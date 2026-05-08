تجدد الاشتباكات بين القوات الإيرانية والبحرية الأميركية في مضيق هرمز

- شهد مضيق هرمز اشتباكات بين القوات الإيرانية والبحرية الأميركية، حيث تبادلت القوات إطلاق النار رغم وقف إطلاق النار المعلن سابقاً، مع تحذير إيران من مواجهات جديدة إذا حاولت القوات الأميركية دخول الخليج. - أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين وتعطيل ناقلة ثالثة، بينما اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف سفنها، مما أدى إلى رد إيراني بإطلاق صواريخ ومسيّرات. - احتجز الجيش الإيراني ناقلة نفط في بحر عُمان تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني في المياه الإقليمية.

أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع اشتباكات متفرقة جديدة بين القوات الإيرانية والبحرية الأميركية في مضيق هرمز، الجمعة، وذلك في أعقاب مواجهة في المضيق الليلة الماضية رغم وقف إطلاق النار، فيما ذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن الجيش استهدف اليوم الجمعة ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني قالت إنهما كانتا تحاولان انتهاك الحصار الأميركي.

وبحسب ما أوردت "فارس"، عصر اليوم الجمعة، فإن "اشتباكات متفرقة تجري بين القوات المسلحة الإيرانية وسفن أميركية في مضيق هرمز"، فيما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بوقوع تبادل إطلاق نار محدود مع القوات الأميركية في محيط مضيق هرمز، قبل أن تؤكد لاحقا، توقف الاشتباكات وعودة الهدوء إلى المنطقة بعد تبادل إطلاق النار. وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري "إذا حاول الأميركيون دخول الخليج مجددا والتسبب بمشكلات للسفن الإيرانية فهناك احتمال لوقوع اشتباكات".

من جهتها، ذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، في بيان على منصة إكس، أن الجيش استهدف اليوم الجمعة ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني قالت إنهما كانتا تحاولان انتهاك الحصار الأميركي، مضيفة أنه تسنى تعطيل ناقلة ثالثة ترفع العلم الإيراني يوم الأربعاء. وأردفت تقول "لم تعد أي من السفن الثلاث في طريقها إلى إيران"، كما أعلنت منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية اليوم الجمعة. وأضافت "تستطيع هذه السفن التجارية نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار".

يأتي ذلك فيما تبادلت القوات الأميركية والإيرانية إطلاق النار في مضيق هرمز، ليل الخميس - الجمعة. وأعلنت واشنطن أنها "استهدفت منشآت عسكرية إيرانية" ليل الخميس بعد تعرض عدد من سفنها للهجوم في مضيق هرمز، وأكدت "سنتكوم" أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ ومسيّرات على ثلاث سفن حربية أميركية دون أن تصيبها، وأنها أحبطت التهديد وردّت بضرب قواعد برية إيرانية.

في المقابل، اتهم مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وأوضح أن الاشتباك اندلع بعدما استهدفت قطع بحرية أميركية سفينتين إحداهما ناقلة نفط إيرانية، لتردّ القوات الإيرانية بإطلاق صواريخ ومسيّرات، قبل أن تهاجم واشنطن "مناطق مدنية" في جنوب البلاد.

في غضون ذلك، أفاد حاكم مدينة ميناب محمد راد مهر، في تصريح نقلته وكالة "تسنيم"، بتعرض سفينة شحن بحرية للاستهداف بالقرب من مياه مدينة ميناب في الخليج خلال الهجمات الأميركية الليلة الماضية في منطقة مضيق هرمز وبحر مكران، وأشار إلى اندلاع النيران في السفينة، مؤكداً أن 15 بحاراً كانوا موجودين على متنها، حيث أُصيب عشرة أشخاص منهم وتم نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج، كما أشار إلى فقدان خمسة أشخاص من طاقم السفينة، مبيناً أن عمليات البحث انطلقت فوراً للعثور عليهم.

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في بحر عُمان

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإيراني احتجاز القوات البحرية ناقلة نفط في بحر عُمان، تحمل شحنة نفط تعود للجمهورية الإيرانية. وقال الجيش، في بيان أورده التلفزيون الرسمي، إنّ احتجاز الناقلة جاء "تنفيذاً لقرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي وعملاً بمذكرة قضائية". وبحسب بيان الجيش، فإن القوات البحرية نفذت عملية خاصة في بحر عُمان واحتجزت الناقلة "أوشن كوي"، مشيراً إلى أن الناقلة "حاولت من خلال استغلال الأوضاع الإقليمية الإضرار بصادرات النفط وبمصالح الشعب الإيراني".

وتابع أنه "خلال هذه العملية، قاد عناصر الكوماندوز ومشاة البحرية التابعة للجيش الإيراني الناقلة المحتجزة إلى السواحل الجنوبية للبلاد، إذ جرى تسليمها إلى الجهات القضائية المختصة". وأكدت البحرية الإيرانية أنها "تدافع بكل اقتدار عن مصالح وممتلكات الشعب الإيراني في المياه الإقليمية"، مشددة على أنها "لن تتهاون مع أي جهة مخالفة أو معتدية".