت بأعمال تجريف للأراضي.

وذكر الناشط محمد أبو حشيش لـ"العربي الجديد" أن قوة مدرعة تابعة للاحتلال توغلت قرب حاجز قوات الأمم المتحدة على طريق خان أرنبة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وقامت بأعمال تجريف في محمية جباتا الخشب الطبيعية.

وكان جيش الاحتلال بدأ عمليات تجريف في محمية جباتا الخشب في الفترة التالية لسقوط نظام بشار الأسد مباشرة، لكنه توقف بعد ذلك، ثم استأنف العملية مجدداً في الأيام الأخيرة. ودرجت قوات الاحتلال على التوغل في محافظة القنيطرة بهدف مضايقة السكان ودفعهم إلى النزوح عن مناطقهم، مع اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم، مثل اعتقال البعض أو منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بذريعة قربها من مواقع الاحتلال العسكرية.

محافظة السويداء تحمل الدوائر الحكومية مسؤولية تدهور الأوضاع

في سياق آخر، حملت محافظة السويداء مديري الدوائر الحكومية مسؤولية تدهور الأوضاع داخل المحافظة، نتيجة عدم التنسيق مع الجهات المعنية، وعدم التواصل الفعال مع الحكومة. وأوضحت المحافظة في بيان نقله المكتب الإعلامي أن "غياب التنسيق بين مديري الدوائر الحكومية والجهات المعنية، وعدم التواصل الفعال مع الحكومة، أدى إلى تفاقم الأزمات، وتعطيل الحلول، وترك المواطنين يواجهون وحدهم ضغوط الحياة اليومية، وسط تضييق إداري غير مبرر، وتدقيق يفتقر إلى الحس الإنساني"، مضيفة: "نحمل مديري الدوائر الحكومية مسؤولية هذا التقصير، ونطالبهم بالقيام بواجباتهم كاملة، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية المختصة، لرفع المطالب المحقة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم صورة واضحة عن الواقع المعيشي في المحافظة".

وأكد البيان أن المحافظة "جاهزة لتلبية أي طلب رسمي يقدم وفق الأصول بكل شفافية، بعيداً عن التسييس أو التدخل من الجهات غير الرسمية"، مشدداً على "ضرورة إخراج الناس من دوامة الصراعات السياسية ومن هيمنة الفصائل والجهات التي تحاول فرض نفسها على الواقع المعيشي". وشدد على أن التواصل مع الحكومة ليس خياراً، إنما ضرورة وطنية ومسؤولية إدارية.