تجدد الاعتداءات على الإمارات بصواريخ ومسيّرات

- تجددت الاعتداءات على الإمارات بصواريخ ومسيّرات من إيران، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع الهجمات، ولم يصدر تعليق إيراني رسمي حتى الآن. - أسفرت الاعتداءات السابقة عن إصابات وحريق في منشأة نفطية بالفجيرة، ونفت إيران ضلوعها محذرة أبوظبي من الهجوم عليها. - أعلنت الإمارات تشكيل لجنة لتوثيق الاعتداءات والأضرار، بينما ندد قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالاعتداءات الإيرانية، داعين طهران لإعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تجددت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة الاعتداءات على الإمارات بصواريخ ومسيّرات، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها قادمة من إيران.

وقالت الدفاع الإماراتية، في بيان، إن "الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران". وأضافت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيّرة".

ولم يصدر بعد أي تعليق إيراني رسمي على هذه التطورات.

ويأتي هذا البيان بعد أيام من اعتداءات مماثلة استهدفت الإمارات وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص واندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة. إذ أعلنت، الاثنين والثلاثاء الماضيين، اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، مؤكدة أن بعضها استهدف منطقة الصناعات البترولية في إمارة الفجيرة، حيث اندلع حريق إثر هجوم بمسيّرة، كما تعرضت ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لهجوم بطائرتين مسيّرتين أثناء عبورها مضيق هرمز. غير أن طهران نفت ضلوعها في الاعتداءات، محذرة أبوظبي من الهجوم عليها.

وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات، الخميس، تشكيل "اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها"، بهدف رصد وتوثيق الاعتداءات والأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق المعايير القانونية والفنية الدولية.

وتتولى اللجنة جمع وتحليل الأدلة والتقارير الفنية والطبية والهندسية، مع ضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية للوثائق، تمهيداً لإعداد ملف توثيقي يدعم إجراءات المساءلة القانونية على المستويين الوطني والدولي.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد نددوا، خلال قمة تشاورية عُقدت في جدة الأسبوع الماضي، بما وصفوه بـ"الاعتداءات الإيرانية السافرة"، لا سيما استهداف المنشآت المدنية والنفطية وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن تلك الاعتداءات "أدت إلى فقدان ثقة دول المجلس بإيران بشكل حاد"، داعياً طهران إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)