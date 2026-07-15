تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

- تصاعد التوترات الإقليمية: تواصل إيران هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على البحرين والكويت والأردن، مستهدفة منشآت عسكرية أميركية ومواقع استراتيجية، مما دفع الدول المتضررة لتفعيل الدفاعات الجوية واتخاذ تدابير أمنية لحماية مواطنيها. - استجابة دفاعية قوية: البحرين والكويت والأردن نجحت في اعتراض الهجمات الإيرانية، حيث أطلقت صفارات الإنذار ودعت المواطنين للهدوء، بينما أكدت القوات المسلحة الأردنية على سيادة المملكة ورفضها لأي انتهاك لأجوائها. - إيران تبرر هجماتها: الجيش الإيراني يعلن أن الهجمات تأتي كرد على الانتهاكات الأميركية، مستهدفاً قواعد ومراكز أميركية في المنطقة ضمن عمليات "الصاعقة"، مما يزيد من حدة التصعيد العسكري.

تواصل إيران اعتداءاتها على دول المنطقة بالصواريخ والمسيّرات. وقد استهدفت هجماتها اليوم كلاً من البحرين والكويت والأردن حتى الساعة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الأهداف التي أعلنت إيران استهدافها في البحرين؟ ما هي ردود فعل الدفاعات الجوية في كل من الكويت والأردن تجاه الهجمات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد هجمات جوية، داعية المواطنين والمقمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إنه استهدف ما ذكر أنها منشآت قيادة وسيطرة ودعم لوجستي ومستودعات وقود ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

الكويت

تصدت الدفاعات الجوية الكويتية مجدداً لاعتداءات إيرانية. وأعلن الجيش الكويتي في بيان أن "أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعياً من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

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وقبيل ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، إن ست فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء الجيش والحرس الوطني تمكنت من السيطرة على حريق في أحد المواقع بالكويت دون تسجيل إصابات. وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن الموقع "تعرض للاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني الآثم".

الأردن

قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أحبطت اختراقًا للمجال الجوي، وأسقطت ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد اعتراضها. وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة، وأن عملية الاعتراض والإسقاط نُفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه. وأشار إلى أنها لم تُوقع إصابات بشرية أو أضراراً مادية.

وبيّن أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، وجرى تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات. وشدّد المصدر ذاته على أن القوات المسلحة الأردنية ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتواصل مراقبة الأجواء الأردنية ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وكان الجيش الإيراني قد أعلن تنفيذ المرحلة السابعة مما سماه "عمليات الصاعقة"، مستهدفاً عبر هجوم بطائرات مسيّرة قاعدة الأزرق في الأردن، التي قال إنه تتمركز فيها مقاتلات من طراز "إف 18" تابعة للجيش الأميركي، بالإضافة إلى مبانٍ سكنية ومستودعات ضخمة للمعدات، على حد قوله. وأكد الجيش الإيراني في بيان أن هذه الهجمات تأتي في سياق الرد على الانتهاكات الأميركية للعهود ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذه العملية هي السابعة من نوعها ضد قواعد ومراكز تابعة للقوات الأميركية في المنطقة منذ بدء التصعيد.