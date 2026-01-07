تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

- تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" في حلب بعد هدوء نسبي، مع قصف متبادل أدى إلى مقتل وإصابة سبعة أشخاص، وفشل المفاوضات لوقف إطلاق النار. - أعلنت محافظة حلب تجهيز مركز إيواء في جامع الغفران لاستقبال النازحين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف لتأمين الاحتياجات الأساسية. - زعمت "قسد" أن الحكومة السورية أخرجت الأهالي من حي السريان قسراً، بينما استهدف الجيش السوري مصادر نيران "قسد"، مما أدى إلى تدمير مستودع ذخيرة.

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب شمالي سورية، صباح اليوم الأربعاء، بعد حالة هدوء نسبي شهدتها المدينة الليلة الماضية، أعقبت قصفاً متبادلاً أدى إلى مقتل وإصابة سبعة أشخاص. وأكدت مصادر ميدانية في مدينة حلب لـ"العربي الجديد"، أن محاور الأشرفية والشيخ مقصود وطريق الكاستيلو والشيحان شهدت اشتباكات وعمليات قصف متبادلة بين مقاتلي "قسد" والجيش السوري.

وتحدثت المصادر عن فشل المفاوضات بين الجانبين لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى تسجيل عمليات قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، نافية حدوث عمليات اقتحام على محاور الاشتباك. في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت بقذائف الهاون حي السريان في مدينة حلب، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على محوري الكاستيلو والشيحان في المدينة.

بدورها، أعلنت محافظة حلب ليلة الثلاثاء - الأربعاء تجهيز مركز إيواء في جامع الغفران بحي حلب الجديدة ضمن المدينة، لاستقبال النازحين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بالتعاون بين المحافظة ومديرية الأوقاف.

من جانبها، زعمت "قسد" عبر مكتبها الإعلامي أن الحكومة السورية أخرجت الأهالي من حي السريان في مدينة حلب "قسراً"، تزامناً مع نشر قناصة وتمركز دبابات في الحي، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل تهديداً لسلامة المدنيين، وتحوّل المنطقة السكنية إلى ساحة عسكرية، على حد تعبيرها. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس الثلاثاء، إن الجيش السوري استهدف "مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيّرة"، وتمكن من تحييد عدد منها، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة تابع للتنظيم. وأشارت الوزارة إلى أن قوات "قسد" استهدفت، خلال الأيام الماضية، عدة أحياء سكنية في مدينة حلب ملاصقة للمناطق التي تسيطر عليها، ما أدى إلى سقوط قتلى، إلى جانب "دمار كبير في ممتلكات الأهالي"، وفق البيان.