تجدد أزمات ائتلاف نتنياهو مع عودة الكنيست من عطلته

تجددت أزمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على وقع اقتراب عودة الكنيست من عطلته وبدء دورته التشريعية الشتوية. فمن جهة، ثمة فرصة لتعزيز مكانته وشعبيّته إثر التوقيع على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وبالتالي ثمة مصلحة في تقديم موعد الانتخابات، ومن جهة ثانية، يستميت نتنياهو للنجاة من محاكمته بتهم الفساد، وبالتالي يرغب في استغلال كل يوم تبقى في ولايته أملاً بوقفها.

وفي الصدد، اعتبر موقع "واينت"، اليوم الاثنين، أن الائتلاف الذي يقابله نتنياهو في هذه الدورة ليس ائتلافاً سهلاً، وبين جميع الفترات التي عايشها، تُعد هذه الفترة هي الأكثر حساسيّة على الإطلاق. والسبب ليس فقط قانون تجنيد الحريديم المتنازع عليه والذي يهدد منذ شهور الائتلاف بالتفكك، وإنما أيضاً الحرب في غزة التي أخذت شكلاً جديداً بعد توقيع الاتفاق، فيما لا تزال حماس واقفة على رجليها خلافاً للنصر المطلق الذي لطالما تعهد نتنياهو بتحقيقه، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التوترات.

يُضاف إلى ما تقدّم، أن كل طرف في الائتلاف يشعر، وفق الموقع، باقتراب انتهاء ولاية الحكومة، وعليه، يستعد للانتخابات. وهو ما يدفع هذه الأطراف عملياً لأن تُشدد مواقفها أكثر وتتصلب في مطالبها، أملاً بأن يُمكنها ذلك من تحقيق مكاسب لطالما سعت إليها.

ومن المتوقع أن يستعرض رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت، خلال الأسبوعين المقبلين، مسوّدة قانون التجنيد، والذي من المفترض أن يبدأ مسار سنّه في الكنيست. وبحسب الموقع، فإن مسودة القانون تتضمن تسهيلات للحريديم وتستعرض مقترحاً أكثر ليونة من الذي صاغه الرئيس السابق للجنة يولي أدلشتاين. ورغم ذلك، فإن الأحزاب الحريدية تجد صعوبة في القبول بما هو مطروح أمامها هذه الأيام.

ولفت الموقع إلى أن قضية قانون التجنيد تثير علامات استفهام غير بسيطة بشأن سلامة الائتلاف واستقراره. والسبب أنها تدخل في نطاق القضايا التي يعود القرار فيها إلى الحاخامات، أي خارج سلطة السياسة، مشيراً إلى أنه من الصعب استشراف ردّة فعل هؤلاء الحاخامات، الذين لم تعد أحزابهم رسمياً جزءاً من الائتلاف غير أنهم ما زالوا متمسكين بدعم استقراره ومستفيدين من الميزانيات الممنوحة لهم.

كما تُشكل الحرب على قطاع غزة فتيل اشتعال بالنسبة لحزبين مركزيين في الائتلاف: "الصهيونية الدينية" ويقوده بتسلئيل سموتريتش، و"عوتسماه يهوديت" الذي يقوده إيتمار بن غفير. وضع كلا الحزبان هدفاً مركزياً نصب أعينهما منذ اندلاع الحرب وهو القضاء على حماس عسكرياً ومدنياً وسلطوياً. غير أن انتهاء الحرب بالطريقة التي آلت إليها تترك الحركة في السلطة وتبقي الحزبين في حالة ترقب وانتظار أملاً بانهيار وقف إطلاق النار.

وفي هذا الصدد، رجّح الموقع أنه في حال لم يعد الجيش لمهاجمة غزة بقوة، فقد يسارع سموتريتش وبن غفير لتنفيذ تهديداتهما بتفكيك الائتلاف، وربما يكون ذلك على طريقة ركوب الموجة واستغلال ذلك لتعزيز شعبيتهما قبيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب.