تجدد الاشتباكات بين الأمن السوري و"الحرس الوطني" في ريف السويداء

- اندلعت اشتباكات جديدة بين جهاز الأمن العام السوري ومجموعات "الحرس الوطني" في ريف السويداء، مما يعكس استمرار التوترات الأمنية في المنطقة منذ أشهر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. - تصاعدت التوترات بعد مقتل عناصر من القوات الحكومية السورية على يد "الحرس الوطني"، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين باستخدام الطائرات المسيرة والهجمات المسلحة. - تشهد السويداء توتراً متزايداً نتيجة الخلافات السياسية والأمنية، مع اشتباكات متقطعة وعمليات استهداف متبادل، مما يثير مخاوف من توسع المواجهات في ظل غياب مسار واضح للتهدئة.

اندلعت اشتباكات جديدة، مساء اليوم الجمعة، بين جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية من جهة، ومجموعات مسلّحة تابعة لما يُعرف بـ"الحرس الوطني"، الذي شكّله الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز، من جهة أخرى، وذلك على محاور في ريف محافظة السويداء جنوبي سورية، في استمرارٍ للتوترات الأمنية التي تشهدها المحافظة منذ أشهر.

وقالت مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد" إن اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة دارت مساء الجمعة بالقرب من بلدة كناكر في الريف الغربي للسويداء، بين مجموعات من "الحرس الوطني" وقوى الأمن الداخلي السوري، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الساعة. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات جاءت امتداداً لحالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة، في ظل تزايد العمليات المتبادلة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد مقتل الشاب أحمد زهير الدغيم، وهو عنصر في قوات الحكومة السورية، أول من أمس الأربعاء، إثر استهدافه برصاص قنّاص تابع لمجموعات "الحرس الوطني" على محور بلدة ولغا في ريف السويداء الغربي. وفي وقت سابق ليل الثلاثاء، قُتل الشاب عبد الرؤوف المسلم، وهو عنصر في جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، وأصيب كل من وسام الزعبي وعبد الله الكفري بجروح متفاوتة من جرّاء هجوم نفّذته مجموعات تعمل تحت مسمّى "الحرس الوطني" على نقطة أمنية قرب مدينة بصرى الشام الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء.

وتتّهم الحكومة السورية الفصائل المحلية في السويداء، العاملة تحت مظلة "الحرس الوطني"، بشنّ هجمات تستهدف قوات الأمن العام المنتشرة على أطراف المحافظة. في المقابل، تتهم مجموعات "الحرس الوطني" القوات الحكومية باستخدام طائرات مُسيّرة لاستهداف مواقع داخل السويداء، وهو ما نفته وزارة الدفاع السورية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد".

وتشهد محافظة السويداء توتراً متصاعداً منذ أشهر نتيجة خلافات سياسية وأمنية تفاقمت بعد سقوط النظام السابق في عدد من المناطق السورية، بالتوازي مع سيطرة الفصائل المحلية داخل المحافظة. وخلال الأسابيع الأخيرة، اندلعت اشتباكات متقطعة في ريفي السويداء الشرقي والغربي، تخللتها عمليات استهداف متبادل واستخدام للرشاشات الثقيلة، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهات في ظل غياب مسار واضح للتهدئة.