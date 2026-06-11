- تعرضت الأردن والبحرين والكويت لهجمات إيرانية، مما أدى إلى اعتراض صواريخ ومسيرات، وسط إدانات عربية واسعة اعتبرت هذه الهجمات انتهاكاً للسيادة وتهديداً لأمن المنطقة. - في الأردن، أسقط الجيش 20 صاروخاً إيرانيًا دون وقوع إصابات، بينما في البحرين، أصيبت طفلة بجروح طفيفة وتضررت ممتلكات بسبب الشظايا. الكويت استأنفت حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتاً. - أدانت قطر الهجمات الإيرانية بشدة، مؤكدة على ضرورة خفض التصعيد ودعمها للإجراءات التي تتخذها الدول المتضررة للحفاظ على سيادتها وأمنها.

تواصلت الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، فجر اليوم الخميس، بعدما استهدفت هجمات إيرانية الأردن والبحرين والكويت، ما أدى إلى اعتراض صواريخ ومسيرات فوق أراضي هذه الدول، وسط إدانات عربية متصاعدة اعتبرت هذه الهجمات انتهاكاً لسيادة الدول و"تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حاكم سيريك في إيران أن قذيفة أميركية أصابت سفينة شحن في خليج عُمان، مضيفة أن 5 من أفراد الطاقم جرى إنقاذهم بمساعدة سفن عابرة ونقلهم إلى عُمان.

وأعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط 20 صاروخاً أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الصحراء الشرقية للمملكة. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت الصواريخ فجر اليوم.

وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات الصواريخ للتأكد من خلوها من المواد المتفجرة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات الإقليمية وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً بجروح طفيفة جراء الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أنها تلقت العلاج في الموقع. وقالت الوزارة إن سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية تسبب باحتراق عدد من المركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والإسعاف التعامل مع الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما في الكويت، فأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد تعليقها بصورة مؤقتة واحترازية على خلفية الاعتداءات الإيرانية. وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن قرار إعادة فتح المجال الجوي جاء بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدة استئناف الرحلات في مطار الكويت الدولي وفق الجداول المعتمدة.

وأضافت الهيئة أنها تتابع الأوضاع بصورة مستمرة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في المجال الجوي، بعدما كانت قد أغلقت المجال الجوي مؤقتاً بسبب ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية والمخاطر المحتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة.

وفي السياق، أدانت قطر بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة هذه الدول وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على سيادتها وأمنها في مواجهة التهديدات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.